Strømprisene i sør har aldri vært høyere, og prisen kan fortsatt stige. Mens i Midt- og Nord-Norge er strømmene mye billigere.

Men vil nye kraftlinjer fra nord til sør ha noen å si for strømprisene i Sør-Norge?

Det tror ikke leder av stortingets Energi- og miljøkomite, Marianne Sivertsen Næss (Ap).

– Det er ikke slik at bedre overføringskapasitet mellom nord og sør vil bidra i det store bildet. Det vil sannsynligvis bare bidra til at vi får høye strømpriser i nord, sier hun.

Næss tror potensialet for strømproduksjon er stort nordpå. Men forbruket vil løpe forbi produksjonen i nord de neste årene, sier hun.

– Vil vi trenge mer kraft enn vi har tilgjengelig i dag. Det overskuddet vi har i nord er nok spist opp innen rimelig kort tid, sier hun.

Troms og Finnmark produserte 4 prosent av energien i Norge i fjor, ifølge SSB. Nordland sto for drøyt 11 prosent, mens Trøndelag produserte like under 8 prosent.

Tror prisene i sør ville vært lik

Tor Reier Lilleholt er analysesjef i Value Insight. Han tror ikke nødvendigvis at bedre overføringskapasitet fra nord til sør ville ført til billigere strøm sørpå, slik kraftmarkedet er i dag.

– Jeg vil tro at prisene i nord hadde vært høyere dersom det hadde vært bedre overføringskapasitet, men prisene i sør hadde vært på omtrent samme nivå, sier han.

Lilleholt begrunner det med de høye prisene som er ellers i Europa, blant annet som en følge av krigen i Ukraina.

Han tror imidlertid at prisene vil jevne seg ut på sikt, selv uten flere kabler.

– Det er en veldig ekstraordinær situasjon vi har nå. Vi har aldri opplevd at det har vært så mye ekstra resurser i Midt- og Nord-Norge og så lite i Sør-Norge, sier Lilleholt.

– Til vinteren vil man begynne å tappe magasinene i nord, og da vil prisene øke.

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt tror bedre overføringskapasitet mellom nord og sør vil jevne ut prisene på sikt. Foto: NRK

– Kabler er til for å skape fleksibilitet i markedet

I en normal situasjon på kraftmarkedet tror Lilleholt at flere kabler vil føre til jevnere strømpris i nord og sør, og stabilisere seg på 50–60 øre per kilowatt i løpet av en tiårsperiode.

– Kabler er til for å skape fleksibilitet i markedet, slik at strømmen kan flyte fra der det er billigst til der det er dyrest. Med flere kabler vil det flyte mer volum mellom de ulike områdene, og prisen vil dermed bli jevnere, sier han.

Slik situasjonen er i dag er det stort overskudd på strøm i nord, men få som kan kjøpe den på grunn av dårlig overføringskapasitet.

Dersom flere får mulighet til å kjøpe strømmen som produseres i nord, kan produsentene øke prisen.

– Da vil den kraften man har bli mer verdt, sier Lilleholt.

Men utbygging av nye kraftlinjer vil ta lang tid.

– Er der andre grep man kan gjøre for å få ned strømprisen?

– Regjeringen og Stortinget har lett med lupe for å finne tiltak. Det er ikke så lett å finne tiltak som umiddelbart gir resultat. Her må man tenke mer langsiktig. Men den beste løsningene en har gjort er å gi statsstøtte, sier Lilleholt.

Mye debatt

I mediene har overskrifter om forskjellen mellom prisene i sør og nord haglet siden i fjor høst.

– Jeg har full forståelse for at debatten pågår, sier Næss.

– Det er vanvittig høye priser i sør, som gjør at folk sliter med å betale regningene.

Næss har forståelse for at folk i nord er bekymret for at det samme skal skje der.

– Jeg tror det er viktig å få fram fakta og kunnskap. Det tar lang tid å bygge overføringskapasitet mellom nord og sør. Og når den kapasiteten eventuelt er på plass, så er det overskuddet som finnes i nord allerede brukt opp – i nord. Til industri og til folk, sier hun.

Næss tror løsningen i et langt perspektiv, både for nord og sør, er å få opp kraftproduksjonen.

– Det er den eneste enkeltstående innsatsfaktoren som gjør at vi i framtiden kan ha lave strømpriser. Og det er helt klart målet vårt, sier hun.

Næss ønsker at de lave prisene som Nord-Norge har opplevd den siste tiden skal være normalen også i framtiden i hele landet.