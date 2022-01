«Judas», «knallis», «persona non grata» – skjellsordene hagler fra Tromsø-fansen mot den folkekjære fotballspilleren Runar Espejord.

Tromsø-supporterne er i harnisk over at Tromsø-gutt Runar Espejord har gått til Bodø/Glimt. Det har blåst nytt liv i den langvarige rivaliseringa mellom de to største klubbene og byene i nord.

Morten Killingberg i supporterklubben Forza Tromsø er en av dem som er misfornøyd med overgangen. Han er imidlertid ikke misfornøyd med rivaliseringen som har fått nye vind i seilene. Den er nemlig med på å trekke folk til stadion.

– De oppgjørene her har i alle år dratt flere folk på stadion, det er mer interesse både fra lokal og nasjonal presse. Det betyr også mer for spillerne, sier Killingberg.

«Uvenner» siden 70-tallet

Tromsøsupporteren mener derfor at rivaliseringen «er noe man bør dyrke». Han er en hardbarka supporter, og har vanskelig for å unne Bodø/Glimt noe som helst. Det går begge veier, mener han.

Morten Killingberg, leder i Forza Tromsø, sier de mest hardbarka supporterne sliter med å unne hverandre noe godt. Foto: Gunnar Grinstein / NRK

– Men jeg vet at mange i begge leirer klarer å ha det forholdet der man kan heie på Glimt i Europa, og motsatt når Tromsø har vært der tidligere.

De siste dagene har det kokt i kommentarfeltene i nettaviser og sosiale medier, og supporterklubben Glimt i Steigen har laget en egen video som nå går sin seiersgang på nett:

I videoen gjøres det blant annet narr av at mens Glimt det siste året har gitt Roma juling og vunnet Eliteserien, har TILs største vært å markere motstand mot VM i Qatar.

Professor og statsviter ved UiT Norges arktiske universitet, Kjell Arne Røvik, sier det ikke alltid har vært rivalisering mellom de to byene.

Han forteller at det begynte så smått da byene vokste kraftig på begynnelsen av 70-tallet.

– I Tromsø har dette landsdelsperspektivet stått veldig sterkt. Man har ønsket å fremstille seg som en landsdelshovedstad. Mens i Bodø, og særlig etter tusenskiftet, har man bygd seg opp som en fylkeshovedstad.

Derfor har en stor del av rivaliseringa handlet om hvem som skal være landsdelshovedstad og fylkeshovedstad.

– Man konkurrerer om funksjoner og arbeidsplasser, men stort sett er vi venner og godt forlikt, sier Røvik.

Kjell Arne Røvik, professor og statsviter, sier det ikke alltid har vært rivalisering mellom de to byene. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Trenger ikke å hate

Komiker, programleder og Bodø/Glimt-supporter Erlend Osnes, vil ha mest fokus på å elske sitt eget lag, fremfor å mislike det andre.

– Jeg trenger ikke å hate motstanderlaget mitt for å være engasjert under kamp. Jeg trenger bare å elske mitt eget lag. Og det er det jeg gjør. Uansett hvem vi møter på myra (Aspmyra, red.anm.), så er jeg like engasjert og gira – om det er Tromsø eller Roma.

Osnes mener forholdet mellom de to byene bør sees på som et broderskap med litt ekstra brodd.

Komiker Erlend Osnes er mer opptatt av at man skal elske sin egen klubb.

– Altså, hvem har jeg konkurrert mest med i livet mitt? Jo, storebroren min. Og vi kan ennå ikke gå tur sammen uten at vi begynner å løpe ved siden av hverandre – og vi er i 40-årene, sier Glimt-supporteren og ler.

– Det er der jeg føler vi skal ligge. Jeg så en fyr som skulle kaste et grisehode på Runar, og jeg vet ikke hva jeg skal si en gang; du må finne mer glede i livet ditt.

Det kan man vel også si om selve fotballen, at man «stort sett er venner», eller?

Supporterlederen i Forza Tromsø innrømmer at misunnelsen var stor mens Bodø/Glimt herjet i Europa forrige høst.

– Vi har ingen problemer med å si at vi er imponerte. Men i hvert fall for min egen del, og for mange i Forza. Så vet jeg at det er vanskelig å si at det er noe vi unner dem – og det tror jeg går motsatt vei også, sier Morten Killingberg.