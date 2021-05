Andrej Borovikov er kjent aktivist i det russiske fylket Arkhangelsk. Foto: TATJANA BRITSKAJA / NOVAJA GAZETA

29. april ble russiske Andrej Borovikov dømt til to og et halvt år i fengsel for å ha delt musikkvideoen «Pussy» av det tyske metalbandet Rammstein.

Domstolen vurderte det som «ulovlig spredning av pornografiske materialer på nettet».

Borovikov er også tidligere leder for Navalnyjsstaben i Arkhangelsk. Dette er en lokal avdeling av nettverket til regimekritikeren Aleksej Navalnyj.

Navalnyjsstabene ble fredag satt på en liste over ekstremistiske grupper i Russland.

Nekter straffskyld

I 2014 la Andrej Borovikov videoen til låten «Pussy» av Rammstein inn på sin konto i det russiske nettsamfunnet «VK».

Musikkvideoen inneholder flere seksuelle scener og hadde sin premiere på en pornonettside.

«Pussy» av Rammstein Ekspandér faktaboks «Pussy» er en ledende låt i Rammsteins sjette studiealbum. Albumet ble utgitt 16. oktober 2009. Musikkvideoen til låten er regissert av svenske Jonas Åkerlund. Den hadde sin premiere på en nederlandsk pornonettside. Låtteksten handler om sexturisme og stereotypene rundt tyskere som sexturister. Musikkvideoen bruker ironi til å beskrive typiske mannlige karakterer i tyske pornofilmer. Videoen inneholder seks ulike situasjoner der alle bandets medlemmer deltar. Scenene ble filmet med hjelp av profesjonelle pornoskuespillere. Videoen ble ikke sendt på vanlige TV-kanaler på grunn av seksuelle scener. «Pussy» ble den første suksesslåten for Rammstein i Tyskland. Låten beholdt første plass på hitlistene i 11 uker.

I 2020 ble Andrej siktet for spredning av pornografi. I Russland kan det straffes med fengselsstraffer fra to til seks år.

Aktor ba om tre år i fengsel for aktivisten, men domstolen senket straffen for Borovikov til to og et halvt år.

Politiet startet etterforskningen etter en klage fra en mann som selv var frivillig ved Navalnyjsstaben.

Ifølge videoen som Navalnyjs nettverk fikk tak i og publiserte i oktober, kom personen til Borovikov og spurte ham om videoen. Personen hadde fått satt på avlyttings- og videoutstyr av politiet, ifølge staben.

På opptaket hører man blant annet følgende:

– Ja, jeg bør slette den. Men det kunne vært gøy om jeg ville blitt siktet for pornografi, sa Borovikov i februar 2020 og lo.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ifølge dommen var musikkvideoen ren pornografi og hadde ingenting med kunst eller undervisning å gjøre.

Andrej Borovikov nektet straffskyld for pornografispredning.

Et enkelt søk etter «Rammstein – Pussy» i nettsamfunnet VK viser nesten 77.000 resultater. De fleste av resultatene er en usensurert versjon av «Pussy». Disse videoene er lett tilgjengelig og ligger i private spillelistene til titalls av nettsamfunnets brukere.

Tyske Rammstein er vel kjent i Russland. Ifølge avisa Rossijskaja Gazeta har de blitt til «et russisk folkband» gjennom årene. Foto: AP

Saken er absurd

Kona til Borovikov, Daria, mener dommen er absurd.

Hun er gravid og håpet at dette ville bidra til en mindre straff, men det var ikke noe argument for domstolen, sa Daria torsdag til nettavisa Arkhangelsk Online.

– Vi hadde et håp om at Andrej ville få en betinget dom. Men vi visste også at det kunne gå andre veien.

Til NRK sier Daria Borovikova at de skal anke saken de nærmeste dagene.

– Han ble dømt ikke på grunn av sine musikkpreferanser, men grunnet sine politiske syn. Slikt ønsker myndighetene å spre frykt, sier Daria lørdag til NRK.

Andrej Borovikov gir en klem til sin gravide kone før han går inn i rettssalen torsdag 29. april. Kona, Daria, fikk ikke være med på grunn av koronarestriksjoner. Hun sammen med journalister og støttespillere fulgte med på Instagram der Andrej strømmet rettsbehandlingen. Foto: Tatjana Britskaja / Novaja gazeta

Ble dømt flere ganger

Andrej Borovikov var aktiv motstander av deponiet i Arkhangelsk som skulle bygges for å lagre søppel fra Moskva. Senere ledet han også Navalnyjsstaben i Arkhangelsk.

Ifølge avisa Kommersant har Borovikov blitt dømt flere ganger.

I 2020 fikk han en bot på cirka 440 kroner for å ha delt musikkvideoen til låten «Legalize». I videoen synger den russiske rapperen Detsl om at folkevalgte bruker ulovlige midler. Dette så domstolen på som propaganda av narkotika.

Året før ble aktivisten også straffedømt, men denne gangen for å ha brutt reglene ved å gjennomføre demonstrasjoner. Det endte med 400 timer straffarbeid.

Ifølge Novaja Gazeta var det Borovikovs motstand mot søppeldeponiet og tilknytning til Navalnyj som førte til disse dommene.

Aleksej Navalnyjs tilhenger og aktivist Andrej Borovikov blir han ledet bort inn i politiets bil for å bli transportert til et varetektsfengsel. Du trenger javascript for å se video. Aleksej Navalnyjs tilhenger og aktivist Andrej Borovikov blir han ledet bort inn i politiets bil for å bli transportert til et varetektsfengsel.

Får støtte fra bandets gitarist

Helt siden Andrej Borovikov ble siktet, har han prøvd å komme i kontakt med Rammstein, forteller Andrejs kone Daria.

Ifølge henne fikk aktivisten kontakt med bandets management, men dette har ikke ført til noen offisiell uttalelse fra Rammstein før dommen kom.

Den første og eneste uttalelsen fra bandet kom på privat Instagram-konto til gitarist Richard Z. Kruspe.

Fredag bekreftet Kruspe at han kjenner til saken. Rammsteins gitarist beklaget også fengslingen av den russiske aktivisten.

– Strengheten av dommen er sjokkerende, skriver artisten.

Kruspe la til at bandet alltid har stått for kunstfriheten som en grunnleggende rettighet for alle mennesker.

Den samme uttalelsen publiserte også Jonas Åkerlund, regissøren til musikkvideoen.

Dømt for noe annet enn porno

Seniorrådgiver ved den norske Helsingforskomite, Inna Sangadzhieva, sier at slike saker også har skjedd med andre aktivister.

Russiske Inna Sangadzhieva er seniorrådgiver ved Den norske Helsingforskomité. Foto: Den norske Helsingforskomité

Historiker Jurij Dmitriev ble først siktet for deling av pornografi, men senere dømt for misbruk av sin adoptivdatter. LHBT-aktivist Julia Tsvetkova er nå siktet for spredning av pornografiske materialer etter å ha publisert tegninger av vulva.

Rettighetsforkjempere mener at begge to sakene er politisk begrunnet.

– Det å beskylde aktivister i spredning av pornografi gjøres for å skape avsky, mener, Sangadzhieva.

Del av et større bilde

Hun mener at dette er en del av et større bilde som man har sett siden Aleksej Navalnyj kom tilbake fra Tyskland og vekket noe i det russiske samfunnet.

Fakta om Aleksej Navalnyj Ekspandér faktaboks * Russisk regimekritiker og blogger (44) med millioner av følgere på Twitter og YouTube. Utdannet jurist. Gift og tobarnsfar. * Startet i 2007 en antikorrupsjonskampanje ved å kjøpe seg inn i statskontrollerte selskaper for å kunne stille kritiske spørsmål på generalforsamlingene. * Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin. * Ekskludert fra det liberale partiet Jabloko i 2008, der han hadde vært aktiv siden 2000, anklaget for å skade partiet med sine nasjonalistiske tendenser. * Leder for det lille Partija Progressa – Fremskrittspartiet – siden opprettelsen i 2013. * Fikk 27 prosent av stemmene ved ordførervalget i Moskva i september 2013. * Har vært pågrepet og dømt for underslag og hvitvasking, anklager han selv hevder var politisk motivert. Han er også pågrepet og dømt for deltakelse i ulovlige demonstrasjoner flere ganger. * Ønsket å stille som presidentkandidat og utfordre Putin i valget i 2018, men kandidaturet ble ikke godkjent. * 20. august i fjor ble han akutt syk på et passasjerfly på vei fra Sibir til Moskva. To dager senere ble han evakuert til Berlin etter kraftig vestlig press. * Tester har vist at han ble forgiftet med nervegiften novitsjok. * 17. januar ble Navalnyj pågrepet da han vendte tilbake til Russland. * Han ble i februar dømt til å sone 2,5 år i en arbeidsleir for brudd på meldeplikten etter en betinget dom fra 2014. Dommen var basert på en svindelsak Navalnyj avviser som fabrikkert. * 31. mars innledet han en sultestreik med krav om bedre helsehjelp for ryggsmerter og nummenhet i beina og hendene. (Kilde: NTB)

Ifølge henne bekjemper russiske myndigheter sine politiske motstandere når landet går mot valg til folkeforsamlingen i september.

– Denne aktivisten representerer en av de mange stabene, og de utgjør en styrke.

Samtidig presiserer Sangadzhieva at utestengelser ikke kun gjelder Navalnyjs tilhengere, men også andre politikere og partier.

Hun mener at flere russere nå ønsker mer politisk deltakelse og diskusjon. Dette var ikke til stede tidlig på 2000-tallet, da den økonomiske situasjonen i Russland var bedre.

Nå er en slik deltakelse i politikken imot myndighetenes planer.

– Det nåværende regimet vil beholde makten og kontroll. De ønsker et passivt samfunn som ser på fjernsyn uten å stille et spørsmål.

Men seniorrådgiveren mener at dette ikke er mulig lenger.

– Samfunnet er mer modernisert enn makthavende. De trakter etter informasjon og deltakelse slik at endringsprosessen der det stilles krav til myndighetene, har startet, sier Inna Sangadzhieva.

LES MER: