Foreløpige søkertall viser at Forsvarets høgskole (FHS) får en ny søkerrekord i år.

I 2020 var det 2.530 som hadde søkt på FHS etter at fristen hadde gått ut den 15. april.

Generalmajor Henning-A. Frantzen er rektor og sjef for Forsvarets høgskole. Foto: Forsvaret

Ved utgangen av mars 2020 var det den gang 859 søkere, sammenlignet med 1.249 på samme tidspunkt i år.

– Med andre ord ser det ut som at noen linjer ligger an til nesten en fordobling fra i fjor, sier generalmajor Henning-A. Frantzen. Han er rektor og sjef for Forsvarets høgskole.

Det var NTB som omtalte saken først.

Dette lokker studentene

Frantzen syns det er positivt med stor interesse for utdanning i Forsvaret. Han tror at den store interessen skyldes to ting.

– Det er vi veldig glad for. Jeg tror noe av årsaken er at vi for noen år siden vedtok en utdanningsreform som åpnet opp for at flere kan søke på studiene hos oss, sier Frantzen.

Før måtte studenter ha gjennomført befalsskolen, eller jobbet i en periode for å kunne søke på disse utdanningene. Nå er det mulig å gå rett fra videregående og ta bachelor hos FHS.

– Det virker som utdanninger vi tilbyr med en blanding av teori og praksis er noe som appellerer til ungdommene, sier Frantzen.

FHS utdanner alt befal og alle offiserer i Forsvaret. Gjennom forskning og utvikling er skolen ledende på kunnskap om militære styrker og krigføring. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Det er særlig årsstudium i ledelse og militære operasjonen som er særlig populære i år. I tillegg har studier som involverer logistikk og operativ tjeneste fått svært mange søkere.

Likevel er det en utdanning som sliter mer enn de andre med å få nok søkere. På ingeniørutdanning ligger søknadstallet på samme nivå som i 2020.

– Vi ser at ingeniørfagene som krever realfag for å komme inn har større utfordringer med å rekruttere nok folk, sier rektoren.

«Førstegangstjenesten-effekten»

I tillegg til endring i søkergrunnlaget tror rektor Frantzen at populære serier som «Kompani Lauritzen» og «Førstegangstjenesten» kan hjelpe på populariteten.

– De programmene om Forsvaret skaper interesse for flere og det er nok en faktor som spiller inn. I tillegg til den nye reformen, så er det nok en kombinasjon.

NRK skal lage en ny dokumentarserie og tar steget inn i den ekte førstegangstjenesten. I tillegg gjør humorserien «Førstegangstjenesten» med Herman Flesvig og «Kompani Lauritzen» i TV 2 braksuksess. Noe som kan merkes på søkertallene.

– Det er jo veldig gøy at vi kanskje kan være med på å inspirere unge til å velge forsvaret, sier Christina Rezk Resar, redaksjonssjef i NRKs Underholdningsavdeling.

Ola Halvorsen fra Haugenstua har nettopp ankommet militærbasen, og må gjennom en inspeksjon. Dessverre kan det vise seg at kameraten Mæhmed har pakket for han. Og det hjelper ikke at han er redd hunder heller. Helt ærlig. Du trenger javascript for å se video. Ola Halvorsen fra Haugenstua har nettopp ankommet militærbasen, og må gjennom en inspeksjon. Dessverre kan det vise seg at kameraten Mæhmed har pakket for han. Og det hjelper ikke at han er redd hunder heller. Helt ærlig.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har tidligere uttalt til NRK at Forsvaret merker stor økning i antall søkere etter at disse programmene har begynt å rulle på skjermen.

Det er ikke bare Forsvaret som merkes populariteten fra TV-serier, også ambulansetjenesten fikk en rekordinteresse etter «113».

Søknadsfristen for å søke høyere utdanning går ut 15. april.