Trodde Tana var svindlet for 5 millioner kroner – nå har beløpet vokst til 12

Tana kommune har satt ned en intern granskingsgruppe etter at det ble kjent at en kommunalleder hadde svindlet kommunen sammen med et firma på Hamar.

Nå har Tana kommune selv avdekket at svindelen trolig har pågått siden år 2010. Det kan være snakk om 12 millioner kroner.

Rådmann i Tana, Jørn Aslaksen, forklarer at de har sett igjennom gamle økonomisystemer og funnet flere utbetalinger til bedrifter som har kobling til svindelen.

Rådmann i Tana kommune, Jørn Aslaksen. Foto: Marianne Johnsen / NRK

Den kommunale lederen fikk en nøkkelstilling i Tana allerede i år 2000. Aslaksen frykter derfor at svindelen kan ha startet også tidligere enn 2010.

– Vi frykter nå at svindelsaken strekker seg tilbake til 2000 og at det er snakk om et betydelig større beløp enn først antatt, sier Aslaksen.

NRK har ikke lykkes med å få en kommentar fra siktedes forsvarer.

Aslaksen forklarer at de nye funnene er meldt til politiet.

Politiinspektør Richard Røed ved Innlandet politidistrikt sier at de fortsetter etterforskningen som normalt. De tar med seg funnene fra kommunens gransking i sitt videre arbeid.

– Vi har selvfølgelig et godt samarbeid med Tana kommune, sier Røed.

– Ble ikke inkludert i saken

Leder for kontrollutvalget i Tana kommune, Alf Steinar Børresen, er kritisk til at kommunen ikke har informert utvalget om saken.

– Vi kjenner lite til saken utover det vi har sett i pressen, sier han.

Leder for kontrollutvalget i Tana, Alf Steinar Børresen. Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Børresen syns det er merkelig at de ikke har blitt koblet på tidligere.

Rådmannen hevder på sin side at de har blitt involvert fra første stund.

Han sier til at utvalget ikke har bedt om mer informasjon, men nå er det avtalt et møte neste uke.

Aslaksen sier videre at kommuneledelsen har informert kommunerevisjonen om denne saken fra de ble gjort oppmerksomme på den. De har tatt det for gitt at denne informasjonen har blitt gitt videre til kontrollutvalget.