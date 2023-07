På torsdag stod hun med begge beina plantet på verdens nest høyeste fjelltopp, K2. Natt til tirsdag kunne finnmarkingen endelig plante beina på norsk jord igjen.

– Det er litt uvirkelig å være her, har ikke vært hjemme siden februar. Det er bra å være hjemme nå, sier Kristin Harila til NRK på Gardermoen natt til tirsdag.

– Hva skal du gjøre fremover?

– Det blir en fest i Oslo på torsdag og litt tid sammen med familien, Jens og venner. Det blir kanskje en tur til Katmandu for å feire litt sammen med laget der, sier Kristin Harila.

Hun forteller at det har vært en reise med mange opplevelser, og at det har skjedd mange ting underveis som hun tror kommer til å endre henne.

– Til syvende og sist, så er det viktigste at vi klarte å fullføre alle 14 fjelltoppene på tre måneder og en dag. At vi alle har kommet velberget ned, er i god behold og klarte dette sammen som er det viktigste, forteller Kristin.

Jens Kvernmo var en av dem som ventet på Gardermoen, og var veldig spent på å se kjæresten igjen.

– Jeg gleder meg til å se henne igjen, det er to måneder siden sist, sier Kvernmo.

Etterlengtet gjensyn mellom Kristin og kjæresten Jens på Gardermoen 1. august. 2023 Foto: NRK

Pappa John Petter Harila var både spent og lettet for å få datteren sin tilbake på norsk jord.

– Jeg er spent og lettet. Jeg har ikke sett henne siden i våres. Mest av alt en stor lettelse at hun er ferdig med prosjektet sitt. Jeg er veldig stolt av henne, sier John Petter Harila.

John Petter Harila, far til Kristin, på Gardermoen natt til tirsdag. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Tilbake i Norge kan Harlia skimte med en helt ekstrem verdensrekord:

Hun har besteget alle de 14 fjellene i verden som ruver mer enn 8000 meter, og det på rekordtid.

Harila har sammen med Tenjin Sherpa stått på alle toppene i løpet av kun 92 dager.

Målbevisst eventyrer

Drømmen om verdensrekordforsøket startet etter at Harila besteg Mount Everest og Mount Lhotse i 2021. Da brukte hun 11 timer og 59 minutter fra hun sto på toppen av verdens høyeste fjell til hun besteg det fjerde høyeste.

MOUNT EVEREST: Harila brukte 11 timer og 59 minutter fra hun sto på toppen av verdens høyeste fjell til hun besteg det fjerde høyeste. Foto: Kristin Harila

– Fra Everest til Lhotse brukte jeg 11 timer og 59 minutter. Etter det jeg vet så er det ingen som har gjort det raskere foruten én sherpa, sa Harila.

Blant klatrere som ikke er sherpaer, skal Harilas tid mellom de to fjelltoppene være verdens raskeste.

Kort tid etter at Harila oppnådde sin store drøm om å klatre verdens høyeste fjell, satte hun seg et mytt mål. Nemlig å klatre alle de 14 toppene som er over 8000 meter.

Det klarte hun allerede 3. mai i år da hun sto 8201 meter over havet på Cho Oyu.

Allerede da slo hun verdensrekorden, som var på 189 dager, men som ble underkjent av Guinness rekordbok i juli.

Harilas rekordforsøk 2023 Ekspander/minimer faktaboks Shishapangma, 8027 moh., besteget 26. april. Cho Oyu, 8201 moh., besteget 3. mai. Makalu, 8463 moh., besteget 13. mai. Kanchenjunga, 8586 moh., besteget 18. mai. Mount Everest, 8849 moh., besteget 23. mai. Lhotse, 8516 moh., besteget 23. mai. Dhaulagiri, 8167 moh., besteget 29. mai. Annapurna I, 8091 moh., besteget 5. juni. Manaslu, 8156 moh., besteget 10. juni. Nanga Parbat, 8126 moh., besteget 26. juni. Gasherbrum II, 8080 moh., besteget 15. juli. Gasherbrum I, 8035 moh., besteget 18. juli. Broad Peak, 8051 moh., besteget 23. juli K2, 8611 moh., besteget 27. juli

92 dager

I juni kunngjorde eventyreren at hun ville halvere tiden på rekordforsøket. Hun ville totalt bruke tre måneder på alle fjellene.

Klokken 07:45 norsk tid torsdag 27. juli, og 8611 meter over havet, slo finnmarkingen sin egen verdensrekord.

Fra de besteg det første fjellet i april, har teamet brukt kun 92 dager på å stå på alle 14 toppene.

Eventyrer Børge Ousland delte entusiasmen for det Harila og Tenjin har fått til.

– Dette er noe av det største som har skjedd i ekspedisjonsverden på mange år. Hun setter seg hårete mål og bare gjør det. Det er rett og slett imponerende. Det er bare å gratulere, sa eventyrer Børge Ousland til NRK torsdag.