Kommuneleder siktet for grov økonomisk utroskap

Det er politiet i Innlandet som har tatt ut siktelsen mot kommunelederen. Da det ble kjent tirsdag kveld ville ikke politiet kommentere siktelsen.

Ifølge straffeloven har grov økonomisk utroskap en strafferamme på inntil seks år i fengsel.

Rådmann i Tana kommune, Jørn Aslaksen, sier de nå vil bistå politiet så godt de kan.

– Det vi gjør for politiet er å se i regnskapet vårt hva som finnes av opplysninger i arkiver. Vi åpner datasystemet vårt for politiet, i tilfelle det skulle finnes informasjon de har bruk for der, sier han.

– Tana kommune den fornærmede i denne saken, sier Aslaksen.

Jørn Aslaksen, rådmann i Tana kommune, sier det ikke er noen grunn til å tro at det er flere involverte i saken. Foto: Marianne Johnsen / NRK

Suspenderes inntil videre

Ifølge Aslaksen var ikke kommunen kjent med saken før politiet tok kontakt med dem tirsdag.

– Det er vel noe de har oppdaget i sitt distrikt som dermed berører oss. Vi har ingen grunn til å tro at det er noen lokale utenom denne lederen som er involvert, sier rådmannen.

Etter at han ble kjent med siktelsen ga han en muntlig beskjed til ordfører i Tana, Helga Pedersen. Hun sier til NRK at hun er sjokkert over nyheten

– Det er selvfølgelig en svært overraskende og trist nyhet å få. Når det er sagt skal kommunens virksomhet gå videre som normalt, sier hun.

Vedkommende er nå suspendert fra sin stilling.

– Dette er en sak kommunen tar på høyeste alvor, sier Pedersen.

Ordfører i Tana, Helga Pedersen, sier kommunen vil bistå politiet i etterforskningen med det de kan. Foto: Maret Biret Sara Oskal / NRK

Økokrim involvert

Kommunikasjonsrådgiver i Økokrim, Andreas Lunde, vil ikke kommentere saken siden det ikke er de som jobber med den.

– Det eneste jeg kan si er at Økokrim har vært inne i saken og gitt bistand til Innlandet politidistrikt. Utenom det har vi ingen kommentar for øyeblikket, sier han.

Politiet i Innlandet bekrefter at de har siktet lederen, men ønsker ikke å kommentere saken.