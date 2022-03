Barnevakten.no har følgende tips til hvordan foreldre og foresatte kan bruke innstillinger i ulike sosiale mediene for å redusere mengden sterke inntrykk:

Tiktok

Som et av de mest brukte sosiale mediene blant barn og unge, har Tiktok i de siste årene lansert stadig flere innstillinger som foreldre kan ta i bruk. En av disse heter «family pairing». Enkelt forklart er dette en funksjon som kobler barnets Tiktok-konto til en forelders, slik at den foresatte kan sette grenser for barnets bruk av appen.

I dette er det også en funksjon som heter «restricted mode». Som altså er en type filter som luker ut upassende videoer.

Slik aktiverer man «Family Pairing»

Trykk på de tre prikkene øverst til høyre i appen for å komme til innstillingene

Velg «family pairing»

På forelders Tiktok-bruker velger man «parent» og på barnets bruker velger man «teen». Så tar man bilde av QR-koden for å koble kontoen sammen

Den voksne kan nå trykke seg inn på barnets brukernavn og justere på ulike innstillinger. Her kan man også skru på funksjonen «restricted mode» på barnets konto

Om man ønsker å bruke innholdsfilteret uten «family pairing»:

Trykk på de tre prikkene øverst til høyre i appen for å komme til innstillingene

Velg «digital wellbeing»

Velg «restricted mode»

Youtube

Det er ganske stor takhøyde for hva slags innhold som finnes på Youtube. Løsningen for noen foreldre har blitt i tilby barna Youtube Kids – som er en mer barnevennlig versjon av videotjenesten. Samtidig, virker ofte Youtube Kids noe enkelt etter hvert som barna blir større.

Nylig lanserte Youtube foreldrestyrte kontoer også for større barn. Da kan man sette innholdsfiltre fra 9+ og 13+ år. Slik gjør man dette:

Opprette en konto som voksen hos Google

Deretter, opprett enda en konto for barnet (med mindre barnet har en fra før) og oppgi barnets navn og alder. Her må man også legge inn kredittkortet som bekreftelse i prosessen

Logg så inn på Youtube med barnets konto, som igjen vil spørre om en bekreftelse via foreldrekontoen

Deretter kan man velge innholdsfiltre basert på alder.

Instagram

Instagram har en utforsk-side (forstørrelsesglasset) der man kan se videoer og bilder fra hele verden. Man kan sette opp et filter som luker ut innhold som dukker opp her. Det vil da dukke opp en beskjed om at bildet/videoen kan inneholde sensitivt innhold. Man kan allikevel trykke på en knapp for å se videoen, men får i det minste et varsel først. Utviklerne påpeker riktignok at dette ikke påvirker det som dukker opp i private meldinger, Reels-videoer og historier. For å justere dette filteret:

Gå til profilsiden

Trykk på de tre strekene øverst i høyre hjørne

Velg innstillinger

Velg konto

Trykk på innstillinger for sensitivt innhold

Velg begrens eller begrense enda mer

Kilde: barnevakten.no