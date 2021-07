Ferie i eget land, slik blir sommeren for mange. Og de fine opplevelsene deles i sosiale medier i form av turbilder fra hele landet.

Vi har spurt fem forskjellige tur-elskere hva deres topp tre turtips er.

Nord-Norge

Ida Amundsen er oppvokst i Nord-Norge, og forteller at hun er utrolig takknemlig for midnattssolen.

– Sommeren i Nord-Norge byr på høye fjell, dype fjorder, lange vidder, uendelige vann og elver – og ikke minst sol døgnet rundt.

Amundsen trekker frem at man får opplevelser for livet, uansett hvor i Nord-Norge man drar på tur. Hennes tips viser frem alle deler av den store landsdelen.

1) Stetind

Foto: Ida Amundsen Foto: Ida Amundsen Foto: Willy Haraldsen

– Efjorden har et mekka av fjelltopper som stiger rett opp av havet, hvite strender og glatte berg.

Lokalisert langs Efjorden, ikke langt fra Narvik, reiser nasjonalfjellet Stetind 1392 meter over havet. Amundsen forklarer at man enten kan gå helt til toppen med klatreguide, eller stoppe før halsen, 300 høydemeter lavere.

– Belønningen på denne turen er en sinnssyk mestringsfølelse og nydelig utsikt.

2) Sukkertoppen

Foto: Ida Amundsen Foto: Ida Amundsen

– Her har du topper for store og små, områder som er tilrettelagt for camping, hvite strender, fjelltopper som stiger rett opp av havet og aktiviteter for enhver.

På Senja, en øy som ifølge Amundsen har alt, finner man Sukkertoppen, på 456 meter over havet. Hun forklarer at denne turer er svært lettgått, om enn en smule bratt.

– Den er helt super sent på kvelden, ikke minst med tanke på midnattssolen.

3) Ekkerøy

Foto: Ida Amundsen Foto: Cathrine Kahrs / NRK Foto: Ida Amundsen

– Ekkerøy er et gammelt fiskevær, og her finner du en godt merket sti rundt hele øya.

I Øst-Finnmark finner man Ekkerøy, et naturskjønt område med fuglefjell. Går man rundt på øyen kan man se at fuglefjellet domineres av krykkjene, men man kan også se havørn og alke. Amundsen forklarer at det er lettgått terreng på hele øyen, og masse å se.

– Det er et yrende fugleliv, historie fra 2. verdenskrig og en nydelig utsikt.

Midt-Norge

En som alltid er på utkikk etter turer i nærområdet er Kasper Eliassen. Han forteller at ingenting er bedre enn å finne roen og lade batteriene i naturen.

– Jeg brenner spesielt mye for nærtur og bruk av naturen som er i nærmiljøet.

Eliassen trekker frem den varierte naturen i Midt-Norge, hvor man finner noe som passer for alle.

– Hvis man ønsker å dra på topptur, få gode fiskeopplevelser eller å gå fra hytte til hytte så kan man det.

1) Bymarka

Foto: Kasper Eliassen Foto: Kasper Eliassen Foto: Kasper Eliassen

– Det første tipse jeg vil komme med, er å oppleve Bymarka i Trondheim.

Eliassen forklarer at Bymarka er det perfekte området for å dra på lavterskel nærtur. Han anbefaler å ta turen til nordsiden av marken og gå Strandlinja, hvor det finnes mange skjulte perler. Han legger til at turer i Bymarka passer for dem som ønsker det enkelt, men vil likevel ha en god turfølelse.

– Hvis man tør å gå bort fra de største stiene kan man finne utsikt over både Trondheimsfjorden og byen.

2) Brungmarka

Foto: Brian Ford

– Det var i denne marka jeg oppdaget gleden med friluftslivet.

En kort kjøretur fra Trondheim finner man Brungmarka, hvor man ifølge Eliassen kan kjenne på villmarksfølelsen. Han trekker frem at marken byr på mange fine fiskevann med ørret. Ønsker man seg opp på en topp, kan man gå til toppen av Trondheims høyeste fjell på 817 meter over havet, Kråkefjellet.

– Turen passer for dem som ønsker villmarksfølelse uten å dra så langt unna.

3) Trollheimen

Foto: Kasper Eliassen Foto: Kasper Eliassen

– Jeg mener det er noe av det fineste Norge har å by på.

Trollheimen fjellområde ligger på grensen mellom Trøndelag og Møre og Romsdal. Ifølge Eliassen byr området på høye fjell, dype daler og mange fine turer.

– Jeg anbefaler å gå fra Storlidalen og over mot Innerdalen, sier han og forklarer at man får en fantastisk fin utsikt her. Eliassen legger til at man da virkelig får se hvor fin dalen er med Innerdalstårnet i enden, som det også er verdt å ta en tur opp på.

Eliassen forklarer at det er flere DNT-hytter i Trollheimen, som byr på muligheten til å gå fra hytte til hytte uten tung sekk. På den måten kan man tilpasse turen etter egne forutsetninger.

– Spreke fjellgeiter kan kombinere med toppturer og barnefamilier kan gå hytte til hytte eller kortere turer.

Vestlandet

Friluftselsker Kjersti Kvamme fra Stryn har en stor kjærlighet for vestlandsk natur, og trekker frem at hun elsker å gå på tur for å tømme, og fylle på, hodet.

– Det beste er jo turer med venner og kjenne fellesskapet og latteren en god fjelltur gir.

Kvamme beskriver landsdelen sin som et område med majestetisk natur med høye fjell og dype daler. Selv om hun enkelt kunne foreslått et titalls flere turer i området, trekker Kjersti Kvamme frem disse tre fjellene.

– Dette er tre veldig forskjellige fjell som byr på nydelig utsikt, fantastisk natur og de er ikke fulle av folk – jeg liker nemlig å finne meg topper der ikke «alle» går.

1) Hornindalsrokken

Foto: Kjersti Kvamme Foto: Kjersti Kvamme

– En knall-kul spiss og bratt topp som ruver i landskapet.

På grensen mellom Møre og Romsdal og Vestland finner du Hornindalsrokken med sine 1529 meter over havet. Kvamme forteller at turen passer best for høydevante og godt trente personer, som gir et luftig utsikt over Sunnmørsalpene. Ifølge ut.no er det seks kilometer én vei, om man starter ved Hornindalssætra.

– Toppen er veldig utsatt, der får du virkelig sug i magen.

2) Sundsnibba

Foto: Kjersti Kvamme Foto: Kjersti Kvamme

– Denne ligger på 1016 meter over havet, men byr på den råeste utsikten Vestlandet kan by på.

Kjært barn har mange navn, denne fjelltoppen kalles også for Khenuken og Høgenibba. Med utsikt over Oldevatnet og de majestetiske fjellene rundt er dette en topp som passer for alle litt trente, også tålmodige barn, sier Kvamme. Med litt over fire kilometer en vei, beskrives den på ut.no som krevende.

– Det er en topp en bør bruke tid på, og få med seg alle «ender» av toppen.

3) Loen

Foto: Kjersti Kvamme Foto: Kjersti Kvamme Foto: Kjersti Kvamme

Et turmål som har blitt veldig populært de siste årene, som passer for alle.

Kvamme trekker frem at man kan bruke Loen Skylift til å komme opp til 1050 meter over havet på fem minutter. Derfra kan man ta turen videre til topper som Staurinibba, Årheimsfjellet og Skredfjellet.

– Her åpner det seg mange spennende muligheter og fantastisk utsikt.

Kvamme legger også til at man kan bytte ut heisen til topps med Via Ferrata, en klatrerute med faste «jern tau», hvor man klatrer fra null meter over havet helt til topps.

– Her er det mange oppbygde stier og en kan avslutte turen med en pils og en pizza på toppen, anbefaler Kvamme.

Østlandet

Ingrid Andrea Harrison Jonsløkken beskriver det å være på tur som terapeutisk, hvor det eneste hun trenger å tenke på er pulsen som øker eller neste steg som skal tas.

– Jeg rømmer på mange måter fra storbylivet, og legger fra meg stress & bekymringer hverdagslivet fører med seg.

Harrison Jonsløkken trekker frem tre turer på Østlandet, som alle byr på spektakulære utsikter om været tillater det.

1) Galdhøpiggen

Foto: Ingrid Andrea Harrison Jonsløkken Foto: Patrick Olsen Foto: Monica Hägglund Langen / DNT

– Hvis du aldri har tatt turen til Norges tak – gjør det!

Norges høyeste fjell, med 2469 meter over havet, er dette en tur Harrison Jonsløkken anbefaler sterkt. Turen kan startes ved Spiterstulen eller Juvashytten. Harrison Jonsløkken anbefaler at man bruker guide dersom man går fra Juvashytten, dersom man ikke har erfaring med brevandring. Da hun selv var på toppen så hun flere barn der oppe.

– Så jeg tror denne ruta er kjempefin for de litt større barna som er vant med fjell.

2) Rondeslottet

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / Den Norske Truistforening Foto: Kristin Nordli / Den Norske Turistforening

– Det er noe med fjella som raver over 2000 meter over bakken, alt er bare så mektig, utrolig fint og vakkert.

Rondeslottet ruver 2178 meter over havet i Rondane. Harrison Jonsløkken anbefaler at man sykler de elleve kilometerne fra parkeringsplassen til Rondvassbu, disse kan leies ved start. Fra Ronsvassbu anbefaler Harrison Jonsløkken å gå til Vinjeronden, også til Rondeslottet.

– Denne turen passer nok best for dem som er litt mer fjellvante, spesielt om man skal gå de første 11 kilometerne til fots med tunge sekker først, forklarer hun og legger til at hun la fra seg den tunge sekken ved Rondvassbu før hun startet på turen til topps.

3) Skogshorn

Foto: Hans Ramton Foto: Sandra Lappegard / Den Norske Turistforening

– Denne står på listen for turhøsten!

På grensen mellom Hemsedal og Valdres ligger Skogshorn-toppen på 1728 meter over havet. En tur Harrison Jonsløkken gikk for første gang da hun var åtte år, dette er en tur hun sier kan være fin for barn.

Sørlandet

Maria Stray drar på tur for å finne utfordringer og frihetsfølelse.

– For meg er naturen et fantastisk sted å samle krefter og finne inspirasjon, forklarer Stray.

Stray trives godt med at både hav og fjell er lett tilgjengelig. Hennes turtips består av en god blanding av opplevelser.

1) Bragdøya

Foto: Maria Stray Homme Foto: Maria Stray Homme Foto: Maria Stray Homme Foto: Maria Stray Homme

– Her får man både kulturhistorie, tilrettelagte stier og mulighet for å låne robåt.

Strays første tips er en øy like utenfor Kristiansand, som hun beskriver som er lite skjærgårdsparadis, for både liten og stor. Man kan kose seg på badestranden eller de mange svabergene, forteller hun.

For de mer kulturinteresserte finner man Thaulows hus på øya, som ble brukt av Camilla Collett og Henrik Wergeland som lysthus, og kystkultursenteret like vei kaien.

Man kan komme til øyen ved å bruke den gratis rutebåten fra Lumber.

– Jeg pleier å ta kajakken ut dit og sove i hengekøye og fiske om sommeren, sier Stray.

2) Sæbyggjenuten

Foto: Bea Valand Foto: Maria Stray Homme

– For dem som vil komme seg utenfor løypenettet.

Sæbyggjenuten ligger i Setesdal-Austhei og er omtrent tre mil tur/retur. Stray legger til at man kan overnatte på veien, enten på DNT-hytten Berdalsbu eller i telt, om man ønsker at turen skal vare litt lengre. Hun bemerker at det er viktig å ta med kart og kompass for å navigere til toppen, da det ikke er merket sti dit.

– Dette er en lite besøkt topp, men en utrolig flott tur!

3) Setesdal – Vesthei

Foto: Maria Stray Homme Foto: Maria Stray Homme Foto: Maria Stray Homme

– Området har gitt meg så mange gode stunder, og jeg håper flere vil besøke det, forteller Maria Stray, når hun snakker om Setedalheiene.

Heiområdet som ligger vest for Setesdalen, Vesthei, byr på mange fine stier og områder å utforske sier turentusiasten. Hun forklarer at det er enkelt å komme seg på fjellet med buss, og trekker frem Valle, Hovden og Bykle som fine startpunkter.

– Det er ofte en bratt stigning å forsere når man skal inn i Vestheinene, men når du først er inne på platået er terrenget lettgått.

Stray anbefaler å ta en avstikker til Urdalsknuten om man starter fra Valle, en topp som ligger et stykke inne på fjellet. Da kan det være lurt med en overnatting forteller hun, og legger til at det finnes mange teltplasser og noen DNT-hytter i området. Heller ikke til denne toppen er det merket sti, og Stray understreker nok en gang at det er viktig med navigasjonsredskaper.