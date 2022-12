– Jeg er egentlig en person som hater å krangle med folk, sier Thomas Huru. Men han gjør et viktig unntak for én gruppe:

Inkassoselskaper som krever penger uten å ha grunnlag for det.

Huru sier han har vunnet et tosifret antall kamper om tvilsomme pengekrav, kanskje opp mot 20.

Flere saker har endt i forliksrådet, og én ble stevnet for tingretten.

Motstanderne har tapt flere tusen kroner på å undervurdere kamplysten til vadsøværingen, som nå bor på Tynset.

– Jeg finner det inspirerende, rett og slett. Det gir en slags tilfredsstillelse, sier Huru om kampen mot det han mener er en kynisk bransje.

Fikk 2500 for kampen

Ved en anledning prøvde Telenor-eide Talkmore å drive inn 299 kroner de ikke hadde krav på. Til slutt skjønte de tegningen og trakk saken. Da hadde selskapet kastet bort mye arbeidstid og betalt omkring 6000 kroner i rettsgebyrer.

Huru var likevel oppgitt over at han hadde brukt mye tid på konflikten, uten å få noen kompensasjon.

Mens inkassoselskapene kan ta gebyr for å sende ut et enkelt brev rutinemessig, har ikke en privatperson automatisk krav på noen betaling for å bruke sin egen fritid.

Etter at han vant kampen mot Modhi Collect om et avbestillingsgebyr, tok han selskapet til forliksrådet for å kreve betalt for jobben.

Søt seier: Etter at Huru hadde brukt mye tid på å kjempe mot Modhi Collect, fikk han 2500 kroner i kompensasjon. Foto: Thomas Huru

Avgjørelsen fra forliksrådet sier at Modhi Collect må betale Huru 2500 kroner.

Til alt overmål glemte inkassoselskapet å betale i tide. De nektet først å godta Hurus gebyr for forsinkelsen, men etter hvert har de godtatt å betale de 390 kronene også.

Se detaljer om tre saker og tilsvar i faktaboksen. NRK har sett e-poster og annen dokumentasjon på sakene.

Tre inkasso-kamper som Thomas Huru har vunnet Ekspandér faktaboks 1. Talkmore Huru hadde flyttet telefonnummeret sitt til et nytt selskap, men fikk likevel en faktura for neste måned på 299 kroner fra Talkmore, eid av Telenor. Han nektet å betale, og ble møtt med inkasso – selv om kravet var omstridt. Det er i seg selv et brudd på reglene. – Etter mye fram og tilbake gikk saken til forliksrådet, der jeg ikke hadde fått innkalling, så jeg fikk en fraværsdom. Det endte med at jeg stevnet dem for tingretten på Tynset. En dag ringte en advokat fra Telenor og sa at de ga seg. De betalte gebyrer for forliksrådet og tingretten på omkring 6000 kroner – fordi de hadde nektet å behandle innsigelsen på de 299 kronene. NRK har sett e-posten der advokaten til Telenor trekker saken og godtar å betale rettsgebyret. – Det kom til forlik i denne saken i desember 2018. Det var bra enighet ble oppnådd, og saken er nå ute av verden for vår del, sier pressesjef Anders Krokan i Telenor til NRK. 2. Møller bil Thomas Huru leverte tilbake en leasingbil som hadde vært på verksted, der noen skader var reparert. Like fullt kom det en faktura på 9000 kroner fra Møller Bil på det han beskriver som minimale feil i finishen på bilen. Han viste til bransjenormen, som sier at en leasingbil kan ha opptil to bulker, hver på inntil 25 millimeter, på hver karosseriflate. Det regnes som normal slitasje. – Det var en kjempelang krangel. Vi mailet fram og tilbake i flere måneder, med inkassobyrået deres på sidelinja. De sendte saken til forliksrådet. Jeg fikk beskjed to dager før saken var berammet om at de hadde bestemt seg for å trekke den. NRK har sett brev fra Intrum (tidligere Lindorff) fra 31. mars i år, som bekrefter at de trakk saken, slik at Huru slapp å betale. Den ansvarlige hos Møller Bil i Trondheim har sluttet. Den nye ledelsen kjenner ikke saken og ønsker ikke å kommentere den. 3. Flightfinder På det nettbaserte reisebyrået Flightfinder kjøpte Thomas Huru en reise som ble kansellert før fakturaen forfalt. Likevel fikk han krav om kanselleringsgebyr på 300 kroner. Det er i strid med reglene, så Huru protesterte. Selskapet Segoria sendte inkasso som om ingen innsigelse forelå, ifølge Huru. Segoria ble etter hvert lagt ned, og Huru fikk så brev fra Modhi Collect. Da var 300 kroner blitt til 1000. – Det var rett i strupen. De holdt en hard tone og var veldig uforsonlige på at kravet var rettmessig og at jeg måtte betale. Selskapet klaget Huru inn til forliksrådet på Tynset, men møtte ikke opp. Dermed tapte de saken. Nå var det Hurus tur til å sende forliksklage. I forliksrådet i Oslo krevde han kompensasjon for jobben med å få dem til å trekke kravet. Dommen fra forliksrådet sier at Modhi Collect må betale Huru 2500 kroner. De betalte ikke innen fristen, så Huru la på 390 kroner i gebyr og sendte nytt krav. Etter litt frem og tilbake godtok de også purregebyret i november. – I tillegg må de betale rettsgebyrene. Jeg vil påstå at det er et kolossalt nederlag for dem, sier Huru. – Jeg har snakket om mange andre byråer, men Mohdi har en helt annen stil. Selv til inkassobyrå å være kommer de utrolig dårlig ut. De har en nedlatende og arrogant holdning overfor folk som kommer med rettmessig innsigelser til dem. Charlotte Surén er leder for strategiske prosjekter i Kredinor, som er slått sammen med Modhi Collect. Hun svarer slik på kritikken: – Vi beklager at Huru har den oppfatning av oss, og vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen av vår holdning til kunder. Vår intensjon er å behandle alle kunder på en ryddig og ordentlig måte. Når vi får kritikk som dette, vil vi gå gjennom saken og se hva vi kan gjøre annerledes til neste gang.

– Tjener på rått spill

Huru mener inkassoselskapene har interesse av å kjøre en rå prosess og skru opp gebyrene.

– Det er aldri dialog, det er aldri forståelse. De kjører så aggressivt og så hurtig som bare mulig. Du får ikke adgang til å klage, slik du har rett til.

Huru hevder at grunnløse inkassokrav blir sendt ut helt bevisst, og at selskapene spekulerer i at folk ikke våger eller gidder å ta kampen mot overmakten.

– Det er en høy suksessrate, fordi det er noe som virker skremmende på veldig mange – og stigmatiserende, sier Huru.

– Risikoen er minimal. Du kan godt klage dem inn for både inkassoklagenemnda og Finanstilsynet, men det får ingen konsekvenser for dem. Det er derfor de turer frem slik de vil.

Går videre tross protester

Kritikken fra Thomas Huru møter liten forståelse hos Finans Norge, som organiserer de fleste inkassoselskapene.

«Vi kan bare svare for den delen av bransjen som er våre medlemsbedrifter, og så langt vi kjenner til er dette ikke representativt for noen av disse», skriver direktør Eddy Kjær til NRK.

Forbrukerrådet er derimot mer på linje med Huru. Fagdirektør Jorge Jensen er kritisk til hvordan en betydelig andel av inkassoselskapene opptrer.

Han mener de ikke er flinke nok til å sjekke om kravene er rettmessige før de begynner å drive inn pengene.

Jorge Jensen i Forbrukerrådet vil gi bøter til verstingene blant inkassobyråene. Foto: Stig Jaarvik / nrk

– Vi ser at det er en del tvilsomme virksomheter som spekulerer i det. Grunnen til at de lykkes med det, er at det for forbrukere flest blir en avveining: «Hvor mye tid skal jeg bruke på å krangle med andre mennesker når jeg vet jeg kan få betale og få det ut av verden?»

Jensen tar ikke sjansen på å anslå hvor stort problemet er.

– Der vil det være veldig mange mørketall. For en vanlig forbruker er det ofte mer tidsbesparende å bare betale enn å ta opp krangelen. Slik sett bidrar inkassobyråene til å holde bedragere i live.

Jensen oppfordrer forbrukere til å protestere med en gang hvis de er uenige i et krav.

Det er også viktig å dokumentere alle henvendelser. Forbrukerrådets nettside har en veileder til deg som vil kjempe mot et grunnløst pengekrav.

Vi gi sleipe selskaper bøter

I likhet med Huru mener Jensen at inkassobyråene kan kjøre på uten at de løper noen særlig risiko.

Det skjer ikke noe verre enn at de eventuelt taper i klagenemnda.

– I ytterste fall kan de miste sin bevilling til å være inkassobyrå. Men jeg tror aldri det har skjedd på grunn av at de har sendt ut urettmessige krav. Det skal mye til for at bevillingen går.

NRK har tidligere fortalt om et selskap som mistet bevillingen etter at de ringte en skyldner 73 ganger i løpet av to uker.

Jensen påpeker at dagens regler er 30 år gamle, og ser frem til den nye inkassoloven som er under arbeid i Justisdepartementet.

– I de moderne reglene bør det også være straff for inkassobyrå som sender ut urettmessige krav, sier Jensen.

– Vi er opptatt av at inkassobyråer som ikke gjør en god nok vurdering av kravenes gyldighet, også skal komme i fare for å måtte betale bøter.