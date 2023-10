Lørdag morgen kom nyheten om at flere fjellklatrere var tatt av to snøskred på det 8013 meter høye fjellet i Kina. Blant dem som ikke var gjort rede for var Tenjen Lama Sherpa.

Kristin Harila reiste umiddelbart til Katmandu for å bistå. Etter å ha ankommet Nepal, besøkte Harila klatrepartnerens familie og kollegaer.

På kvelden ble det klart at Lama ikke hadde overlevd ulykken.

– Det er med stor sorg at jeg har mottatt den tragiske beskjeden om at Tenjen Lama Sherpa omkom etter å ha blitt tatt av snøskred i Shishapangma.

Det skriver Kristin Harila i en melding til NRK.

– Har mistet en bror og venn

Fra Katmandu sier Harila at hun nå vil bidra i den pågående redningsaksjonen, da flere trenger hjelp. Hun ønsker også å støtte Lamas familie i en vanskelig tid, skriver hun i en pressemelding.

Tenjen Lama Sherpa etterlater seg to tenåringssønner og en hustru.

– Jeg klarer ikke å forstå at han er borte. Lama var den snilleste og sterkeste sherpaen jeg noensinne har møtt. Jeg er knust. Jeg har mistet en som jeg så på som en bror og en god venn. Min dypeste medfølelse går til hans kjære familie og mange venner i fjellklatrermiljøet, skriver Harila.

Kristin Harila og Tenjen Sherpa på toppen av K2 i sommer. Foto: Matias Myklebust / Field Productions

Hun hyllet sin venn i et innlegg på sosiale medier etter at verdensrekorden var sikret.

Der fortalte hun at da hun startet på prosjektet for andre gang i mars 2023, hadde hun aldri klatret med Lama før.

– Lama snakket ikke engelsk og jeg snakket ikke nepali, men fra vårt første møte klikket vi og forstod hverandre perfekt, skrev hun da.

I løpet av månedene prosjektet pågikk utviklet de en måte å kommunisere på som tok de til verdens høyeste fjell fortere enn noen andre.

– Rekorden betyr så mye mer når vi deler den, skrev Harila videre.

Kristin Harila er i sorg etter tapet av sin gode venn som hun delte verdensrekorden med. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Delte verdensrekorden

Tenjen Lama Sherpa tok verdensrekorden sammen med Harila. De to besteg de 14 høyeste fjellene i verden på 92 dager.

Shishapangma ligg i Kina og er 8013 meter over havet. Det er verdens fjortende høyeste fjell.

Sammen med sherpaen Mingmar Sherpa, skulle Lama assistere to amerikanske klatrere Anna Gutu og Gina Marie, som var på jakt etter å bli den første Amerikanske kvinne å bestige alle 14 toppene. Det skriv The Himalayan times.

Gutu og Mingmar ble funnet omkommet kort tid etter snøraset.