En mann er alvorlig skadd etter at en personbil ble tatt av et sørpeskred ved Kistrand i Fauske like før klokka 08.

Skredet gikk over riksvei 80 og jernbaneskinnene på Nordlandsbanen, som går langs riksveien.

Mannen ble fraktet til Nordlandssykehuset i Bodø, hvor han får behandling.

Flere skred samme morgen

Snøskredvarslingen varslet allerede onsdag om stor snøskredfare og faregrad rød i dag for områdene Salten, Svartisen og Helgeland.

Allerede klokka 05.06 meldte Vegtrafikksentralen og politiet på Twitter om flere mindre over riks vei 80 i Kistrand-området. Bilistene ble også advart om at det kunne by problemer å passere, og at riksveien kunne bli stengt på kort varsel.

– Våre ansatte er på jobb for å sikre at veinettet er trygt og framkommelig. Vi har den dypeste medfølelse overfor personen som nå er alvorlig, skadet, sier Tore Lysberg i Statens vegvesen. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Entreprenøren Mesta, som har ansvaret for veivedlikeholdet på riksveien sendte flere personer ut til stedet, for å vurdere skredfaren i området.

Like før klokka 08 kommer et sørpeskred i full fart og traff en av bilene til Mesta.

Bilen stanset ikke før like før den traff jernbanelinja.

Det var Bodø Nu, som først meldte om at mannen som ble tatt av skredet var ansatt i Mesta.–erentreprenør Mesta som ble tatt av skredet. Det er en alvorlig ulykke som skjer mens han var ute for å vurdere om det er forsvarlig å holde veistrekningen åpen.

På vegne av statens vegvesen vil uttrykke min dypeste medfølelse overfor den berørte og de pårørende. Så krysser vi fingrene og alt vi har for at det går bra, sier Lysberg.

Riksvei 80 er hovedfartsåren inn til Bodø, og den mest trafikkerte veien i Nord-Norge. Foto: Sea King, 330 skvadronen

– Vurder om du må ut og kjøre

Vegvesenet har nå helikopter ute i området for å vurdere snøforholdene og skredfaren.

– Det er en løpende vurdering. Slik som forholdene er nå, er store deler av veinettet både skred- og flomutsatt. Vi oppfordrer bilister om å gjøre en vurdering om det er nødvendig å ferdes ute.

Ifølge Tore Lysberg vil arbeidsulykken bli fulgt opp av Arbeidstilsynet og Statens vegvesen.

Kalte inn til hastemøte

Selv om skredet gikk over et begrenset område på riksveien, er veien riksvei 80 sperret 2–3 kilometer fra skredområdet. Nordlandsbanen er også stengt.

Fortsatt er skredfaren stor i området.

Det er ikke bare i Fauske det har gått sørpeskred i morgentimene. Både over Tosenveien i Brønnøy, Bjerangsfjorden i Meløy og i Finneidfjord i Hemnes har det vært rapportert om sørpeskred.

– Det er naturens gang. Inntil at snømassene er kommet ned, vil snøskredfaren være der. Foto: Wigdis Korsvik / Fylkesmannen i Nordland

I Finneidfjord gikk skredet også over jernbanelinja.

Beredskapssjef Asgeir Jordbru hos Statsforvalteren er forberedt på at det vil gå flere skred fremover.

Derfor har beredskapsrådet hos Statsforvalteren innkalt til hastemøte torsdag formiddag.

– Geologer fra NVE og Statens vegvesen skal nå vurdere situasjonen, ikke minst framover. Vi skal også vurdere hvor lenge riksvei 80 skal være stengt. Det skal geologene gi råd om, sier beredskapssjef Asgeir Jordbru.

Bilder Jordbru har fått tilgang til viser at det fortsatt ligger mye snø og vannmasser igjen i lia over riksvei 80. Det betyr at faren ikke er over.

– Mildværet med kraftig regn skal fortsette. Inntil at disse snømassene er kommet ned, eller har stabilisert seg har vi en situasjon.

Sørpeskred oppstår når snømassene er fylt med vann. Enten som følge av snøsmelting eller kraftig nedbør.

Sørpeskredene beveger seg vanligvis langs søkk i terrenget, og de oppstår når det er dårlig drenering på grunn av tele og is. Mens snøskred helst går i skråninger som er brattere enn 30 grader, kan sørpeskred utløses i terreng ned mot 5 graders helling.

Nå ber Jordbru folk som skal ut å ferdes i trafikken om å følge med på situasjonen.

– Vi må regne med at flere veier kan bli stengt på kort varsel, sier han.