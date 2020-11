Siv Jensen: – Opp til regjeringen å finne en løsning

– Regjeringen har åpenbart ikke brukt tiden godt. Regjeringen kan komme opp med løsning om de vil, så får vi vente til vi hører fra dem. Det er svært liten bevegelse, sier Siv Jensen tirsdag kveld i 18.30-tiden.

Da var Frps partileder på vei ut fra Statsministerens kontor, hvor hun en drøy halvtime tidligere møtte partilederne i Høyre KrF og Venstre for nye budsjettforhandlinger.

Jensen var tydelig på at det er regjeringen som må finne en løsning på forhandlingsnøttene, dersom Frp skal støtte statsbudsjettet som regjeringen foreslo i oktober.

På vei inn i møtet var hun heller ikke optimistisk for at partene skulle komme til enighet tirsdag kveld.

– Ikke sikkert det blir enighet

– Det er helt fastlåst, og det er egentlig opp til regjeringen å finne en løsning på dette. De vet hva de må gjøre og det handler om å levere på de sakene som Frp er helt overtydelige på at vi må ha innrømmelser på for å kunne støtte budsjettet, sa Siv Jensen på vei inn i forhandlinger med regjeringspartiene på tirsdag.

– Det er selvfølgelig en alvorlig situasjon, det er langt mellom oss. Og det er langt fra sikkert at vi kommer til enighet, sa Jensen.

Heller ikke i helgen ledet ikke forhandlingene, som har vart siden 9. november, frem mellom stortingspolitikerne.

Partene kom ikke til enighet – og det ble besluttet at partilederne Siv Jensen (Frp), Erna Solberg (H), Guri Melby (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) måtte ta over forhandlingene.

Stortingets finanskomité skal avgi finansinnstillingen fredag 27. november, mens finansdebatten i Stortinget holdes 3. desember.

Etter at regjeringen presenterer sitt forslag til statsbudsjett i oktober hvert år, må de få flertall i Stortinget for at forslaget faktisk skal følges i året som kommer.

I FORHANDLINGER: Illustrasjonsbilde. Partilederne Erna Solberg og Siv Jensen forhandler om statsbudsjettet. Foto: Heiko Junge / NTB

Kvoteflyktningene er forhandlingsnøtt

I år er det viktig for regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre å få Frp med på laget. Dersom Frp kommer til enighet med regjeringen, får regjeringen flertall på Stortinget.

Hvis det blir enighet blir det regjeringens forslag til budsjett – med justeringer fra et Frp som fra før varslet «knallharde» forhandlinger – som blir budsjettet til Norge i 2021.

Tirsdag sier Jensen at regjeringen må komme med innrømmelser på grensehandel, pensjon, samferdsel og kvoteflyktninger.

Regjeringen vil videreføre dagens tak på 3000 kvoteflyktninger. Men siden det har kommet færre flyktninger til Norge i år på grunn av koronapandemien, åpnes det også opp for at flere kvoteflyktninger kan komme neste år. Det er vanskelig for Frp å svelge.

Før forhandlingsmøtet tirsdag understreket Jensen at Frps posisjon på flyktninger og asylpolitikk er velkjent.

I forrige ukes budsjettforhandlinger var det regjeringens forslag til en ny krisepakke til næringslivet som ble viet mest tid.

Partene kom til slutt til enighet om krisepakken, som kom på bordet da den nye smittebølgen resulterte i kraftige smitteverntiltak fra regjeringen.