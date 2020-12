Tana kommune har fått sterk kritikk for å ikke ha hatt kontroll på økonomien i kommunen.

Det lyste nemlig ingen varsellamper hos noen i administrasjonen, til tross for at en ansatt nå er tiltalt for å ha svindlet millionbeløp fra kommunekassa.

Jørn Aslaksen fikk sparken som rådmann i Tana. Foto: Marianne Johnsen / NRK

I dag fikk rådmann Jørn Aslaksen sparken av kommunestyret. Han får to års etterlønn.

Frykter omfanget er større

Årsaken for oppsigelsen er svindelsaken som har sjokkert kommunen.

En kommunalleder er siktet for å ha svindlet Tana kommune sammen med et firma på Hamar. Svindelen har trolig pågått siden 2010, og det kan være snakk om 12 millioner kroner.

Selv har Aslaksen opplyst til NRK at svindelen kan strekke seg hele 20 år tilbake i tid.

– Systemene var ikke på plass

Den kommunale lederen i svindelsaken fikk en nøkkelstilling i Tana allerede i år 2000.

Kommunen frykter dermed at svindelen kan ha startet da mannen fikk denne stillingen, og at beløpet kan overstige de 12 millionene som allerede er avdekket.

Ordfører i Tana, Helga Pedersen, understreker at alt ansvar for underslaget ligger hos den svindelsiktede. Men rådmannen hadde ansvar for systemene som skal kontrollere pengeflyten i kommunen.

– De systemene var ikke på plass, sier hun til NRK.

Jørn Aslaksen har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser.

Frem til nyttår vil Anu Nilsen fungere som rådmann. Fra 1. januar blir tidligere oppvekstsjef i kommunen, Trond Are Anti, ansatt som midlertidig rådmann.