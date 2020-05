Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sykepleierlederen er rystet over det hun observerte da hun fløy fra hjembyen Tromsø og landet på Oslo lufthavn nylig, ifølge Aftenposten.

– De bruker det på flyplassen fordi det er påbudt av SAS. Men det ser ut til at munnbindene er brukt flere ganger. Mange spiser og drikker med munnbindet på haken og tar på det gjentatte ganger, sier hun til avisa.

Feil bruk av munnbind øker risikoen for smitte, snarere enn å redusere den, mener Larsen.

– Et skittent munnbind har ingen hensikt. Når hender som har vært i ansiktet og kanskje i munn og nese, berører munnbindet når det skal festes, blir munnbindet skittent, sier hun, og forklarer dette med at munnbindet som skal beskytte andre faktisk risikerer å bli forurenset med virus, sier hun.

Slik tar du på munnbind:

* Hendene skal vaskes godt eller sprites.

* Munnbindet skal tas på over nese, munn og hake. Strikkene skal bak øret.

* Munnbindet skal brettes ut slik at det sitter godt over nesen. Det kan gjerne klemmes til akkurat over nesen.

* Etter at munnbindet er tatt på, skal det ikke berøres mer.