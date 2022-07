Dødsårsaken er foreløpig ikke bekreftet etter at en mann i 60-årene er erklært død etter å ha blitt utsatt for vold i en bolig på Tromsø i går kveld. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for handlingen.

Den siktede har fått oppnevnt Ken Olav Warth som forsvarer. Han bekrefter at det er en familiær relasjon mellom den siktede og den avdøde.

Advokat Ken Olav Warth er utnevnt som forsvarer til den siktede mannen i 20-årene. Foto: Advokatfirma Ringberg, Crogh, Warth & Bjørsvik AS

– Jeg har enda ikke hatt kontakt med den siktede, og det har med hans helsetilstand å gjøre, sier Warth til NRK.

– Vil den han bli framstilt for fengsling i dag?

– Om det blir i dag eller i morgen, vet jeg ikke, men det er naturlig at politiet vil vurdere varetektsfengsling.

Mannen er enda ikke avhørt.

Warth vil nå prøve å sette seg i kontakt med den siktede, samt med påtalemyndigheten for å få avklart om den siktede kan la seg avhøre i løpet av dagen.

Det var kl. 21.17 fredag kveld at politiet mottok en melding om høylytt krangel mellom to parter på Tromsøya.

Politiet var på stedet ni minutter senere kl. 21.26. Da hadde det vært en alvorlig voldshendelse mellom de to partene.

– Vi har satt inn store ressurser på saken. Vi er i gang med taktisk og teknisk etterforskning på stedet, sier Roy Tore Meyer, operasjonsleder i Troms politidistrikt.