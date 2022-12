– Jeg tror Olavsvern ville toppet lista hvis man skulle rangert hva man angrer mest på å ha solgt.

Det sier medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Nils-Ole Foshaug (Ap).

– Vi mistet en enorm infrastruktur og ressurs i det.

Arbeiderpartipolitiker Nils-Ole Foshaug er klar på at nedleggelsen av Olavsvern var en tabbe. Hans eget parti stemte for salget på Stortinget i 2009. Foto: Øystein Antonsen / NRK

I forrige uke tok to av Norges tidligere forsvarssjefer, Harald Sunde og Haakon Bruun-Hansen, til orde for at Forsvaret igjen skal ta marinebasen i bruk.

– Ved å gjenbruke basen, får vi mest mulig igjen for de pengene som har vært investert der i årenes løp, sier Bruun-Hansen.

Marinebasen Olavsvern i Ramfjorden i Tromsø ble åpnet i 1968, og kostet rundt 4 milliarder kroner å bygge. Anlegget inne i fjellet er på 25.000 kvadratmeter, og inneholder blant annet en tørrdokk. Nato betalte storparten av investeringene.

I 2009 la det norske forsvaret ned basen, og fire år senere ble den solgt til private aktører for 38 millioner kroner.

I dag er det WilNor Governmental Services som er hovedeier og administrerer basen. Ifølge selskapet er det fortsatt stor interesse fra flere Nato-land for å bruke basen. Her er det nederlandske marineinfanteriet på øvelse tidligere i år. Foto: WilNor

Strategisk viktig område

Harald Sunde mener at Sverige og Finlands søknad om Nato-medlemskap også er et argument for å gjenåpne basen.

Den korteste veien for Nato-forsterkninger som skal til Finland, er nemlig via Norge.

– Nettopp derfor trenger vi kystnær infrastruktur som kan ta imot og videresende utstyr, kapasiteter, avdelinger og forsyninger inn i det området, sier han.

Harald Sunde er leder av totalberedskapskommisjonen og aktiv i Senterpartiet, men er klar på at han i denne saken uttaler seg som tidligere forsvarssjef. Foto: William Jobling / NRK Harald Sunde er leder av totalberedskapskommisjonen og aktiv i Senterpartiet, men er klar på at han i denne saken uttaler seg som tidligere forsvarssjef. Foto: William Jobling / NRK

Sunde trekker frem at marinebasen ligger midt i et strategisk viktig område.

– Olavsvern er også et helt spesielt anlegg, fordi det har stor kapasitet sikret inne i fjellet. Det har adgang både sjøveien og landveien, sier Sunde.

– Det går ant å gjøre feil, men nå har vi en helt annen sikkerhetssituasjon i Europa. Nå må vi se hva vi har og hvordan vi kan bygge opp forsvaret vårt igjen.

– Naiv og feil beslutning

Høyre og Frp kjempet sammen mot at Olavsvern skulle legges ned i 2009. Leder av Stortingets justiskomite, Per-Willy Amundsen (Frp), er klar på at nedleggelsen var en naiv og feil beslutning.

– Forsvaret er et skjelett i forhold til det vi hadde under den kalde krigen. Det kommer til å ta tid å bygge opp igjen, sier han.

– Og da må man faktisk kunne gå tilbake på det som har vært ukloke vedtak, for å på plass gamle kapasiteter vi dessverre kvittet oss med i en naiv tid.

Amundsen poengterer at det er Stortingets overordnede ansvar å sørge for at Norge har et godt forsvar, og mener det er naturlig at basen gjenopprettes med tanke på dagens sikkerhetspolitiske situasjon.

– Og dersom ikke det initiativet blir tatt fra forsvarsledelsen eller forsvarsdepartementet, så mener jeg det er naturlig at Stortinget selv tar det opp, sier han.

Leder av stortingets justiskomite, Per-Willy Amundsen (Frp), mener det var en tabbe å legge ned Olavsvern. Foto: Dan Henrik Klausen Leder av stortingets justiskomite, Per-Willy Amundsen (Frp), mener det var en tabbe å legge ned Olavsvern. Foto: Dan Henrik Klausen

– Ikke behov for Olavsvern

Ifølge dagens forsvarssjef er det ingen umiddelbare planer om å gjenåpne anlegget.

– Akkurat nå har jeg ikke behov for Olavsvern. Forsvaret bygger oppi Ramsund, I tillegg har vi en avtale med Grøtsund havn (nord for Tromsø) som dekker våre behov, uttalte Eirik Kristoffersen til NRK i november.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier at han ikke har bruk for Olavsvern akkurat nå. Foto: Trygve Grønning / NRK Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier at han ikke har bruk for Olavsvern akkurat nå. Foto: Trygve Grønning / NRK

Til sommeren skal imidlertid forsvarssjefen avgi et fagmilitært råd til politikerne, og da skal all militær aktivitet vurderes på ny.

Der forventer Frps leder, Sylvi Listhaug, at Olavsvern er med i vurderingen. De samme gjelder for regjeringens langtidsplan for Forsvaret.

– Vi forventer en grundig vurdering av Olavsvern og en eventuell bruk av den framover, så får vi konkludere når vi ser totalen, sier hun.

– Men jeg tenker definitivt at vi bør lytte til våre tidligere forsvarssjefer og de vurderingene de gjør seg.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har ikke funnet anledning til å kommentere saken på nåværende tidspunkt.