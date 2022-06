Mann i 20-årene tiltalt for seksuelle overgrep mot barn – aktor vil ha ni år og seks måneder fengsel

Mannen i 20-årene i Tromsø er funnet skyldig i å ha forgrepet seg på 13 barn, og for å ha utnyttet en ukrainsk flyktning til å skaffe seg seksuell omgang.

Medisinsk sakkyndige har vært til stede under hele rettssaken for å gjøre en vurdering av mannen underveis.

Spørsmålet i den nye rettsrunden som startet torsdag, er selve straffeutmålingen, og hvorvidt mannen skal dømmes til fengsel eller forvaring.

De sakkyndige har konkludert med at det er moderat til høy risiko for at mannen skal begå nye seksuelle overgrep.

Aktor, Trude Kvanli, mener likevel det ikke er hensiktsmessig at mannen dømmes til forvaring.

Hun la ned påstand om en tidsbegrenset straff på fengsel i ni år og seks måneder.

– Det er en lang fengselsstraff, men det er på bakgrunn av alvorligheten i saken.

Yngste fornærmede 12 år

Mannen er funnet skyldig i voldtekt av flere jenter under 14 år, og for å ha hatt seksuell omgang med jenter mellom 14 og 16 år.

Den yngste fornærmede var 12 år da overgrepene fant sted.

Overgrepene skal ha funnet sted mellom oktober 2016 og mars 2022.

Under rettssaken kom det frem at mannen har oppnådd kontakt med ofrene via sosiale medier, før han har møtt dem fysisk.

Bistandsadvokat for noen av jentene, Erik Ringberg, sier flere av jentene har slitt mye i etterkant av overgrepene.

– Forskning viser at barn som utsettes for overgrep av denne karakter har stor sannsynlighet for å få store plager i ettertid.

Mannen er også dømt for å ha utnyttet en mindreårig ukrainsk flyktning til å skaffe seg seksuell omgang.

Hendelsen skal ha funnet sted i mars, og jenta hadde da nylig kommet til Norge.

Da den tiltalte mannen forklarte seg i tingretten erkjente han straffskyld for storparten av overgrepene mot barna. Han erkjente imidlertid ikke straffskyld for å ha utnyttet den ukrainske kvinnen.

Anser seg selv som offeret

Under aller første rettsdag kom det frem at mannen er lettere psykisk utviklingshemmet.

Likevel regnes han som strafferettslig tilregnelig.

De medisinske sakkyndige påpekte i retten torsdag at tiltalte ikke ser ut til å ha forståelse for hva jentene har vært utsatt for, og at det er han selv som er offeret, ikke jentene.

Det er særlig tre faktorer som gjør at de sakkyndige har konkludert med at det er moderat til høy gjentakelsesfare: tidligere lovbrudd begått av mannen, hans holdning til lovbrudd og hans forståelse av lovbruddene.

Psykiater Ketil Røtvold sa også at tiltalte er umoden for alderen og at han har reduserte kognitive evner.

De sakkyndige har imidlertid i sin rapport kommet frem til at pedofilidiagnose ikke er til stede.

Tidsbestemt straff

Aktor i saken, Trude Kvanli, sa i retten at påtalemyndigheten under tvil har konkludert med at forvaringsdom ikke er rette avstraffelse i denne saken.

– En tidsbestemt straff er tilstrekkelig og vil gi den nødvendige korreksjon av tiltalte. Her har man vurdert at behovet for samfunnsvernet ikke er til stede, sa hun i retten torsdag.

En del av vurderingen baserer seg på at den dagen tiltalte slipper ut etter å ha sonet en lang straff vil han ikke være i posisjon til å oppnå kontakt med så unge jenter, ifølge Kvanli.

– Det er en totalvurdering med tanke på hans modenhet og hans evne til å ta innover seg det som er gjort. Når han slipper ut vil han ikke være i en posisjon til å oppnå en slik kontakt med unge jenter.