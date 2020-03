Justisdepartementet foreslår færre rettskretser. Det vil kunne kunne føre til at det blir et mindre behov for sorenskrivere, og minde ledere innen domstolapparatet.

En rettskrets er en domstols geografiske virkeområdet.

Men de vil opprettholde alle rettsskretser som de mener i praktisk vil styrke domstoltrukturen, ifølge en pressemelding mandag.

De viser til modellen som er i Sogn og Fjordane.

– Da Sogn tingrett ble slått sammen med Fjordane tingrett ble tingrettenes rettssteder opprettholdt. Tingretten har bemannet rettssteder i Førde og Sogndal, og et ubemannet rettssted på Nordfjordeid, heter det i pressemeldingen.

Denne løsningen skal ha fått støtte lokalt, også tverrpolitisk. Domstolen skal ha hatt positive erfaringer med modellen.

Redusere bemanningskostnader

Departementet foreslår også regelverksendringer. For å sikre virksomheten ved alle de bemannede rettsstedene. De mener også at forslaget opprettholder kompetansearbeidsplasser i distriktene, som vil gi større fagmiljøer.

Sammenlignet med dagens struktur, vil forslaget også gi muligheter for innsparinger.

– Særlig til å redusere bemanningskostnader som følge av større fleksibilitet og bedre ressursutnyttelse, står det i pressemeldingen.

Rettskretser og rettssteder

I dag består domstolsstrukturen av 60 tingretter med 69 rettssteder (der fire rettssteder er uten fast bemanning). 34 jordskifteretter med 34 rettssteder, i tillegg til 6 lagmannsretter og Norges Høyesterett.

Hver domstol har én rettskrets, som dekker én eller flere kommuner. Et rettssted er en domstols lokalisering. Én rettskrets kan ha flere rettssteder, som kan være med eller uten fast bemanning, ifølge pressemeldingen.

Jordskifteretten er en særdomstol som jobber med jordskifteloven. Som blant annet kan dreie seg om eiendomsgrenser. Eller rettsforhold til fast eiendom for alle som disponerer eiendom i Norge.

Domstolens forslag

Domstolkommisjonen overleverte sin første delrapport til justisdepartementet i fjor høst. Der det kom frem hvordan de så for seg hvordan tingrettsstrukturen bør være i fremtiden.

I forslaget het det blant annet at dagens 60 tingretter reduseres til 22 tingretter med 30 rettssteder. Og at dagens 34 jordskifteretter reduseres til 13 jordskifterettskretser med til sammen 20 bemannede rettssteder.

Det fryktet advokat og kretsleder for advokatene i Midtre Hålogaland, Trude Marie Wold, kunne rasere tingrettene i Midt-Hålogaland. I dag bestårdet av Vesterålen tingrett, Lofoten tingrett, Ofoten tingrett og Trondenes tingrett.

– Det er dramatisk. Fra før har vi verken fengsel eller barnehus. Nå risikerer det tettest befolkede området i Nord-Norge og blir stående uten domstol, sa advokat Trude Marie Wold til NRK i fjor høst.

De fleste rettsstedene har bare et rettssted.