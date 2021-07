For mange er sommerferie synonymt med fotturer i fjellet.

De siste årene har flere aktører som driver med fjellføring sett en markant økning blant dem som ønsker å leie en guide på sommertid.

Stadig flere betaler tusenvis av kroner for å komme seg trygt opp og ned spektakulære topper som Hamperokken og Jiehkkevárri i Troms, og Svolværgeita i Lofoten.

– Skikkelig sug i magen

Irene Karin Nystuen fra Otta er blant dem som har leid en fjellfører i sommer. Venninna hennes hadde nemlig sett bestigningen av Blåskredtinden på 71 Grader Nord, og ønsket seg den samme opplevelsen. Fjelltoppen er teknisk krevende, og for å nå den må man klatre. Dermed leide de inn en fjellfører for å nå målet.

– Det så jo veldig artig ut, og jeg begynte å se på muligheten for å gå den. Vi er ingen klatrere, jeg har faktisk aldri gjort det før, sier hun og fortsetter:

– Det viktigste for oss var å være sikker. Vi merket at guiden ble viktigere og viktigere jo nærmere toppen man kom. Det var skikkelig sug i magen et par ganger, men det føltes alltid trygt.

Irene Karin Nystuen og venninna Trude Johnsen sammen med fjellfører Thomas Meling på tur til Blåskredtinden i juni. Foto: privat. Foto: Irene Karin Nystuen.

Nystuen forteller at det fortsatt lå en god del snø i terrenget, og at turen også bød på regn, noe som gjorde at det ble glatt. Derfor var det ekstra betryggende å ha en guide med seg.

– Det ga skikkelig mestringsfølelse. Vi kunne aldri ha kommet oss dit uten hjelp, så det var helt uvurderlig og vel verdt pengene.

Merker økende trend

Thomas Meling jobber sammen med Magnus Eriksson, som har starta firmaet Tromsø Mountain Guides.

For å guide folk opp til for eksempel Jiehkkevárri på 1834 meter, tar de 2000 kroner per person, eller 2750 kroner for hele Jiehkkevarritraversen.

Fortsatt er det vintersesongen som er den mest hektiske tida for de to fjellførerne, men de siste årene har de fått stadig flere henvendelser på sommertid.

Det samme sier en rekke andre fjellførere i Tromsø-området som NRK har snakket med.

Thomas Meling holder kurs i kameratredning på bre med to kunder. Foto: Privat.

– På sommeren er det en tendens til at folk er ute etter en spesifikk, og gjerne spektakulær topp som mål, sier Meling.

Han har akkurat vært i Lofoten, hvor han har guida folk opp på Svolværgeita. Denne helga skal han ta med to nye kunder gjennom deler av Ersfjordtraversen i Tromsø.

– Man kan kanskje si at guidens oppgave er å gi folk en trygg tur, som egentlig er over deres egen evne, sier kollega Eriksson.

Han er sertifisert fjellfører gjennom Norske Tindeveglederes (NORTIND) treårige utdanningsløp, mens Meling er under utdanning.

De forteller at det varierer hvilke folk som kommer til dem.

Magnus Eriksson på føringstur på Zapffetoppen i Ersfjord i Tromsø. FOTO: Olav Gjervan. Foto: Olav Gjervan

– Nå er det nesten utelukkende nordmenn som kommer på grunn av koronaen, forteller Meling.

– Men det er alt fra folk som knapt går i fjellet, til folk som går mye, men som ikke har klatrekompetanse, og som gjerne vil på de toppene, og utvide horisonten fjellturmessig.

Han tror ønsket om store naturopplevelser er det som gjør at folk nå er villige til å betale for en erfaren guide.

– Kjernen er at nordmenn begynner å bli mer vant til tanken på å betale for noe som dette. Når man kjøper en tur med oss får man noe helt annet, og folk som i utgangspunktet ikke har den kompetansen som kreves for å komme opp på disse toppene, får likevel den muligheten.

Venter redningsaksjoner i fleng

Den siste måneden har bydd på dusinvis av redningsaksjoner i fjellet, enkelte av dem med verst tenkelige utfall. Røde Kors og deres 6000 frivillige i Hjelpekorpset forventer den travleste sommeren på lang tid.

– Det har vært travelt, med relativt stor utfart. Vi forventer alt fra mennesker som overvurderer sine egne evner, til mange uhell, sier Rune Guldahl, regionleder Nord for hjelpekorpset.

Hamperokken i Tromsø er et turmål stadig flere velger å leie en guide for å komme seg til. Foto: Shutterstock / NTB. / Shutterstock

I en undersøkelse utført av Opinion svarer 40 prosent enten «nei» eller «vet ikke» på spørsmål om de behersker utfordrende friluftssituasjoner. Fire av ti svarte at de er usikre på enten bruk av kart og kompass, hvordan man utfører førstehjelp eller hvordan de vil takle utfordrende værforhold.

Guldahl tror fjellførere kan være en god idé i mange tilfeller.

– Da har du søkt råd hos fjellvante folk, som gjerne har en plan dersom uhellet først er ute. Har man ikke ferdighetsnivået, så er det bedre å få hjelp hos noen som vet hva de gjør.

Pakketips og huskeliste Foto: Sindre Thoresen Lønnes / DNT Ekspandér faktaboks Listen er hovedsakelig ment for dagsturer i godt vær: Ha med nok mat og drikke til turen. Brød og vann er vikige stikkord. Nøtter, frukt og sjokolade gir mye energi. Ha gjerne maten lett tilgjengelig.

Varm drikke i termos i tillegg til nok vann er godt å ha med.

Nyttig utstyr som redningsfolie, navigeringsutstyr, lommelykt, litt tau, kniv eller multiverktøy.

Medisinsk utstyr som sportsteip, gnagsårplaster, fyrstikker, sårservietter og støttebandasje.

Husk fulladet mobil og helst en fulladet batteribank.

Sitteunderlag.

Nok klær: ull innerst, vindtett ytterst. Tørre sokker er lurt å ha med.

På sommeren: husk myggmiddel, solkrem, solbriller og beskyttelse til hodet.

På vinteren: Se egen liste.

Ikke gå inn de nye fjellskoene dine på en lang tur. Bruk dem på korte turer i nærområdet først.

Ha sko med godt feste og ankelstøtte.

Sekken skal sitte godt på hoftene og helst være vanntett.

Sjekk været og meld i fra hvor du går. (Lær deg fjellvettreglene. Kilde: Røde Kors, DNT