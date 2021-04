NRK møter 31-åringen i oppgangen utenfor blokkleiligheten der hun bor i Murmansk. Hun sier hun har vært utsatt for et kraftig press den siste tiden.

– Jeg oppdaget nylig en målskive i postkassen min. Jeg oppfatter det som en trussel, at jeg er et mål, at det siktes på meg, sier Violetta Grudina.

FORTSATT AKTIV: Violetta Grudina håper å bli valgt inn i bystyret i Murmansk. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Grudina forteller også at hun har blitt fysisk angrepet flere ganger. Hun har anmeldt det, men ingenting har skjedd.

Ledelsen i organisasjonene til opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj bestemte i forgårs at alle avdelingene rundt om i Russland skal legges ned.

De mener det er for farlig å fortsette arbeidet etter at en domstol i Moskva ga ordre om at all aktivitet skal innstilles inntil videre.

Myndighetene ønsker å stemple Navalnyjs organisasjoner som ekstremistiske. Hvis det skjer, vil all deres virksomhet bli forbudt.

Skutt mot vinduene

Grudina viser NRK rundt på det som har vært kontoret til Navalnyjs organisasjon i Murmansk.

Nå er det bare noen bord og andre småting som er igjen. Det må være helt tomt innen i morgen.

MÅ UT: Navalnyjs organisasjon legger ned arbeidet i Murmansk og stenger kontoret. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Vi begynte å pusse opp, men vi rakk ikke å avslutte det, sier 31-åringen.

Tidligere denne måneden var det innbrudd her. Inngangsdøra ble ødelagt, og det ble malt hakekors flere steder. Grudina mener at de lokale myndighetene står bak det hele.

– Noen annen forklaring har jeg ikke, sier hun.

NRK kan ikke dokumentere at det er myndighetene som står bak ødelggelsene og hetsen.

MARKERING: I løpet av det siste døgnet har noen skutt med luftvåpen mot vinduene på det som inntil nå har vært Navalnyj-organisasjonens kontor i Murmansk. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Midt under intervjuet oppdager Grudina plutselig noe på vinduene.

– Oi! Se her! Noen har skutt mot våre vinduer med luftvåpen!

Hun melder det til politiet. Etter en liten stund kommer flere politibetjenter for å undersøke hva som har skjedd.

Hardt slag mot opposisjonen

I Moskva vurderer byretten bak lukkede dører om Navalnyjs organisasjoner skal stemples som ekstremistiske.

BEDRE TIDER: Aleksej Navalnyj og Violetta Grudina under et møte i Murmansk for noen år siden. Foto: Aleksej Navalnyj

De fleste russiske kommentatorer regner med at det kommer til å gå den veien.

Talspersoner for opposisjonen sier at det som nå skjer er et hardt slag.

Navalnyj har profilert seg som en svært aggressiv korrupsjonsjeger. Han har fokusert på at den politiske og økonomiske ledelsen i Russland har beriket seg på statens bekostning.

Hvis organisasjonene klassifiseres som ekstremistiske, havner de i prinsippet i samme gruppe som terrorgruppene IS og Al-Qaida.

De som leder gruppene kan risikere inntil åtte år i fengsel, sier Navalnyjs advokater.

Også det å gi små pengebeløp til organisasjonene, kan bli en alvorlig forbrytelse.

Mange russere som sympatiserer med Navalnyj og hans organisasjoner, vil nok mene at prisen blir altfor høy for å vise det utad.

Arresteres

Violetta Grudina sier at hun nå ikke har noen formell tilknytning til Navalnyjs organisasjoner.

ARRESTERT ETTER INTERVJU: Violetta Grudina fraktes i en politibil til en rettsbygning i Murmansk. Foto: Violetta Grudina

Nå representerer hun bare seg selv, og sier at hun ønsker å stille til valg til bystyret i Murmansk i september. Hun vil påvirke politikken i byen.

– Jeg mener at jeg virkelig har gode sjanser. Jeg kan vinne. Derfor motarbeider de lokale myndighetene meg, sier 31-åringen.

Og bare 20 minutter etter NRKs intervju ble Grudina arrestert.

En politimann kom for å følge henne til rettsbygningen.

I en melding til NRK i kveld forteller Grudina at dommeren ga henne en bot på vel 8000 kroner for å ha deltatt i en ulovlig demonstrasjon.