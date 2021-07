Det hele startet for fire somre siden. Savita Cathrine Olufsen var akkurat blitt mor og begynte å gå på fjellturer sammen med andre nybakte mødre, som en sosial aktivitet.

– Vi gikk ti topper sammen og jeg ble helt bitt av basillen, forteller Olufsen.

Juni er måneden hvor Savita setter seg disse målene. I 2019 gikk hun 15 topper og doblet det i 2020.

Gjennom en avstemning hun hadde for vennene sine kom de fram til at 60 topper skulle bli målet for 2021. 60 topper på 30 dager.

– Å gå på tur er frihet for meg. Jeg elsker det. Uten om barna mine er det å gå tur det jeg står opp for.

Olufsen sier at det ikke er nødvendig å legge penger i dyre jakker og bukser. Det man trenger er skikkelig gode sko, det er alfa og omega mener hun. Også bør man legge penger i en god sekk om man har behov for det. Foto: Privat

Føler frihet på tur

Olufsen sier at hun føler en frihet når hun går på tur.

– Jeg stresser hele tiden, men når jeg går på tur så får jeg til å slappe av. Jeg tenker ikke så mye på alt annet enn det å komme meg til toppen.

Hun forteller at hun tidligere slet med depresjon og angst, men at hun føler seg som en annen person etter hun begynte med de regelmessige turene.

– De som kjenner meg sier at jeg har blitt mye mer selvsikker og har fått mye mer bein i nesa.

– Det er helt magisk.

Olufsen forteller at hun ofte blir kjent med nye mennesker på tur – på den måten har hun fått mange nye bekjentskap. Foto: Privat

– Tur er en mirakelkur

Ragnhild Bang Nes er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI). Hun jobber i avdelingen for psykisk helse og selvmord der hun forsker på livskvalitet.

– Noe vi vet har solid effekt på psykisk helse er fysisk aktivitet. Det er på en måte en mirakelkur, forteller Bang Nes.

Ragnhild Bang Nes, seniorforsker ved FHI, sier at både toppturer og en tur i parken kan påvirke humøret positivt. Foto: Astrid Waller

I tillegg til den fysiske aktiviteten er det andre deler av «turopplevelsen» som er bra for den psykiske helsa.

– Det er en egen effekt av det å dele fine opplevelser sammen.

Hun forteller at naturen også kan løfte humøret, spesielt når man er fysisk aktive i den, enten det er å gå topptur eller å gjøre hagearbeid.

For selv om det er imponerende å gå to fjellturer om dagen, så trenger man ikke gå så hardt til verks for å få effekt.

– Bare det å innta naturen sittende ser ut til å ha en helsegevinst, sier Bang Nes.

Fem råd for økt livskvalitet og sterkere psykisk helse Ekspandér faktaboks Helsedirektoratet skrivet at små greop kan styrke den psyiske helsa, på samme måte som små grep kan styrke den fysiske helsa. 1. Knytt bånd Mennesker er sosiale vesener og vi trenger hverandre for å føle tilhørighet og mening. Noen trenger mange, noen trenger få, men alle trenger noen. 2. Vær aktiv Fysisk aktivitet er godt for kroppen og gjør at du føler deg bra. Det betyr ikke at du må svette, investere i spesielle klær eller melde deg inn i et treningsstudio, men det er helsebringende om du klarer å "ta i så det svir" innimellom. 3. Vær oppmerksom Øv deg på å være oppmerksom og legge merke til det som er rundt deg. Bruk øyne, ører og nesa aktivt. Å legge merke til noe vakkert eller uvanlig kan gi glede og en følelse av å være mer tilstede i livet. Se på omgivelsene rundt deg, hvordan naturen endrer seg, og legg merke til det fine ved mennesker du møter. 4. Fortsett å lære Å lære seg nye ting gir glede og stolthet. De som fortsetter å lære og utfordre seg selv sier oftere at de kjenner seg optimistiske og har håp og selvtillit. Å sette seg mål og nå dem gir en god mestringsopplevelse. Og målene trenger ikke å være kjempehøye. 5. Gi til andre ​Å gi handler om å gjøre noe for andre. Alt fra å gi en vennlig kommentar til å bidra i frivillig arbeid, styrker bånd mellom mennesker. Det gir økt livskvalitet. Kilde: Helsenorge

Har bedrevet mer friluftsliv

Opinion har gjort en undersøkelse for Den Norske Turistforeningen (DNT) tidligere i år.

Tall fra undersøkelsen viser at 31 prosent av de spurte sier at de har bedrevet mer friluftsliv fra perioden mars 2020 til i dag.

I samme undersøkelse sier 43 prosent at naturopplevelser har blitt viktigere for dem under koronaperioden sammenlignet med før.

Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT, sier at naturen har noe for alle uavhengig av om man har mye eller lite erfaring. Foto: Marius Dalseg Sætre / DNT

Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT, sier at de opplever stor interesse fra folk som ønsker seg naturopplevelser og friluftsliv.

– Det er fantastisk å se at mange benytter seg av alle mulighetene som finnes i Norge, enten det er turer som krever mye planlegging eller kortere turer nært der man bor.

Krever litt planlegging

For Savita sin del vokser både livsgleden – og turgleden – for hvert år som går.

Selv om 60 topper på 30 dager er gjennomført, stopper det ikke der. Klarer hun å planlegge godt, så hun får tid til å gå opp på en topp eller to i løpet av dagen.

– Det må planlegges veldig nøye. Jeg leverer barna i barnehagen seint og henter dem tidlig, så jeg har jo hatt fire timer til disposisjon.

Halddetoppen (905 moh.) er Olufsens favorittur. Hun begrunner det med at det er av de mest utfordrende fjelltoppene hun har i nærområdet sitt i Alta. Foto: Carolyn Hannigan / NRK

Etter at hun leverer barna snører hun sekken og drar på tur.

Om hun ikke rekker alle toppene hun har planlagt en dag, blir barna med på resten av dem.

Sammen med en liten sjokoladebit i lomma for motivasjon.

– De har vært mye med og har blitt ganske lei, humrer Olufsen.