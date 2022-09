Den store lærarstreiken har no vart i over hundre dagar.

1800 lærarar blir 19. september tatt ut i fase sju av streiken. I alt er meir enn 8000 lærarar ute i streik.

No blir fleire og fleire av dei yngste elevane heilt ned til 2. trinn råka av streiken.

Mellom anna i Bergen treff streiken både foreldre og barn på ein heilt ny måte.

Måndag morgon var andreklassing Anna Woldseth på veg inn portane på Nordnes skule. Ikkje for å gå på skule, men for å vera på den såkalla «tilsynsordninga» som skulen har etablert.

– Eg trur det blir sånne hobby-greier. Eg trur ikkje det blir vanleg skule med lekser, seier Anna Woldseth.

– Det er greitt det, legg ho til.

Andreklassing Anna Woldseth på veg inn portane på Nordnes skole for å delta på tilsynsordninga måndag morgon. – Ordninga er veldig grei for oss som har ting å gjera på dagtid, seier far Stig Woldseth. Foto: Sigurd Hamre / NRK

Blir som lang-SFO

– Tilsynsordninga blir som ein lang dag på SFO på ein måte, seier rektor Sissel Karin Magnussen ved Nordnes skole.

Tilsynet blir gjort av fagarbeidarar og SFO-tilsette, ikkje lærarar.

Det blir med andre ord ein heilt ny skulekvardag for mange av dei minste.

På Nordnes skole kan 2. klasse få tre dagar i veka, medan 3. klasse kan få tilsyn to dagar i veka. 1. klasse er ikkje ramma av streiken, det er heller ikkje den forsterka avdelinga på skulen.

Småbarnsfar Geir Luedy i Bergen er ein av dei som i dag leverer sin andreklassing på tilsyn.

– Det er lærarane sin rett til å streika og barna sin rett til å gå på skule som står mot kvarandre her. Då tenkjer eg at barna sin rett burde stå mykje sterkare, seier Luedy til NRK måndag morgon.

Hva synes du er viktigst? Retten til skolegang 👨‍🎓 Retten til streik 👩‍🚒 Vis resultat

Gjekk frå møtet søndag

Forhandlingane mellom partane i streiken ser ut til å vere heilt fastlåste.

Utdanningsforbundet reiste seg frå forhandlingsbordet etter to timar, då dei opplevde at KS ikkje ville rikka seg.

– KS har funne ein posisjon kor dei ikkje vil gjera noko. Dei sit stille og ser på at streiken rammar norske barn og elevar medan dei ventar på at regjeringa skal gripa inn, seier Steffen Handal, leiar i Utdanningsforbundet, på Politisk kvarter måndag morgon.

Verken Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag eller Skolenes landsforbund er kalla inn til møte hjå Riksmeklaren i dag, melder NTB.

KS og dei tre fagforeiningane var i går hjå Riksmeklaren.

Steffen Handal leier 8199 streikande lærarar i Utdanningsforbundet. I tillegg kjem Skolenes landsforbund med 72 streikande medlemmer og Norsk Lektorlag, som har teke ut 60 lærarar i streik. Tala er henta frå KS sin oversikt. Foto: Charlotte Haarvik Sanden / NRK

Dette er dei ueinige om

Laurdag gjekk forbundet ut offentleg med forslaget dei hadde lagt fram for KS. Det er det svært uvanleg at ein part i ein streik gjer.

Forslaget handla i praksis om å prioritera lærarane i 2023:

Utdanningsforbundet vil akseptera den samla lønsramma for oppgjeret.

Tillegg for høgt utdanna og dei med lengst ansiennitet frå 1. juni i år, ikkje frå 1. mai som andre grupper i kommuneoppgjeret har fått. Det sparar kommunane litt på, argumenterer forbundet.

Og: Dei vil ha eit «skuletillegg» for alle lærarar frå 1. mai neste år på 10.300 kroner.

– Me følte me sto i valet mellom å offentleggjera våre forhandlingstilbod for å skapa bevegelse, eller bli sitjande stille med ein arbeidsgjevar som styrer mot tvungen lønnsnemnd, seier Handal.

– Det er veldig frustrerande å ha ein motpart som tar den haldninga, seier han.

Her er streiken utvida måndag Ekspandér faktaboks Utdanningsforbundet har teke ut lærarar ved desse skulane måndag 19. september: AGDER FYLKESKOMMUNE

Arendal videregående skole

Sam Eyde videregående skole ARENDAL KOMMUNE

Arendal voksenopplæring

Asdal skole

Birkelund skole

Eydehavn skole

Flosta skole

Flosta skole SFO

Hisøy skole 1-10 skoler

Moltemyr skole

Myra skole

Nedenes skole

Nesheim skole

Roligheden skole barne-/ungdomstrinnet

Rykene oppvekstsenter avd skole

Sandnes skole

Stinta skole barne- og ungdomstrinnet

Strømmen oppvekstsenter avd skole

Stuenes skole barne- og ungdomstrinn BERGEN KOMMUNE

Christi krybbe skoler

Eidsvåg skole

Flaktveit skole

Haukedalen skole

Haukås skole

Hellen skole

Holen skole

Hordvik skole

Kalvatræet skole

Kirkevoll skole

Kjøkkelvik skole

Krohnengen skole

Kyrkjekrinsen skole

Li skole

Mjølkeråen skole

Møhlenpris oppveksttun avd skole

Nattland oppveksttun - skole

Nordnes skole

Ny krohnborg skole

Olsvik skole

Rolland skole

Rå skole

Rådalslien skole

Salhus skule

Sandgotna skole

Skranevatnet skole

Tertnes skole

Ulsetskogen skole

Åstveit skole BODØ KOMMUNE

Alstad barneskole

Aspåsen skole

Bankgata ungdomsskole

Bodøsjøen skole

Grønnåsen skole

Hunstad barneskole

Løpsmark skole

Mørkvedbukta skole

Mørkvedmarka skole

Rønvik skole

Saltstraumen skole

Saltvern skole

Skaug oppvekstsenter

Tverlandet skole

Østbyen skole BÆRUM KOMMUNE

Anna Krefting skole

Bekkestua barneskole

Bjørnegård skole

Blommenholm skole

Bryn og Hammerbakken skole Bryn skole

Bryn og Hammerbakken skole Hammerbakken skole

Eikeli skole

Eiksmarka skole

Emma Hjorth skole

Evje skole

Grav skole

Gullhaug skole

Haslum skole

Hauger skole

Hosle skole

Hosletoppen skole

Hundsund ungdomsskole

Høvik skole

Høvik verk skole

Jar skole

Jong skole

Levre skole

Lommedalen skole

Lysaker skole

Løkeberg skole

Oksenøya skole

Ringstabekk skole

Rykkinn skole

Skui skole

Snarøya skole

Stabekk skole

Storøya skole

Tanum skole

Vøyenenga skole HAUGESUND KOMMUNE

Austrheim skole

Gard skole

Brakahaug skole

Hauge skole

Lillesund skole

Rossabø skole

Saltveit skole

Skåredalen skole

Solvang skole LILLESTRØM KOMMUNE

Asak skole

Bingsfoss ungdomsskole

Blaker skole

Brånås skole

Bråtejordet skole

Dalen skole

Frogner skole

Garderåsen skole

Gjellerås skole

Hovinhøgda skole

Kjeller skole

Riddersand skole

Sagdalen skole

Sten-tærud skole

Sørum skole

Vardeåsen skole

Vigernes skole

Åsenhangen skole MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Hustadvika vidaregåande skole PORSGRUNN KOMMUNE

Borge skole

Brattås skole

Brevik oppvekstsenter avd skole

Grønli skole

Heistadskolene avd barn

Klevstrand skole

Myrene skole

Stridsklev skole

Tveten skole

Vestsiden skole STEINKJER KOMMUNE

Mære skole

Steinkjer skole TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

Ishavsbyen videregående skole TROMSØ KOMMUNE

Tromstun skole TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Byåsen videregående skole

Charlottenlund videregående skole

Heimdal videregående skole

Skjetlein videregående skole

Strinda videregående skole

Thora storm videregående skole

Tiller videregående skole

Trondheim katedralskole VESTLAND FYLKESKOMMUNE

Askøy videregående skole

Knarvik vidaregåande skule

Sotra vidaregåande skule VIKEN FYLKESKOMMUNE

Eikeli videregående skole

Rosenvilde videregående skole

Forhandlar med dei mindre fagforeiningane

KS sa nei til å vera med i Politisk kvarter, då dei framleis er i forhandlingar med dei to mindre fagforeiningane Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag.

– Det kan ikkje vera sånn at ein skal streika seg til meir løn på kostnad av alle andre som er på jobb i kommunal sektor, sa arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS etter brotet med Utdanningsforbundet sundag.

Skolenes landsforbund skuldar KS og Utdanningsforbundet for å driva ureint trav, og seier dei fekk vita om KS sitt tilbod onsdag i media. På same måte fekk dei og vita om Utdanningsforbundet sitt tilbod i media, hevdar leiar Mette Johnsen Walker.

– Det betyr at eg sit i sofaen heime og ser på TV, høyrer på radio og les aviser og får vita at det går føre seg forhandlingar i ei konflikt me og er part i, seier Walker.

Dei vil i staden forhandla om ei løysing, men seier dei ikkje er kome like langt som Utdanningsforbundet.

– Me kom så seint inn i prosessen at me treng tid til å gjera våre avklaringar. Me er berre så vidt begynt, seier Walker.