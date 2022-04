Politiet om voldtektssaken i Tromsø: – Skulle ønske vi hadde gjort en annen vurdering

Det har blitt stilt spørsmål om hvorfor mannen i 20-årene ikke allerede satt i politiets varetekt.

Han er nå siktet for overgrep mot en 17 år gammel jente som nylig flyktet fra Ukraina til Norge med familien sin. Siktelsen involverer voldtekt og utnyttelse av en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon.

Fra tidligere er mannen tiltalt for seksuallovbrudd i en annen sak som skal opp i retten i slutten av april. Her er det 12 fornærmede, hvor alle er mindreårige. Tre av dem under 14 år. Også her har han fått kontakt med jentene via sosiale medier, før de har møttes fysisk.

I denne saken var mannen varetektsfengslet i seks uker i august 2020, fordi det var fare for bevisforspillelse. Gjentagelsesfare var ikke nevnt.

Mannen og den ukrainske jenta skal også ha fått kontakt på sosiale medier, før den angivelige voldtekten skjedde hjemme hos mannen.

Nye forhold også i sommer

Sommeren 2021 ble mannen på ny siktet i en sak, som også gjelder seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Troms politidistrikt ba da ikke om ny varetektsfengsling.

– Når vi nå sitter med fasiten, så skulle vi ønsket at vi vurderte spørsmålet om varetekt annerledes. På det tidspunktet var opplysningene vi hadde at det ikke var nødvendig, sier politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen.

Den gang var det en samlet vurdering basert på tidsforløpet fra de forrige forholdene, personlige forhold ved siktede, samt hans unge alder.

– Det er lett å være etterpåklok. Vilkårene for varetektsfengsling er strenge, og sommeren 2021 ble det vurdert at gjentakelsesfaren ikke var sterk nok. Sett i ettertid så skulle vi ønsket at vi hadde gjort en annen vurdering, sier Ellingsen.

Politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen. Foto: Sveinung Åsali

Vil endre reglene rundt varetektsfengsling

Per-Willy Amundsen (Frp), som leder stortingets justiskomité, kritiserer rettens avgjørelse om å la den siktede mannen gå fri. Han sier det virker som at påtalemyndigheten heller ikke har gjort jobben sin i saken.

– At det ikke er gjentakelsesfare i en sak der det er elleve fornærmede, er jo svært vanskelig å forstå. En slik person har ingenting ute i det norske samfunnet å gjøre, sier Frp-politikeren.

Ifølge ham skal Stortinget behandle flere saker i tiden framover som handler om terskelen for bruk av varetektsfengsling.

– Vi kommer til å ta opp dette på generelt grunnlag, fordi vi mener at terskelen er blitt for høy for å fengsle personer i påvente av at saker kommer for retten, sier han.

Per-Willy Amundsen er justispolitisk talsmann i Frp. Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

Bekymret for ukrainske flyktninger

Politiet sier de er bekymret for at personer med seksuell interesse for barn utnytter sårbarheten til de som kommer fra Ukraina nå.

De er kjent med at personer som tidligere er anmeldt for seksuelle overgrep mot barn, har engasjert seg i frivillighetsarbeid knyttet til å transportere flyktninger fra Ukraina.

– Vi ser veldig alvorlig på dette. Vi har derfor økt vår oppmerksomhet rettet mot denne bekymringen, og jobber aktivt med tiltak, både på egen hånd og i samarbeid med andre etater, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Ett av tiltakene er å sette kommunene i bedre stand til å oppdage det.

I tillegg har det allerede kommet meldinger om at innpåslitne menn reiser langveisfra for å luske rundt flyktningmottak i Agder.

Ukrainerne som er i ferd med å starte opp den ukrainske foreningen i Tromsø er sjokkerte over hendelsen. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

Nekter straffskyld

Den siktede mannen erkjenner ikke straffskyld i saken han nå er siktet i.

Ifølge hans forsvarer, Håvard Utstøl Jakobsen, har mannen vært inne til lange avhør hos politiet og forklart seg om det som har skjedd.

– Siktede tar dette tungt og har det tøft, sier Jakobsen.