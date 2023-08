Tirsdag startet rettssaken hvor en 27 år gammel mann er under tiltale ved Nord-Troms og Senja tingrett for å ha drept sin egen far i en bolig på Sør-Tromsøya 1. juli i fjor.

Den tiltalte sønnen stakk faren gjentatte ganger med kniv i hodet, brystet og halsen. Ett av stikkene skar over den indre halspulsåren, og faren døde etter kort tid på grunn av forblødning.

Tiltalen innebærer at mannen kan dømmes til tvungent psykisk helsevern, fordi han regnes som utilregnelig på grunn av sterkt avvikende sinnstilstand.

Den tiltale mannen er tidligere straffedømt for vold og trusler.

Han erklærte seg ikke skyldig etter tiltalen ble lest opp av aktor, statsadvokat Kirsti Jullum Jensen.

Hørte høylytt roping og dytting

Statsadvokat Jensen spilte av et lydklipp hvor den tiltalte ringer inn til politiets operasjonssentral.

Statsadvokat Kirsti Jullum Jensen. Foto: Aurora Berg / NRK

Mannen forteller at han står på balkongen med kniv for å forsvare seg, og at han blir truet på livet av avdøde. På et tidspunkt går tiltalte fra telefonen, og man hører roping fra faren i bakgrunnen.

Flere naboer ringte operasjonssentralen om hendelsen. En forteller at de har observert høylytt roping og dytting på balkongen, men at de beveget seg inn. Lenger inn i samtalen forteller naboen at de ser den tiltalte mannen med blod på skulderen.

En annen nabo ringer inn og forteller at de har observert en knivstikking, og at de ser avdøde. De beskriver han som hardt skadet, og senere livløs.

To av naboene vitnet i retten, og forteller at de oppfattet det slik at krangelen startet fordi sønnen hadde røykt inne i boligen.

Husker lite

Da den tiltalte sønnen avga sin forklaring husket han få detaljer fra hendelsen. Han forteller at han var hjemme, og at faren kom hjem og var sur og aggressiv.

– Han slo meg i ansiktet. Han slo med kraft. Med knytta neve, sa mannen.

Han forklarte at situasjonen utviklet seg videre, og at han plukket opp en kniv. Faren låste seg inn på badet, men sønnen brøt seg inn. Videre gikk faren ut baderomsvinduet, og sønnen kom etter.

Ute knivstakk den tiltalte faren. Han fortalte i retten at han gikk inn igjen da faren ble bevisstløs, men gikk etter det ut igjen og stakk faren flere ganger.

– Du tenkte ikke at hvis man knivstikker noen 34 ganger i hodet og kroppen at man kan dø av det? spurte aktor.

– Nei, svarte tiltalte, som også mente alle stikkene ble gjort i selvforsvar.

Tvangsinnlagt samme dag

Jensen viste bilde av kniven som ble brukt. Spissen på kniven mangler.

– Den ble funnet i hode på avdøde, forklarte Jensen.

Politiet filmet en samtale med mannen etter pågripelsen. I videoen kommer mannen med flere usammenhengende påstander, og mener han handlet i selvforsvar.

Mannen ble tatt til legevakta, og ble raskt tvangsinnlagt med konklusjon om at mannen var psykotisk med vrangforestillinger.

Den tiltaltes forsvarsadvokat, Ken Olav Warth, forteller til NRK at mannen selv forteller at han angrer på hendelsen.

Ken Olav Warth er forsvarsadvokat for den tiltalte mannen. Foto: Aurora Berg / NRK

– Den psykiske tilstanden han har i dag skjønner at han kunne handlet annerledes, sier Warth.

Forsvarsadvokaten legger vekt på at det ikke er uenighet rundt det objektive i saken, men om det var en nødvergesituasjon, og om det er fare for gjentakelse.

Kan miste arveretten

I tiltalebeslutningen er det også lagt ned påstand om tap av arverett.

– Bakgrunnen for det er at det er en rimelighetsvurdering der. Er det riktig at man skal arve noen man selv har forårsaket dødsfallet til? sier aktor Jensen.

Hun legger til at saken er spesiell fordi den tiltalte ikke har skyldevne på grunn av utilregnelighet.

– Men ut ifra omstendighetene i denne saken mener jeg det er grunnlag for tap av arverett, sier aktor.