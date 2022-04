Tiltalt for å ha utnyttet mindreårig ukrainsk flyktning – nekter straffskyld

Mannen i 20-årene møtte onsdag i Nord-Troms og Senja tingrett der saken med til sammen 14 fornærmede skal behandles over 13 dager.

Da tiltalen for overgrepene mot 13 av de fornærmede ble lest opp for tiltalte, erkjente han straffskyld for de fleste av dem.

Dette omfatter voldtekt av barn under 14 år, seksuell omgang med barn under 16 år og framstilling av overgrepsbilder. Overgrepene mot de mindreårige jentene skal ha funnet sted mellom 2016 og 2020.

Den yngste fornærmede var 12 år da overgrepene skal ha funnet sted.

Den tiltalte mannen erkjente ikke straffskyld for overgrep mot to av de fornærmede jentene, og delvis straffskyld for ett av punktene.

Knut Rye-Holmboe er dommer i saken. Rettssaken skal behandles over 13 dager. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Erkjenner ikke straffskyld

Mannen er også tiltalt for å ha utnyttet en mindreårig ukrainsk flyktning. Hendelsen skal ha funnet sted i mars, og jenta hadde da nylig ankommet Norge.

Mannen i 20-årene skal ha skaffet seg seksuell omgang ved å utnytte at jenta var i en særlig sårbar livssituasjon.

I retten erkjente han imidlertid ikke straffskyld for overgrep mot den ukrainske flyktningen.

Mener han er strafferettslig tilregnelig

Politiet har bedt om en rettspsykiatrisk vurdering av den tiltalte mannen.

Psykiatrisk sakkyndig er til stede i retten og skal følge saken for å gjøre en vurdering av tiltalte underveis. Han skal vitne mot slutten av saken.

Aktor i saken, Trude Kvanli opplyste i retten at den tiltalte må anses som lettere psykisk utviklingshemmet.

Politiet regner ham likevel som strafferettslig tilregnelig.

Aktor i saken, Trude Kvanli, opplyser at tiltalte er vurdert til å være lettere psykisk utviklingshemmet. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Politiet sier de skulle vurdert saken annerledes

Mannen var varetektsfengslet i seks uker i august 2020, fordi det var fare for bevisforspillelse. Gjentakelsesfare var ikke nevnt.

Sommeren året etter han ble siktet i nok en sak. Også denne gjelder seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

Da ble det imidlertid ikke bedt om en ny varetektsfengsling. Det har politiet blitt kritisert for.

Politiet har i ettertid selv sagt at de skulle ønske de vurderte spørsmålet om varetekt annerledes.