Justisministeren sier dette på en pressekonferanse etter at statsministeren i dag la frem en krisepakke i forbindelse med Ukraina-krigen.

– Vi vet at denne krisen kan sette oss på en historisk prøve, sa statsminister Jonas Gahr Støre da han la frem forslaget til krisepakke.

Krisepakken handler fremfor alt om å håndtere situasjonen i Norge tre uker etter at Russland invaderte Ukraina.

– Det er nå tre uker siden Russland invaderte Ukraina, og daglig ser vi sannheten i Nordahl Griegs ord: «Krig er forakt for liv», sa statsminister Jonas Gahr Støre (A) da han innledet fra talerstolen på Stortinget.

De viktigste tiltakene fra regjeringen går på de tre områdene: Migrasjon, forsvar og sivil beredskap.

Forsvaret satser på fire områder

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen sier vi må øke tilstedeværelsen i nord.

– Vi vil jobbe videre med hvordan Forsvaret skal styrkes i 2023 og kommende år, sier forsvarsministeren.

Han drar frem fire områder som Forsvaret nå skal konsentrere seg om:

Styrke forsvarets reaksjonsevne og tilstedeværelsen i nord.

Styrke evne til mottak og samvirke med allierte og nordiske partnere.

Styrke beredskap for krise og krig.

Styrke utholdenhet.

Regjeringen vil ifølge forsvarsministeren fremme en proposisjon for Stortinget før påske om å styrke forsvaret i Norge. Regjeringen ønsker 800 millioner til økt overvåkning til havområdene.

Styrker Forsvaret og PST

Regjeringen vil be Stortinget om en ekstrabevilgning på 3,5 milliarder kroner for å styrke Forsvaret og sivil beredskap i 2022.

Statsministeren snakket om alt fra å bruke mer penger på ammunisjon og materiell til eget forsvar, til bedre samarbeid med andre land.

Han sa at den russiske invasjonen krever ekstratiltak i Norge.

– Vi står overfor et mer uforutsigbart og aggressivt russisk regime. Vårt naboland. Russland bruker omfattende, militærmakt mot sivile, og viser få tegn til å bruke diplomatiske spor, sa Støre.

De ekstra milliardene skal gi økt aktivitet i både Sjøforsvaret, Hæren og Heimevernet.

– Vi skal seile mer med alle marinens fartøyer, og vi skal styrke vår evne til overvåkning og situasjonsforståelse i nord. Vi skal også styrke politiets evne til å oppdage og motvirke etterretningstrusselen.

Regjeringen foreslår også en ekstrabevilgning på 500 millioner kroner for å styrke sivil beredskap og samfunnssikkerhet.

Regjeringen foreslår at PST og politiet tilføres 57 millioner kroner til personell og utstyr.

Dette vil gi økt operativ evne og tilstedeværelse, særlig i våre nordligste fylker, sier justisministeren.

Mange flyktninger til Norge

Støre understreket at det er stor usikkerhet knyttet til hvor mange flyktninger som kommer, og at det derfor er nødvendig med tiltak som tar høyde for opptil 100.000 mennesker.

Statsminister Jonas Gahr Støre (A) redegjør for regjeringens krisepakke

– Vi jobber med tiltak og tilpasninger for å håndtere de utfordringer vi nå ser komme, med anslaget på 35.000 mennesker, sa Støre.

Samtidig må de jobbe med beredskap for å håndtere opp mot 100.000 flyktninger.

– Det er ikke sannsynlig, men vi må ha planer og beredskap for at det kan skje. Da vil vi se innkvarteringer i lagerbygg, haller, teltleiere, sa Støre

Digitale angrep

Støre frykter at antallet digitale angrep både mot offentlige og private aktører vil øke i tiden fremover. Han vil derfor styrke Norges evne til å forebygge, avverge og håndtere digitale angrep.

– Vi vil komme tilbake til Stortinget med en melding om digital sikkerhet i løpet av høsten 2022, sa Støre.

Utenriksdepartementet har gjennom omdisponeringer midlertidig styrket bemanningen på flere norske utenriksstasjoner i Øst-Europa.

– På sikt vil det også være behov for et styrket norsk diplomatisk nærvær i sentrale europeiske hovedsteder, sa Støre.

Næringslivet i Nord

Regjeringen mener mindre kontakt mellom Norge og Russland får store konsekvenser for norsk næringsliv. Regjeringen vil derfor bidra med en støttepakke til næringslivet, spesielt i Øst-Finnmark.

– Regjeringen bevilger 50 millioner til næringslivet i nord, som rammes hardt av sanksjonene, sa statsministeren.

Både statsminister Støre og tidligere statsminister Erna Solberg, som uttalte seg etter Støre, understreket viktigheten av å stå sammen. Støre sa at han opplever sterk støtte i salen om å stille opp for Ukraina og ukrainske flyktninger.

– Det er en stor styrke for landet vårt; at vi står sammen i krisetid, sa Støre.

– Reagerte sent

Solberg understreket at det er viktig at Stortinget og regjeringen står sammen nå.

-– Den situasjonen vi står overfor nå krever at vi står sammen. At vi gjør vårt beste, at vi mobiliserer de beste ressursene. Jeg kan garantere regjeringen at vi kommer til å bidra både med gode innspill, gode ideer, vår erfaring med å håndtere kriser av denne typen, sa Solberg.

Erna Solberg (H)

Også SV støtter grepene som nå gjøres.

– Jeg vil berømme regjeringen for å ta et tydelig grep i solidaritet med det ukrainske folket. Det er bra at vi nå henter flyktninger fra Moldova. Samtidig må vi vurdere andre fordelingsmekanismer for flyktninger, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Erna Solberg kom også med litt kritikk av regjeringen.

– Det er etter vår mening leit å se at Norge var blant landene i Europa som reagerte senest på Ukrainas bønn om hjelp, sa Erna Solberg (H) fra talerstolen i Stortinget etter at Statsministeren var ferdig med redegjørelsen.