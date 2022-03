Fredag vart det klart at regjeringa gir 3,5 milliardar kronar ekstra for å ruste opp forsvaret og sivil beredskap i år.

Men hjelpa kjem for seint, meiner forsvarstopp.

Heile ti år for seint.

– Det vi har vedtake i dag vil få effekt kanskje om ti år.

Det seier Torbjørn Bongo, leiar for Noregs Offisers- og spesialistforbund (NOF).

NOF-leiar: – Vil ta ti år å realisere

Leiaren for NOF var overraska over at det kom såpass mykje pengar til forsvaret så raskt.

– Det var overraskande, men samstundes påkravd og heilt naudsynt, seier Bongo.

Torbjørn Bongo, leiar for Noregs Offisers- og spesialistforbund (NOF) peiker på at forsvaret vi har i dag ikkje er tilstrekkeleg Foto: Fabian Ubeda / NRK

Forsvaret har nemleg vore for dårleg rusta lenge. Og det vil ta tid å få på plass det regjeringa no gir pengar til, fortel NOF-leiaren.

– Nokon av tiltaka vil ta over til år å realisere.

Mellom anna har regjeringa bestemt at milliardane skal gå til å etablere ein fjerde bataljon i Hæren.

– Sjølv om vi har fullt fokus på å utdanne personell, kjøpe materiell og finne ut kor dei skal vere, kan det ta opp til eit tiår å få på plass, seier Bongo.

– Aller helst skulle vi hatt planar for både fem og ti år sidan som var meir omfangsrike.

Tidlegare forsvarssjef: – Vi må vakne

Også tidlegare forsvarssjef, Harald Sunde, meiner det hastar med å ruste opp Forsvaret.

– No må vi vakne. Det er storkrig i Europa. Berre timar vekk frå oss ser vi krigens gru i alle nyhetsbilde, seier Sunde.

Harald Sunde, tidlegare forsvarssjef, er no medlem av Senterpartiet. Foto: Anders Brekke / NRK

Regjeringa vil mellom anna styrke forsvarssamarbeidet med Sverige og Finland i møte med dei felles utfordringane som vi står ovanfor i nord.

Sunde meiner Noreg ikkje har tid til lange, byråkratiske prosessar.

– Mange europeiske land styrkar no forsvara sine samtidig. Då er det først til mølla for å få utstyr og materiell.

Ønsker seg meir personell

For regjeringa planlegg å auke beredskapen i Forsvaret ved å kjøpe inn meir materiell, ammunisjon og reservedelar.

Men leiaren for Noregs Offisers- og spesialistforbund meiner det ikkje er nok for å styrke Forsvaret.

– Eg hadde ønska meg ein styrking på personell, seier Torbjørn Bongo.

Dei treng forsvaret til dømes til å bestille det utstyret. I tillegg må ein ha folk til å ta imot utstyret, legge det på lager og dele det ut igjen på kort varsel.

– Viss vi skal auke ambisjonsnivået utover det Stortinget har vedtake tidlegare, er det ganske mange tusen tilsette og militært personell som på sikt bør kome inn i forsvaret, ifølge NOF-leiaren. Foto: Allan Klo / NRK

Forventar meir til forsvaret i revidert budsjett

Regjeringa sa på pressekonferansen fredag at det skal bli auka aktivitet i Sjøforsvaret, Hæren og Heimevernet.

– Men vi må også ha balanse med resten av forsvaret, til dømes den delen av forsvaret som skal sørge for at dei operative avdelingane får den stønaden dei treng, seier Bongo.

Han forventar at dette vert styrka i revidert budsjett og i statsbudsjettet til hausten.

– Om ikkje anna meiner eg at historia no ha vist at ein burde ha sikta høgare, også då Stortinget vedtok langtidsplanen i 2020.

No går føre seg øvinga Cold Respons med over 30 000 norske og allierte soldatar på norsk jord. Samarbeidet er viktig for Noreg meiner Bongo. Foto: Marte Brohaug/ Forsvaret

Regjeringa vedtok mellom anna å styrke NATO-samarbeidet. Det trur leiaren for Noregs Offisers- og spesialistforbund er svært viktig nett no.

– Men vi må jobbe for å redusere vår eigen sårbarheit.

No meiner han at vi kjapt må få eit forsvar som står i stil med utfordringane vi står ovanfor.

– Her må vi tenke både kortsiktig, slik regjeringa gjer no, men vi må også tenke langsiktig. Her har vi ein jobb å gjere for å strekke oss lenger enn det som står i planane.