Sjelden hval satte seg fast i tau og døde: – Brutalt

I løpet av et par uker i april strandet minst sju døde hvaler i Nord-Norge. Ingen vet hva som har skjedd, og denne uken ble nok en strandet hval oppdaget.

– Hvalen hadde mye sår og skraper på skinnet. Det er brutalt, sier Asbjørn Olav Kiviniemi fra Sør-Varanger i Finnmark.

Han oppdaget hvalen på fjorden utenfor hytten sin i Bugøyfjord. Surret inn i masse tau, som Kiviniemi antar at tilhører noen krabbeteiner.

– Den har revet og slitt i tauene. De bruker jo ikke dårlige tau på dypet, så den har kjempet hardt, forteller han.

Asbjørn Olav Kiviniemi skulle bare kose seg med morgenkaffen sin da han så en hval som hadde satt seg fast i tau og dødd. Foto: Asbjørn Olav Kiviniemi / Privat

Sjeldent syn langs norskekysten

Professor og hvalforsker ved Universitetet i Tromsø, Audun Rikardsen, sier det er vanskelig å identifisere hvilken art det er snakk om ut fra bildene.

– Det står mellom grønlandshval og nordkaper. Jeg heller litt mot grønlandshval, men det er vanskelig å si, sier Rikardsen.

– Begge er veldig sjeldne. De er nesten utryddet, forteller han.

Fordi de to hvalartene er veldig rolige, blir de lett utsatt for påkjørsler eller fanget i fiskeredskap. En stor andel av dødstilfellene skyldes mennesker.

– De sliter også med å få opp bestanden fordi de lever så lenge, sier Rikardsen.

Hvalforskeren forteller at de kommer sent i gang med reproduksjon fordi de ikke blir kjønnsmodne før de er 20 år gamle.

Professor og hvalforsker Audun Rikardsen sier dette er en veldig sjelden og spesiell hendelse langs kysten i Norge. Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

Vet ikke årsaken til hvaldød

Rikardsen forteller at de heller ikke vet dødsårsaken til de syv hvalene fra april var. Ifølge hvalforskeren er det mest sannsynlig en kombinasjon av flere ting.

– Vi vet at en eller to døde av kollisjonsskader, etter å ha blitt påkjørt. De andre vet vi dessverre ikke, da prøvene som ble tatt ikke sier noe om dødsårsak. Mest sannsynlig er det ikke en felles dødsårsak til alle syv. Det kan være alt fra kollisjon med båter, naturlig død, fiskerirelatert eller sult. Det kan også være seismikk.

Rikardsen trekker også inn at værforholdene kan være en årsak til hvaldød.

– Det er ikke uvanlig at hvaler kommer inn mot land, men det er uvanlig at det kommer så mange samtidig. Det var mye pålandsvind på tiden dette skjedde, noe som kan ha noe å si for at flere trekker inn mot land.

Hvalen var full av sår og skraper, noe som antyder at den prøvde alt den kunne å komme seg løs fra tauene. Foto: Asbjørn Olav Kiviniemi / Privat

Kan leve i 200 år

De to hvalartene er nært beslektet, og ingen av dem er et vanlige syn i Norge.

– Grønlandshvalen lever lenger nord, og blir gjerne observert rundt Svalbard. De har på en måte spesialisert seg på å leve under isen, sier hvalforskeren.

Nordkaperen lever ved Florida og langs kysten av Nord-Amerika. Noen finnes også rundt Island.

Ifølge Norsk Polarinstitutt blir grønlandshvalen mellom 14 og 18 meter lang, mellom 75 og 100 tonn tung og har en forventet levealder på 200 år.

Rikardsen tror denne hvalen ikke rakk å bli voksen.

– Om den er rundt 10 meter, er den nok ikke eldre enn mellom 20 og 25 år, sier han.