Den russiske mannen i 30-årene ble pågrepet i Ullensvang i Vestland i oktober.

Da hadde han fløyet drone flere steder på Vestlandet i en periode på to uker. Mannen sier han er daglig leder i et reisebyrå i St. Petersburg, at han vært i 85 land og fløyet drone i flere.

Tirsdag satt han på tiltalebenken i Hordaland tingrett i Bergen i fargerike turklær. På den knallgrønne t-skjorten sto det «Preikestolen».

– Jeg mener dette handler om politikk, ikke lover, sier den russiske mannen til NRK.

På grunn av sanksjonsforskriftene er det ulovlig for russere å fly luftfartøy i Norge. Det inkluderer droner, har Høyesterett konkludert med.

PREIKESTOLEN: Russeren som er tiltalt for å fly drone stilte i retten med Preikestolen-t-skjorte. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

I retten stilte aktor med en liste over 16 steder mannen har fløyet dronen:

13. oktober i Dalen, Bykle, elven Okra, Lysevein, Lysebotn og Tjodapollen

14. oktober i Lysebotn, på Kjeragbolten, ved Flørlitrappene og Hafrsfjord

15. oktober på ukjent sted

18. oktober i Stavanger

19. oktober på Preikestolen, ved Tysdalsvatnet og Hjelmeland

20. oktober på Trolltunga i Tyssedal i Ullensvang og Vetlavatnet

Dette er den første av fire dronesaker som kommer opp for norske domstoler som gjelder sanksjonsforskrifter gjeldende Ukraina. PST har ansvar for alle drone-etterforskninger i Norge.

NRK har fått tilgang til flere av bildene russeren har tatt. Oversiktsbildene viser blant annet Preikestolen ovenfra.

Dette er dronen som den nå dronetiltalte russeren tok bilder og video med i Norge. Dronebilde tatt ovenfor Preikestolen i Rogaland. Landskapsbilde tatt fra dronen til russeren. Oversiktsbilde tatt fra luften.

Reiste på grunn av mobiliseringen

– Jeg har reist til 85 land, og har besøkt Norge én gang tidligere for fem år siden. En drone gir vakre bilder av natur og landskap, det er alt, sier Maxim.

Han forteller at han dro til Norge på grunn av mobiliseringen i Russland.

Før han ankom Norge i oktober, hadde han besøkt Finland, Island, Færøynene og Grønland.

– På grunn av krigen må jeg være i ulike land. Jeg bestemte meg for å reise til ulike land fordi barnet mitt er i barnehagen. Jeg er ikke kriminell, jeg har ikke gjort noe kriminelt. Jeg er ikke enig med aktor, sier mannen.

MAXIM: Mannen ønsker kun å bli omtalt med fornavnet Maxim, og vil ikke bli identifisert med bilde i media. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

– Alvorlig bakteppe

Marit Formo varsler at hun vil be om ubetinget fengselsstraff.

Hun understreker at saken ikke gjelder kartlegging, spionasje eller at det er holdepunkter for at tiltalte på noen som helst måte har handlet på vegne av russiske myndigheter.

– Men vi mener at det i straffeutmålingen er viktig å se hendelsene i lys av det alvorlige bakteppet til forbudet mot å fly drone i Europa og den sikkerhetspolitiske situasjonen som har oppstått etter krigen i Ukraina, sier Formo.

Påtalemyndigheten ønsker også å belyse det generelle skadepotensialet ved bruk av drone, ifølge Formo.

Politiet fant naturbilder tatt med dronen. Mannen er tiltalt for å fløyet drone i Norge. Foto: Skjermdump fra Instgram

REISERUTE: På disse tolv stedene, i tillegg til Tjodapollen, Vetlavatnet, ved elven Otra og et ukjent sted fløy mannen drone. I Lysebotn, ved Kjeragbolten, i Stavanger og på Trolltunga har han fløyet to turer. Videoene er funnet på minnekortet til mannen.

Forsøkte å lese seg opp på regelverk

Til Norge hadde tiltalte med seg en ny drone på under 250 gram. I retten fortalte mannen at han mistet den gamle ute på havet ved Færøyene på grunn av sterk vind.

På vei til Norge fløy han via Polen fordi dette var det billigste alternativ, fortalte mannen i retten. Der kjøpte han en ny drone.

Den tiltalte sier han forsøkte å lese seg opp på norske regler om dronebruk på nettet før han ankom Norge.

Han sier han fant regler om at det ikke er lov å fly over store folkemengder og i nærheten av private hus. Men han sier han ikke fant noe om at det forbudt for russere å fly i Norge.

– Jeg forstår at det finnes sanksjoner, men i min oppfatning er sanksjoner noe som har med storpolitikk å gjøre. Jeg var ikke klar over eller kunne forestille meg at det fantes et forbud for meg som en vanlig turist å bruke en bitteliten drone, sier han.

Han hevder han spurte en politibetjent i Norge om det var i orden for ham å fly drone. Det skal ha fått ja til. Politibetjenten skal vitne senere i saken.

Mannen ble pågrepet med drone, to pass og to mobiler i Ullensvang.

– Prestisjesak

Forsvarer Einar Råen sier at overtredelsen av forskriften er en bagatell. Han beskylder aktoratet for å sette saken i bås med den sikkerhetspolitiske situasjonen i Ukraina.

– Min klient har gjentatte ganger sagt til meg at han frykter at dette er en presitsjesak, sa forsvarer Einar Råen.

Han mener det ikke har vært mulig for tiltalte å sette seg inn i regelverket.

– Hvor tilgjengenelig har regelverket vært for min klient når det må en avgjørelse i Høyesterett til for å klargjøre omfanget av regelverket? spurte forsvareren retorisk i innledningsforedraget sitt.