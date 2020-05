Koronatiltakene har gjort oss friskere

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vi vasker hender og holder avstand til hverandre. Det har gjort oss lang mindre utsatt for andre smittsomme sykdommer.

– Vi var på toppen av årets influensasesong i februar og mars, da koronaepidemien var et stort tema. Da forsvant influensaen veldig fort. I løpet av 2–3 uker var den over.

Det sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.

Mindre diaré og barnesykdommer

Antall innmeldte tilfeller av diaré, omgangssyke, forkjølelse, og barnesykdommer, som vannkopper og meslinger, er halvert. Kikhoste, skabb og lus har også hatt dårlige kår under koronaen.

Overlege Preben Aavitsland ved FHI, sier at vi er langt mindre utsatt for smittsomme sykdommer under koronaepidemien. Foto: Elise Rønnevig / NRK

– Vi har flere diarésykdommer som salmonella, for eksempel, som er nesten 80–90 prosent redusert. Det har nok også noe med at folk ikke reiser til Syden i denne perioden, sier Aavitsland.

I tillegg er det færre som har tilfeldig sex, og dermed går tilfellene av kjønnssykdommer også kraftig ned.

– Vi ser at gonoré er redusert med to tredeler, det er nok fordi folk ikke treffes tilfeldig på samme måte på byen

Antibiotikasalget kraftig ned

– Da covid-19 kom, begynte folk å hamstre den bredspektrede antibiotikumet, Azithromycin. Vi måtte innføre restriksjoner på salget, og det har tydeligvis vært effektivt. Salget falt med 67 prosent, sier fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Salget av vanlig penicillin falt med 38 prosent fra april i fjor til april i år.

Vi bruker mindre antibiotika enn før. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Nå som antibiotikabruken har gått ned, kan det ha langsiktig positiv effekt, sier Preben Aavitsland.

– Det er jo et lite bidrag til antibiotikaresistens.

Han mener det også er et bidrag til at folk forstår at mange mindre infeksjoner går over av selg selv, uten antibiotika.

Aavitsland tror de nye vanene våre kan redusere sykdomstilfeller også i fremtiden.

– Hvis vi fortsetter å ha like god hygiene i noen år, for jeg tror disse tiltakene vil vare ut neste år, og sannsynligvis lenger, så vil vi forebygge en rekke smittsomme sykdommer som spres mellom mennesker.