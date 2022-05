Mannen sto tiltalt i Nord-Troms og Senja tingrett for seksuelle overgrep mot 13 unge jenter.

Forholdene strekker seg fra oktober 2016 til mars 2022.

Nord-Troms og Senja tingrett slo tirsdag fast at mannen er skyldig i flere overtredelser av straffeloven.

Mannen er funnet skyldig i voldtekt av flere jenter under 14 år, og for å ha hatt seksuell omgang med jenter mellom 14 og 16 år.

Kjennelsen fra tingretten har kun tatt stilling til skyldspørsmålet. Straffeutmålingen vil bli tatt stilling til senere i juni. Der vil det også vurderes hvorvidt om han skal dømmes til forvaring.

Utnyttet ukrainsk flykting

Mannen dømmes også for å ha utnyttet en ukrainsk kvinnelig flyktnings sårbare situasjon for å oppnå seksuell omgang.

Da den tiltalte mannen forklarte seg i tingretten erkjente han straffskyld for storparten av overgrepene mot barna. Han erkjente imidlertid ikke straffskyld for å ha utnyttet den ukrainske kvinnen.

Retten har funnet det bevist at den tiltalte mannen var kjent med at kvinnen kom fra et krigsherjet land og hadde flyktet til Norge noen få dager i forkant av at de møttes.

Retten mener den tiltalte hadde de nødvendige forutsetninger for å forstå at fornærmede var i en særlig sårbar livssituasjon.

Derfor legger retten til grunn til grunn at tiltalte hadde forsett som omfattet at fornærmede var i en særlig sårbar livssituasjon. Han forsto at han utnyttet denne særlige sårbare livssituasjonen til å skaffe seg seksuell omgang med fornærmede, og at dette ikke ville skjedd uten denne utnyttelsen.

Kontakt via sosiale medier

I dommen kommer det frem at retten mener at det foreligger en del felles trekk i kontakten mellom tiltalte og de fornærmede.

Kontakten er i all hovedsak etablert gjennom sosiale medier.

Retten kjennelse er at tiltalte er skyldig i overtredelse av samtlige poster i tiltalebeslutningen.

Kjennelsen er enstemmig.

Dette er overtredelsene: Ekspandér faktaboks Straffeloven § 300 jf. § 299 (tre tilfeller) Straffeloven § 299 (to tilfeller) Straffeloven § 302 (syv tilfeller) Straffeloven § 295 første ledd bokstav c Straffeloven § 304 Straffeloven § 311 første ledd jf. annet ledd Vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 17 annet ledd.

Dette omfatter voldtekt av barn under 14 år, seksuell omgang med barn under 16 år og framstilling av overgrepsbilder.

Den yngste fornærmede var 12 år da overgrepene fant sted.

Den tiltalte mannen erkjente ikke straffskyld for overgrep mot to av de fornærmede jentene, og delvis straffskyld for ett av punktene.