Norge avviser å ha brutt avtale: – Sanksjonene er jo ment å ramme

Russland har anklaget Norge for å bryte Svalbardtraktaten ved å hindre matleveranser til russiske gruvearbeidere i Barentsburg.

Det avviser utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Forsendelsen som ble stoppet på den norsk-russiske grensen, er stanset på grunnlag av sanksjonene som forbyr russiske selskap å transportere varer på norsk territorium, sier Huitfeldt.

– Norge bryter ikke Svalbardtraktaten, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

De russiske anklagene har kommet etter at et russisk gruveselskap på Svalbard har fått avslag på sin søknad om å frakte russiske varer via det norske fastlandet.

I mai ble tjue tonn med russiske varer stoppet på Storskog grensestasjon.

Det er dette som skal ha vært motivasjonen for det omfattende dataangrepet på en rekke norske offentlige nettsteder onsdag, ifølge den russiske hackergruppen Killnet.

Men Norge nekter ikke Russland å frakte forsyningene til Svalbard. Norge sier kun nei til å transportere varene via det norske fastlandet.

– Sanksjonene er jo ment å ramme

Arild Olsen er leder av Longyearbyen lokalstyre. I likhet med Huitfeldt mener han det er fullt mulig for russerne å frakte mat til beboerne i Barentsburg.

– Jeg synes den russiske reaksjonen er en overreaksjon i forhold til fakta.

– Det går an å få matforsyninger opp til Svalbard uten at det må gå over norsk landjord. Så jeg klarer ikke å se at man bryter prinsippene i Svalbardtraktaten, sier Olsen.

Olsen sier han ser på utspillet som et forsøk på å skape splid og problematisere noe som ikke trenger å være et problem.

– De sanksjonene som er rullet ut er jo ment for å ramme Russland. Vi snakker tross alt om et land som har angrepet et annet land med 44 millioner mennesker. Jeg skulle tro at det å få opp en container på 7 tonn burde la seg løse.

– Russerne får selvsagt større problemer med å få mat opp til Svalbard, men det er fullt mulig å få det til, sier Arild Olsen som er leder av Longyearbyen lokalstyre. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Flere russiske aktører, blant dem den russiske ambassade, har bedt Norge om å gjøre unntak fra sanksjonene mot Russland. De ønsker altså unntak, slik at de kan frakte varene sine fra Russland via Tromsø, og videre derfra med godsbåt.

I søknadsbrevet fra russerne står det at de frykter en humanitær krise om ikke varene får passere Storskog.

Varene til Barentsburg følger denne reiseruta. Fra Murmansk til Tromsø i lastebil og videre med godsbåt til Svalbard.

– Billig, men ikke eneste løsning

Anniken Huitfeldt sier Norge ikke forsøker å legge hindringer i veien for forsyninger til Barentsburg. Hun peker på at varetransport til Barentsburg ikke trenger å gå via fastlands-Norge på russisk lastebil.

– Transport fra Russland via Tromsø til Barentsburg er blitt brukt fordi dette er effektivt og billig, ikke fordi det er eneste mulige løsning.

Huitfeldt sier gruveselskapet Trust Arktikugol står fritt til å finne andre løsninger for å forsyne Barentsburg-samfunnet.

– Svalbard er unntatt fra forbudet mot havneanløp for russisk-flaggede fartøy, og vi har klart signalisert vilje til å vurdere dispensasjon fra flyforbudet, sier Huitfeldt.

Huitfeldt bekrefter at den norske ambassaden har blitt kalt inn til det russiske utenriksdepartementet om saken.

Der ble det sagt at det er uakseptabelt at norske myndigheter «blokkerer russiske forsyninger» til Barentsburg på Svalbard.

Uvennlige handlinger mot Russland fører uunngåelig til tilsvarende tiltak fra russisk side, skriver Det russiske utenriksdepartementet selv på sine sider.

NRK har tidligere denne uken vært i kontakt med russiske beboere i Barentsburg. De ønsker ikke å uttale seg om saken.