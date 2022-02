Sykefravær fører til hjemmeskole: – Vi er på bristepunktet av hva vi klarer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har veldig mange blant de ansatte som har korona. Vi er på bristepunktet av hva vi klarer å drifte.

Slik beskriver rektor for Mortensnes skole i Tromsø, Elisa Joensen, sykefraværet på skolen.

Tirsdag kveld kom regjeringen med lettelser i koronatiltakene og gjeninnførte grønt nivå i skoler og barnehager. Men det er sykefraværet som nå sender en rekke elever tilbake til digital undervisning og hjemmeskole.

På et av klassetrinnene på Mortensnes er tre av fire lærere i isolasjon. Dette har ført til at de to klassene på trinnet må bytte på å ha hjemmeskole og å være fysisk på skolen.

Joensen forteller at det er spesielt utfordrende at lærere plutselig tester positiv, spesielt om morgenen. Derfor har skolen bedt de ansatte om å teste seg på kvelden.

– Da kan vi i alle fall se på kvelden hvordan vi kan gjøre det. I stedet for å få vite det på morgenen, rett før undervisningen starter.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Halvard Hølleland sier bemanningsutfordringen de siste ukene har blitt større enn smitteutfordringen i landets skoler.

– Det forventer vi nå vil fortsette.

Kan komme til å stenge skoler

Statssekretæren sier regjeringens utfordring er å holde kontroll på pandemien samtidig som man skal holde skolene åpne.

Han bekrefter overfor NRK at mer hjemmeskole og stenging av hele skoler er alternativer, dersom sykefraværet fremover blir for høyt.

– Dersom skolene ikke klarer å drive smittevernmessig forsvarlig, så har de en mulighet til å innføre hjemmeskole eller begrense åpningstidene på skolen.

Statssekretær Halvard Hølleland (Ap) sier regjeringen ikke har lagt en klar grense for når skoler og barnehager bør stenge ned. Foto: NRK

Hølleland sier det ikke er en klar grense for når en skole bør stenge ned.

– Vi har ingen klar grense for når behovet for hjemmeskole oppstår. Det vil nok være ulikt fra skole til skole og fra kommune til kommune. Vi vet jo heller ikke hvor høyt sykefraværet vil eller kan bli.

Hølleland sier regjeringen er opptatt av at skolene skal kunne drives så normalt som mulig.

Derfor har regjeringen gjort det mulig blant annet for pensjonister å jobbe i skolen uten å miste pensjon. Det er også mulig for studenter å jobbe i skolen uten at de mister stipend.

I tillegg gjør en avtale at lærere skal få dobbelt betalt for å jobbe overtid, i første omgang til og med april.

– Men det er ingen tvil om at det er en krevende situasjon for skoleledere, lærere og kommunene som skal sørge for et godt skoletilbud.

I Tromsø holder kommunen tett kontakt med alle ledere på skoler og barnehager for å vite hvor mange de har på jobb.

Så mange må på jobb for at skole og barnehage kan holde åpent Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK Ekspandér faktaboks NRK har spurt Statsforvalteren om hvor mange som må være på plass i skoler og barnehager for å gi et godt tilbud til barn og unge. Oppvekst- og barnevernsdirektør Hilde Bremnes hos statsforvalteren i Troms og Finnmark, Hilde Bremnes, sier det skal svært mye til for at det vil være nødvendig å stenge. Barnehager: – Det er kun begrunnelsen smittevernfaglig forsvarlig drift som kan begrense driften i en barnehage eller skole, ikke generell personellmangel. Hun sier bemanningen i barnehager må være tilstrekkelig til at personalet kan drive tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, med minst en ansatt per tre barn, og en ansatt per seks barn der barna er over tre år. – Bemanningsnormen gjelder for hele barnehagen som helhet. Det vil si at om en barnehage har delt barnegruppene i avdelinger, kan barnehageeier disponere bemanningen forskjellig fra avdeling til avdeling, så lenge barnehagen som helhet følger bemanningsnormen. Skoler: Her er det ikke noe tallfestet norm, sier Hilde Bremnes. I opplæringsloven § 8–2 står det at det skal være pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig i hver gruppe av elevene. Lærernormen gir ikke noe forholdstall som tilsier hva hver gruppe skal ha av lærerressurser, men her ser en skolen som helhet, sier hun. Kravet i §9 A-4 om at skolen skal følge med på elevenes skolemiljø, kan være en faktor som skoleeier og skolelederne må ta i betraktning når de skal vurdere om det er forsvarlig å ha elevene på skolen. – Det vil jo i noen tilfeller være slik at det ikke er mulig å gi undervisning med kvalifisert personell i alle grupper. Da må skolene organisere best mulig tilsyn av elevene for at det skal være trygt og slik at de kan følge med på at det ikke skjer noe negativt. Skoleledelsen og skoleeier må gjøre disse vurderingene fortløpende, sier Bremnes.

Skoler kan bli nødt til å samarbeide

Seksjonsleder for skole i Tromsø kommune, Geir Olsen, trekker frem at skolene har beredskapsplaner, slik at det kan gjøres lokale tiltak.

Dersom de lokale tiltakene ikke dekker behovet for å gi et godt opplæringstilbud, sier Olsen at man vil se på om skoler kan samarbeide om undervisning av elevene.

Han mener at enkelte skoler med høyt fravær hos ansatte klarer å gi et forsvarlig opplæringstilbud fordi det også er høyt fravær hos elevene.

– Mange skoler har også redusert antall elever, som gjør at man med en lavere bemanning kan gi et forsvarlig og godt opplæringstilbud fordi det også er fravær blant elevene, sier han.

Rektor Joensen på Mortensnes skole i Tromsø er likevel glad for at regjeringen har bestemt at skolene nå går over til grønt nivå.

For det betyr at skolen kan blande klasser.

– Avhengig av studenter og vikarbyrå

– Vi har jo noen trinn der flere elever er syk. Så det kan åpne opp for at vi fra i morgen av kan slå sammen ulike klassetrinn.

Skolen har også planer klar om for mange lærere blir syke samtidig.

– Vi må bare ta det dag for dag, for det er veldig vanskelig å vurdere. Men vi har jo planer for det, og da er det hjemmeskole for de eldste og så ivaretar vi de yngste.

For i tillegg til at mange lærere er syke, er det svært utfordrende å finne vikarer, sier inspektør ved Mortensnes skole Vegard Norberg.

– Vi er avhengig av studenter og vikarbyråer. Over tid vil en ufaglært student på 22 år ha noe å si for kvaliteten på undervisningen elevene får.

I barnehagen Tusseladden forteller de om det samme, kompliserte regnestykket for å ha folk nok på jobb.

– Med så stort fravær vi har hatt, vil det naturligvis gå ut over kvaliteten på undervisningen, sier inspektør ved Mortensnes skole Vegard Norberg. Foto: Pål Hansen/NRK

– Et regnestykke som ikke går opp

– Det er svært utfordrende dager. Vi vet ikke hvor mange ansatte eller hvor mange barn vi har fra dag til dag. Det skaper vanskelige situasjoner når det kommer til å drifte som normalt, sier daglig leder i Tusseladden barnehage i Tromsø Heidi Buvang.

Hun sier de generelt har klart å opprettholde et godt tilbud til ungene gjennom pandemien, men at barnehagen de to siste ukene har sett seg nødt til å redusere åpningstidene.

– Barna blir mindre syk enn de ansatte, så det er et regnestykke som ikke går opp.

Det er også store utfordringer med å få tak i vikarer, forteller hun.

– Men vi klarer det gjennom å ta vare på hverandre, ha godt humør og være mye ute.