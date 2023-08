Sønn dømt for å ha drept faren sin i Tromsø

Drapet skjedde i farens bolig på Sør-Tromsøya i Tromsø 1. juli i fjor.

Sønnen stakk faren 34 ganger med kniv i hodet, brystet og halsen. Ett av stikkene skar over den indre halspulsåren, og faren døde etter kort tid på grunn av forblødning.

Da rettssaken startet 15. august, erklærte mannen seg ikke skyldig.

Den unge mannen ble, i dommen, erklært utilregnelig på handlingstidspunktet, og retten konkluderte med at han manglet skyldevne for forbrytelsen.

Han dømmes til å betale erstatning til farens andre etterlatte, men beholder likevel arven.

Dommen falt i Nord-Troms tingrett 29. august. Foto: Jørn Inge Johansen

Flere vitner

Drapet skjedde fredag 1. juli 2022, da den tiltalte og avdøde, som også var hans far, var i en alvorlig krangel. Den tragiske hendelsen kulminerte, ifølge dommen, med at den tiltalte angrep sin far med en kniv, påførte ham flere stikk- og skjæreskader, og avdøde døde kort tid etter av blodtap.

Flere av naboene så eller hørte deler av hendelsen, og flere av dem ringte inn til politiets operasjonssentral.

Klipp av telefonsamtalene ble spilt av under rettssaken, og noen av naboene stilte som vitne.

I opptak mellom operasjonssentralen og en av naboene, fortalte naboen at de har observert en knivstikking, og at de så avdøde. De beskrev han som hardt skadet, og senere livløs.

Hevdet selvforsvar

Under rettssaken erkjente den tiltalte at han hadde begått drapet, men hevdet nødverge. Han hevdet at han ble angrepet av avdøde før han tok til motverge.

Retten vurderte grundig bevisene som ble presentert, inkludert lydopptak av en nødtelefonsamtale og videobevis fra hendelsen.

Etter hendelsen ble mannen tatt med til legevakta av politiet, og ble raskt tvangsinnlagt med konklusjon om at mannen var psykotisk med vrangforestillinger.

De sakkyndige psykiaterne som vitnet under rettssaken, konkluderte med at tiltalte led av paranoid schizofreni på handlingstidspunktet og hadde en alvorlig svikt i virkelighetsforståelsen og funksjonsevnen.

Påtalemyndigheten har vurdert at mannen ikke var tilregnelig på drapstidspunktet, og la derfor ned påstand om tvungent psykisk helsevern.

Drapet skjedde i hjemmet til mannens far i juli 2022. Foto: Erlend Koppergård

Dømt til tvungen psykisk helsevern

Retten konkluderte også med at tiltalte var utilregnelig og manglet skyldevne for handlingen.

På bakgrunn av denne konklusjonen dømte retten mannen til tvungent psykisk helsevern.

Dommen bygde på vurderingen av gjentakelsesfare, sinnstilstanden til tiltalte og nødvendigheten av å verne samfunnet.

Retten anså tvungent psykisk helsevern som den eneste reelle behandlingsmuligheten for tiltalte, da hans manglende sykdomsinnsikt og sosiale isolasjon gjorde ham til en potensiell fare for seg selv og andre.

Mister ikke arven

I tiltalebeslutningen ble det også lagt ned påstand om tap av arverett. Det ble ikke tatt til følge av tingretten i Tromsø.

Han må også betale totalt 600 000 kroner i oppreisningserstatning til to familiemedlemmer.