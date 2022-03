Økt overvåkning av norske havområder gir mer penger i kassen for Sjøforsvaret. Men folk til å seile fregatter, ubåter og korvetter, finnes ikke. Det sier Ståle Ulriksen, som er lærer og forsker ved Sjøkrigsskolen, en av Forsvarets tre krigsskoler.

– Jeg syns det er veldig bra at regjeringen kommer med ekstra bevilgning, det er det et stort behov for, sier Ulriksen.

– Men der er det også et problem. Vi har ikke nok folk til å seile alle fartøyene.

Fredag ble det klart at regjeringen vil be Stortinget om en ekstraordinær bevilgning på 3,5 milliarder kroner. Forsvarsminister Odd Roger Enoksen sier vi må øke tilstedeværelsen i nord, og vil derfor be om 800 millioner til det.

– Det er en betydelig styrking for det skal brukes i inneværende år. Det gjenstår ennå å se detaljene. Både når det gjelder summer og de føringene som fører med, sier sjef for sjøforsvaret, Rune Andersen.

Nå må de være raske med å planlegge for hvordan pengene kan utnyttes best mulig.

– Det skal omsettes for å få en økt tilstedeværelse og tilgjengelighet fra både kystvakten og marinen, sier sjøforsvarssjefen.

Foto: Trygve Grønning / NRK

– Aktiviteten har økt

Som en del av den norske militærøvelsen Cold Response, trente Sjøforsvaret utenfor Harstad mandag. Med på øvelsen var fregattene KNM Roald Amundsen og KNM Thor Heyerdahl.

Det vil vi se mer av, dersom regjeringen får det som de vil. Og sjefen i Sjøforsvaret som skal lede det hele, mener det er realistisk å få til.

– Det vil være en kombinasjon av både å seile mer, men også øke vedlikeholdsinnsatsen og øke teknisk tilgjengelighet på fartøyene som skal brukes mer, sier Rune Andersen.

– Aktivitetene i nord har økt gradvis de senere år, ikke bare i lys av konflikten i Ukraina. Men aktiviteten øker på sivil side, og da er det viktig at Norge følger utviklingen tett.

800 millioner kroner til økt overvåking av norske havområder. Det betyr mer seiling med fregatter, ubåter og korvetter Foto: Trygve Grønning / NRK

Det mener Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen at vil bli vanskelig.

– Vi har ikke utholdenhet hvis folk skal ha et noenlunde normalt liv i tillegg til tjenesten, sier Ulriksen.

Forsker og lærer på Sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen, mener vi ikke har nok folk til å styrke Forsvaret til havs. Foto: Sjøkrigsskolen

Han mener det er viktig at man vet hvor mange uker man skal være på, og hvor mange uker man skal være av.

– Da kan man planlegge et ordentlig familieliv.

Vil vinne tilbake ansatte

Til NTB sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen at Forsvaret har nok bemanning på kort sikt.

– Høyere aktivitet vil føre til større belastning for personellet, og ja vi har for lite personell per i dag. Derfor har Regjeringen allerede i Hurdalsplattformen sagt at vi skal styrke bemanningen mer enn det som står i Forsvarets langtidsplan.

Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen mener de har en stor jobb å gjøre for å rekruttere folk og styrke utdanningen. Og mener de har plass til flere på skolebenken.

– Vi må rett og slett komme i gang med å utvide antallet kadetter på krigsskolene og på befalsskolene. Og rekruttere flere av dem som har sluttet i Forsvaret. Se om vi kan få dem tilbake igjen.