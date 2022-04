I en e-post til biblioteket skrev kvinna hvorfor hun mener at tegningene som støtter Ukraina bør tas ned fra veggene. Da hun og sønnen besøkte biblioteket, skal gutten ha blitt bekymret og ikke følt seg trygg. Hun fikk ikke gehør for sine argumentasjoner.

– Ytringsfriheten står utrolig sterkt i et hus som biblioteket, sier biblioteksjef Mona Magnussen.

På Tromsø bibliotek finner man et stort bord med tegnesaker på barneavdelinga. Her kan barn tegne det de vil når de vil, og henge kunstverkene opp på veggen om de vil.

– Barn har litt andre måter å uttrykke seg på enn voksne. Vi tenker det er et fint format å få fram ytringer fra barn. De sier litt om hva barn er opptatt av, og det er noe vi bryr oss om, sier Magnussen.

Barn i krig tegner ofte krigen slik de opplever den. Også barn som ikke opplever krig kan ha behov for å få ut sine tanker og bekymringer om det som skjer i verden. Barn hører hva de voksne sier, hører nyheter og snakker om det på skolen. Større barn får bilder fra krigen rett inn på mobilen.

På biblioteket har det den siste tida kommet opp flere tegninger knytta til krigen i Ukraina. Tegningene har ikke vært del av et pedagogisk opplegg fra barnehager eller skoler.

Tegninger med hjerter, triste ansikt og ukrainske flagg. Og klare budskap fra barnehjerter.

«Stopp!!»

«Putin er helt kokko»

«Stopp Putin stopp. øieblikeli, dærme basta. Bu Putin og igjen dærme basta.»

Noen av tegningene som henger på veggen i barneavdelinga på Tromsø bibliotek. Foto: Mark Ledingham

Hatytringer

Den russiske kvinna og hennes sønn syntes det ble ubehagelig å se disse tegningene da dem besøkte biblioteket i Tromsø.

Kvinna reagerte også på at det på utsida henger et stort banner i fargene til det ukrainske flagget for å opplyse om det som skjer i Ukraina.

– Gutten syns det var skummelt, og mammaen ville at vi skulle fjerne det fordi hun mente det var hatytringer. Vi mener det er veldig innafor ytringsfriheten, og at et flagg aldri vil være hatytring. Dette er retta mot Putin og styresettet i Russland som vi tenker må tåle å få søkelys på seg når det er snakk om krig, sier biblioteksjefen.

Flere russere i Norge har opplevd hets etter krigen brøt ut. Blant andre 12 år gamle Maria som ble overfalt etter å ha snakket russisk i telefonen.

Magnussen understreker at på Tromsø bibliotek er alle velkomne, uansett hvor man kommer fra.

– Russiske barn er også hjertelig velkomne til å henge sine tegninger her. Det er viktig med omsorg og forståelse for at det ikke er russere generelt man er kritiske mot, men regimet. Alle skal være trygge her, og alle er trygge her, mener vi.

Magnussen har forståelse for at kvinna og sønnen hennes syns det var ubehagelig å se tegningene, men mener det ikke er grunn nok til å fjerne dem.

– Krig er ubehagelig. Men ytringer som er innenfor loven skal det være rom for på biblioteket. Hadde det vært snakk om hatytringer så stiller saken seg helt annerledes, men det mener vi at det ikke var snakk om i dette tilfellet.

NRK har prøvd å få kommentar fra kvinna som ønsker at tegningene fjernes, men har ikke lyktes å få svar.

Åpenhet og dialog viktig

Frode Adolfsen er førsteamanuensis og leder for forskergruppen forebyggende og helsefremmende tiltak ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord på UiT Norges arktiske universitet.

Ifølge Adolfsen er det som tegnes av barn ofte ufiltrert og direkte.

– Barn spør åpne og direkte spørsmål om ting som opptar dem. Sånn er barn, det er ikke noe kontroversielt med slike tegninger. Vi skal være forsiktige med å tillegge små barn fremmedfrykt og hat, sier Adolfsen.

Her er åpenhet og dialog nøkkelen, mener han.

Frode Adolfsen ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge. Foto: Privat

– Barn får med seg veldig mye. Det at de uttrykker seg er helt naturlig. Barn tenker og kan gruble på ting, så er det veldig viktig at de får formidlet sine tanker og snakker med voksne, sier Adolfsen.

Barn uttrykker seg ofte gjennom tegninger. Tegninger kan være et godt grunnlag for dialog med barn og for å belyse flere sider av en sak, også når det gjelder krigen.

– Dialog som virkemiddel er noe vi i hele Vesten står for. Ei oppfordring til alle foreldre uansett nasjonalitet er at man snakker om krigen og lar barna få sette ord på det, sier han.