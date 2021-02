Stor skredfare i nord: – Nå forventer vi mange skred

– I Troms og Finnmark blir det nok verst, fordi her har ikke mildværet truffet enda. Det er første runde med kraftig regn i hele storfylket. Med all regnet som er meldt fra og med lørdag ettermiddag blir snødekket kraftig svekket.

Vaktleder ved Snøskredvarslinga Emma Julseth Barfod. Foto: Stig Storheil / NVE

Det sier Emma Julseth Barfod, vaktleder for Snøskredvarslinga ved NVE.

NVE har sendt ut et varsel om stor snøskredfare, faregrad 4 i hele Nord-Norge. Varselet gjelder fra Helgeland i sør til Finnmark i nord fra og med søndag.

– Vi forventer mange naturlig utløste skred i dagene som kommer, men spesielt søndag. Snødekket er ustabilt i utgangspunktet med vedvarende svake lag. Når mildværet kommer får snødekket en kraftig svekkelse som vil resultere i mange naturlig utløste skred.

Lørdag formiddag ble dette bildet tatt i Ofoten i Nordland. Den oransje merkingen viser skredkanten på et langt sørpeskred i en fjellside. Foto: Markus / Regobs

Krevende situasjon

Meteorologene og skredvarslinga har flere ganger vært ute med farevarsler grunnet utfordrende vær og fare for skred.

Barfod sier situasjonen i fjellet er krevende.

– Vi anbefaler alle å unngå all skredterreng og utløpsområder. Det gjelder å holde god avstand til bratte fjellsider. Skredene som løsner kan være store og nå ut på slakt og flatt terreng.

Vinterværet i Nord-Norge har i løpet av årets to første måneder vært variert. Det startet med en lang kuldeperiode uten mye nedbør. I februar ble det sendt ut et farevarsel for mye snø i hele landsdelen. Dette resulterte i flere store snøskred.

I løpet av de siste dagene har været endret seg drastisk med nedbør i form av mye regn og milde temperaturer i Nordland og lørdag kveld når det også Troms og Finnmark.

Slik unngår du snøskred Ekspandér faktaboks Les snøskredvarselet for ditt område. Sett deg inn i hva de ulike faregradene og skredproblemene vil bety for din ferdsel i skredterreng. Planlegg turen din hjemme – legg opp til tur etter vær- og snøforhold, og etter turgruppens erfarings- og kunnskapsnivå. Følg med på de faretegnene på snøskred naturen gir deg: ferske skred, sprekker i snøoverflaten, drønn fra snødekket ved belastning. Ha gode ferdselsrutiner. Gå i skredutsatte områder én og én eller hold god avstand til hverandre. Stopp/vent kun på trygge stoppesteder – steder hvor du ikke kan løse ut skred og hvor du ikke kan bli tatt av skred ovenfra. Vær i stand til å gjenkjenne snøskredutsatt terreng. Hvor kan det gå skred, og hvor langt kan skredet gå? Gjør alltid gjennomtenkte veivalg – still deg selv spørsmålet "hvorfor kan jeg ferdes her"? Det er særlig skredfare ved: Mye snø og vind de siste to-tre dagene.

Brudd og lyder i snødekket (drønn).

Ferske skred i nærheten.

Plutselig mildvær.

Kuldeperioder etterfulgt av nedbør i form av snø. Streng kulde skaper rimlag på snøens overflate, som selv små mengder snø kan skli på.

De fleste ulykkesskredene i fjellet skjer når det er tørr snø som har blitt vindtransportert. Kilde: Røde Kors

Barfod forteller videre at søndag vil være den verste dagen med tanke på våte skred. Med temperaturendringer fra og med mandag vil situasjonen for neste uke også være ustabil.

– Søndag vil hovedproblemet være våte skred høyt til fjells. Det vil også være fare for tørre flakskred høyere opp der nedbøren kommer som snø. Når temperaturen synker neste uke, vil det være tørre flakskred som blir dominerende. Det kommer nysnø og kraftig vind.

Problematikken Barfod tar opp fikk Varsom-observatør Torbjørn Pedersen nylig oppleve. Han utløste et over 100 meter bredt skred kun ved å trampe litt med skiene.

Varsom-observatør Torbjørn Pedersen viser hvor lett et skred kan utløses. Du trenger javascript for å se video. Varsom-observatør Torbjørn Pedersen viser hvor lett et skred kan utløses.

Vurderer skredfaren for vei og trafikk

Barfod forklarer at der snødekket blir gjennomvått på søndag vil de vedvarende svake lagene også bli tatt knekken på, noe som er svært positivt på sikt. Når snødekket fryser til igjen vil det bli et mye mer stabilt snødekke.

– Men mildværet vil ikke nå til topps, så vi må fortsatt huske på at vi vil ha med oss de vedvarende svake lagene i høyden også fremover dessverre.

Flere kommuner ber nå sine innbyggere følge med på skredvarselet. Lyngen kommune stenger skuterløypene fra og med søndag.

Også Hovedredningssentralen Nord-Norge ber folk være forsiktig.

Statens vegvesen jobber nå for å vurdere om skredfaren kan gå utover vei og trafikk.

I Nordland ble det fredag morgen rapportert om flere sørpeskred, blant annet over Tosenveien i Brønnøy, Bjerangsfjorden i Meløy og i Finneidfjord i Hemnes.

En mann får behandling ved Nordlandssykehuset for alvorlige skader etter at personbilen han satt i ble tatt av et sørpeskred på riksvei 80 mellom Bodø og Fauske. Også jernbaneskinnene på Nordlandsbanen som går langs riksveien ble rammet.

Beredskapssjef Asgeir Jordbru hos Statsforvalteren i Nordland sier bilister må regne med at flere veier kan bli stengt på kort varsel.