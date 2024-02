Russiske journalister om Navalnyjs død: – Jeg håper at det er falske nyheter

– Jeg har fortsatt et håp at det er falske nyheter fra Russland, sier den russiske journalisten Georgii Chentemirov i nettavisen Barents Observer.

Fredag ettermiddag kom beskjeden fra russiske fengselsmyndigheter om at Aleksej Navalnyj er død.

Siden nyheten kom fra offisielt hold, frykter imidlertid Chentemirov at Navalnyj faktisk er død. Det gjør også hans russiske journalistkollegaer i Kirkenes.

– Jeg er litt tom for ord nå. Det er et stort sjokk, sier journalist kollega Olesia Krivtsova til avisen Sør-Varanger Avis.

Til NRK beskriver hun Navalnyj som hennes helt.

– Jeg begynte å protestere på grunn av ham. I dag er en forferdelig dag for oss alle.

Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj skal være død, ifølge russiske myndigheter. Foto: Pavel Golovkin

Det er fengselsmyndighetene i regionen Jamal-Nenets, hvor Navalnyj har sittet fengslet, som kunngjør at han er død.

Kreml bekrefter også at Navalnyj er død, men sier de ikke har informasjon om dødsårsaken.

Chentemirov er overbevist om at Navalnyj ble drept av russiske myndigheter, som følge av forholdene han har levd under i fengsel. Det mener han selv om dødsårsaken til Navalnyjs kan vise seg å være helserelatert.

– Navalnyj var hovedansiktet til den russiske opposisjon. Han var lederen for dem som ikke støtter Putin, og nå er han drept.

Både Georgii Chentemirov og Olesia Krivtsova har rømt fra Russland.

Olesia Krivtsova og Georgii Chentemirov foran bilde av Aleksej Navalnyj. Begge journalistene har rømt fra Russland. Foto: Kristin Humstad / NRK

Skeptisk

Nettavisen Barents Observer holder til i grensebyen Kirkenes og dekker særlig nyheter fra nordområdene på norsk, kinesisk og russisk.

Flere av journalistene er russiske journalister som de siste to årene har flykte fra sitt hjemland.

– Det er ikke godt å vite hva som har skjedd. Dette er den offisielle versjonen. Jeg er skeptisk til dette, sier den russiske journalisten Olesia Krivtsova.

Redaktøren i Barents Observer, Thomas Nilsen, mener det ikke er en fjern tanke at Navalnyj kan ha blitt drept. Det sier han til Sør-Varanger avis.

Under Barents Spektakel er et stort bilde av den russiske opposisjonspolitikeren utstilt i sentrum av Kirkenes, som en del av utstillingen «Faces of Russian Resistance». Utstillingen arrangeres av foreningen SmåRådina.

Blomster, både røde og hvite, har blitt hengt opp i gjerdet foran bildet av Navalnyj. Foto: Sebastian Faugstad / NRK

Svetlana Bodina i foreningen SmåRådina fikk vite om Navalnyjs død da hun landet i Kirkenes.

– Den første nyheten jeg fikk høre, var nyheten om døden hans. Det er en forferdelig nyhet. Jeg er sjokkert.

Organisasjonen SmåRådina har allerede begynte å organisere spontane demonstrasjoner. Fredag skal det demonstreres ved de russiske ambassadene i Bergen og Oslo.

Fredag ettermiddag har flere blomster blitt lagt ned ved bildet i Kirkenes.

– Jeg har også tatt med blomster. Jeg er journalist, jeg burde være nøytral, men i denne situasjonen kan jeg ikke være nøytral. Det er bare svart, ikke svart og hvit, sier Krivtsova.

Fredag kveld har flere samlet seg i Kirkenes for å tenne lys og minnes den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj.

Både Svetlana Bodina og ordfører Magnus Mæland var med på lystenningen til minne for Navalnyj. Foto: Sebastian Faugstad / NRK

Putins kritiker

Navalnyj har blitt særlig kjent for avsløringene sine av korrupsjon i det russiske maktapparatet.

Han var den mest profilerte kritikeren av Vladimir Putin da han i august 2020 ble forgiftet. Han returnerte til Russland etter behandling i Tyskland og ble da pågrepet.

Han har inntil nå sittet fengslet i en straffekoloni i Jamal-Nenets, som ligger nord i det sentrale Russland. Han har sonet flere ulike straffer på til sammen over 30 år.

Navalnyj har lenge stått fast ved at beskyldningene er fabrikkerte for å stanse hans politiske ambisjoner.

I 2021 tok han imot Sakharov-prisen, som er EUs pris for menneskerettigheter.

Kommenterer ikke

Aleksej Navalnyjs advokat kommenterer ikke klientens angivelige dødsfall, etter råd fra Navalnyjs familie.

– Etter ønske fra Navalnyjs familie kommenterer jeg ingenting. Nå må vi finne ut av ting. Aleksej hadde en advokat på besøk på onsdag, og da var alt fint, sier advokat Leonid Solovjov til opposisjonsavisa Novaja Gazeta.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) bruker sterke ord om situasjonen.

– Russiske myndigheter bærer det hele og fulle ansvar for Navalnyjs tragiske død, sier han.

Talsperson for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zaharova, skriver i en oppdatering på Telegram at Nato-lederes reaksjoner på nyheten er «avslørende».

– Den rettsmedisinske rapporten er ikke klar ennå, men Vesten har allerede trukket konklusjoner, skriver hun.