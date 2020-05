Derfor gjør «Førstegangstjenesten» og «Kompani Lauritzen» suksess

De siste månedene har underholdningsserier med militæret som utgangspunkt trukket mange seere hos både TV 2 og NRK.

I helgen så en million nordmenn at Øyvind «Vinni» Sauvik var først i mål i «Kompani Lauritzen». Realityserien følger 14 kjendiser gjennom konkurranser fra militæret. Hele sesongen er sett av nesten 1,2 millioner seere i gjennomsnitt, opplyser pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

Dag Otto Lauritzen forklarer at ideen til serien springer ut fra hans egen tid som fallskjermjeger. Han tror at samhold, kameratskap, det å bygge hverandre opp og sette andre foran seg selv har vært viktig for suksessen. I tillegg tror han det er lett for seerne å identifisere seg med deltagerne.

– Jeg tror folk gjennom å se «Kompani Lauritzen» har fått øynene opp for hva forsvaret egentlig holder på med. Det å bygge et lag, få ut potensialet til mennesker og gjøre dem til bedre versjoner av seg selv, skriver Lauritzen.

Stor interesse for forsvaret

Herman Flesvig satte strømmerekord med de to første episodene av «Førstegangstjenesten» i desember. Episodene er til nå sett av mer enn 2,4 millioner både lineært og på nett, ifølge tall fra NRK.

Flesvig spiller for tiden inn flere episoder av serien, og ønsker ikke stille til intervju i denne saken.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skriver at seriene kan vise at dagene i forsvaret er både varierte og spennende.

– Vi merker stor økning i antall søkere til førstegangstjenesten, til studier og skole i Forsvaret. NRK og TV 2 har tydelig skjønt at interessen for forsvaret har økt, sier Bakke-Jensen.

Herman Flesvigs i rollen som Ola Halvorsen fra «Førstegangstjenesten». Foto: NRK

Gunn Elisabeth Håbjørg, brigader og sjef for på forsvarets personell og vernepliktssenter, sier interessen generelt er stor. Men legger til at de ikke har undersøkt om det er en direkte sammenheng mellom underholdning fra militæret og interessen.

– Når disse underholdningsseriene, og kanskje spesielt «Kompani Lauritzen», klarer å få frem refleksjonene og følelsene så tror jeg man får sett litt hva forsvaret innebærer, sier hun.

Gir mye av æren til programskaperne

John Magnus Dahl, stipendiat i medievitenskap ved Universitetet i Bergen, tror serienes popularitet skyldes at det er to gode serier.

– Det er gamle, kjente oppskrifter, som får en ny tvist, og det er preget av kvalitet på litt ulike måter, oppsummerer han.

Se karakteren Tanja Laila Gaup fra serien her:

Tanja Laila Gaup (karakter til Herman Flesvig) er klar for førstegangstjenesten og får utlevert utstyr. Du trenger javascript for å se video. Tanja Laila Gaup (karakter til Herman Flesvig) er klar for førstegangstjenesten og får utlevert utstyr.

Espen Borge, humorkritiker i NRK, mener de to seriene er ganske ulike.

– For «Førstegangstjenesten» tror jeg det er Herman Flesvig som i stor grad er trekkplasteret. Jeg tror det er karakterene han lager som slår an, sier han.

– «Kompani Lauritzen» tror jeg handler mer om at folk liker å le av kjendiser som «driter seg ut», legger humorkritikeren til.

Han gir mye av æren for suksessen til programskaperne.

Ulike ting gjør seriene attraktive

Stipendiat Dahl forteller at det er populært å bruke militæruniverset i TV, film og humor. Han tror bakgrunnen til det er:

– Det stive militærlivet og folk som ikke oppfører seg som de egentlig skal i en militærleir det er et veldig takknemlig materiale for komedie.

«Kompani Lauritzen» mener Dahl likner på andre kjente reality-konsept som «Farmen» og «71 grader nord».

Se hvorfor TV-serier og bøker får æren for ny «kebabnorsk»-bølge:

Ny «kebabnorsk»-bølge Du trenger javascript for å se video.

Både Dahl og Borge trekker frem serien «Mash», som et eksempel på at militæret er brukt som bakgrunn for humor tidligere. Dahl trekker også frem tegneserier som «Billy» og «Stomperud». I tillegg til krigsfilmer, som Borge beskriver som en «go to» i Hollywood.

– Jeg tror universet i militæret er et sånt mystisk univers for dem som ikke har vært der, sier humoranmelderen.