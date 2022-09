For mange elever har lærerstreiken vart siden skolestart, og senest i dag trappet streiken opp på ny. Totalt er over 8000 lærere ute i streik. Ifølge en oversikt i VG er Troms og Finnmark det fylket i landet som er hardest rammet, folketallet tratt i betraktning.

Tromsø kommune og kommunedirektør Stig Johnsen ser ingen ende på streiken, og har nå tatt grep.

– Når streiken har vart så lenge som den har, så er jo vi fra kommunens side redd for at elevene blir sittende litt for mye hjemme. Vi ønsker å gjøre det vi kan for å motvirke det, med et tilbud som både er gratis og lettilgjengelig for alle.

Fra og med tirsdag morgen kan elevene i Tromsø blant annet velge mellom fritidsklubber, åpne idrettshaller, filmvisninger på kino og gratis bading ved Tromsøbadet.

Alle tilbudene Tromsø kommunen har kan ses her.

– Vi har prøvd å systematisere de tilbudene vi har, men også utvide tilbudene litt slik at vi kan gi ungdommene et fritidstilbud så lenge streiken varer.

Johnsen håper at en stor meny av ulike tiltak og tilbud vil hjelpe situasjonen for de streikerammede elevene.

Stig Johnsen håper at disse tilbudene kommer til å gjøre hverdagen uten skole litt bedre for de streikerammede elevene i Tromsø. Foto: Julie Bendiksen / NRK

Haugesund tilbyr skøyting

Det er ikke bare Tromsø kommune som har laget et slikt tilbud, flere kommuner har nå tatt steg for å gi elevene noe å gjøre på. I Stjørdal kommune er blant annet en russegruppe med på å organisere lek og ballspill. Harstad kommune tilbyr gratis lekeland for alle.

Haugesund kommune tilbyr også aktiviteter som fotball, skøyting, gaming og filmvisninger. Ordfører Arne-Christian Mohn er klar på at kommunen ønsker å gi et tilbud til barnene som rammes.

– Grunnet to år med pandemi ønsker vi å gi et aktivitetstilbud til barn under streiken. Samtidig håper vi at konflikten løses snart, sier Mohn.

– Bra at kommunen tar grep

En som tror dette vil hjelpe elevene er leder for Utdanningsforbundet i Tromsø, Katrine Aursand.

– Det er bra at kommunen tar noen grep nå.

Hun mener det er viktig å aktivisere ungdommene mens foreldrene er på jobb, slik at elevene har et fellesskap å gå til når streiken er over.

– Nå har jo lærerstreiken pågått en stund her i byen, og enkelte elever har vært uten tilbud på dagtid i fire uker. Jeg synes det er klokt å ha noen tilbud tilgjengelig for barn og unge akkurat nå, sier Aursand.

Leder i Utdanningsforbundet i Tromsø, Katrine Aursand, mener det er godt at kommunen tar grep. Foto: Linda Jorid Nilsen

Forventer godt trykk

Et av tilbudene som venter mye trafikk de kommende dagene er det populære Tromsøbadet. Da kommunen tok kontakt med driftssjef Tommy Guttormsen var det klart at de må stille opp.

– Vi vet at ungdommene trekker hit og vi mener at det vi kan tilby dem gir verdi i hverdagen, mens de er så uheldig å være rammet av streiken.

Tromsøbadet har bemannet opp for å kunne ta imot elevene.

– Vi har sagt at det skal være håndterbart å ha 200 stykker hver dag. Hvis vi klarer å utvide den kapasiteten er vi villig til å gjøre det.

Guttormsen gleder seg til å ta imot ungdommen fra og med i morgen, og håper dette vil bidra til å gjøre hverdagen litt lettere for dem.