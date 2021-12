Bodø/Glimt er seriemester også i 2021. Det gjorde de etter 3-0-seier over nedrykksklare Mjøndalen.

Etter gullet var et faktum stormet de tilreisende supporterne gressmatta på Consto Arena.

– De som ikke tar seg en fest i dag får en hard slegge i hodet, sier Kjetil Knutsen til pressen.

– Jeg kommer til å følge etter det gule toget. Får jeg en øl i, så tar jeg ølen. Får jeg ikke, så drikker jeg vannet mitt, sier han.

Da NRK spurte Knutsen om fremtiden hans, ville han fortsatt ikke gi et klart svar.

– Du var så aktiv i går, og jeg var så tydelig. Du får ikke noen nye svar i dag. Jeg skal være 100 prosent Glimt-mann i dag, sier bergenseren til NRK.

Intervju med Glimt-kaptein Ulrik Saltnes, vist på Eurosport, viste titalls Glimt-supportere hoppe og synge rundt kapteinen. Han virket å kose seg med supporterne.

– Det er bra engasjement, tenker jeg, sa Saltnes.

– Det er en større prestasjon enn den første, fortsatte han.

Botheim har hatt en meget spesiell reise. Med lite tillit i Rosenborg og lite scoringer for Stabæk. Men så herjet han tidvis etter overgangen til Glimt.

– Det var helt sykt. Det er den beste følelsen jeg har hatt på en fotballbane, sa dagens målscorer Botheim.

– Det er helt uvirkelig, men vi har sett at fotballen ikke har noen grenser. Det er helt fantastisk, sier han.

SUPPORTERFEST: Glimt-spillerne og deres supportere feiret gullet sammen på gressmatta i Mjøndalen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Berg usikker på fremtiden

Også Patrick Berg har vært en viktig bidragsyter for Glimt denne sesongen. Forrige sesongs gullfeiring måtte for hans del skje fra Thon Hotel i Oslo, ettersom han ble koronasmittet og måtte være i isolasjon.

– Det er en oppgradering fra i fjor, selv om jeg kommer til å huske forrige feiring fra Thon Hotel for resten av livet, sier Berg til Eurosport.

– Det er en større prestasjon enn fjoråret, selv om vi brøt rekorder og var helt ustoppelige, sier Berg til NRK.

Nå innrømmer han at fremtiden er usikker.

– Vi får vente og se. Det kan godt hende, og det kan godt være det ikke skjer. Det må vi bare ta i ukene som kommer mot et spennende overgangsvindu. Det er noe vi må sette oss ned og diskutere, sier han til pressen.

– Jeg føler jeg har vært klar i to-tre år. Jeg er klar, og jeg er trygg på meg selv som person og som spiller, sier Berg.

Gultrøyene fikset biffen på få minutter. Mjøndalens Joackim Olsen Solberg nærmest serverte ballen til Erik Botheim på kloss hold. Glimt-spissen satte ballen sikkert i nettet, og sendte nordlendingene ett steg nærmere sitt andre strake seriegull.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– For en forsvarstabbe! utbrøt Eurosports ekspert Joacim Jonsson etter scoringen til Botheim.

Scoret i sin siste Glimt-kamp

Men det skulle bli enda bedre for Glimt. Bortefansen hadde knapt rukket å juble ferdig for 1-0-scoringen da Amahl Pellegrino rundet keeper og satte inn 2-0 for Glimt. Dermed var det mye som skulle til for at gullet ikke havnet i Bodø.

– Det er helt utrolig, men Mjøndalen er for dårlige, mente Jonsson etter Glimt satte inn 2-0.

GULLTRENER: Kjetil Knutsen ledet Bodø/Glimt til klubbens andre seriegull. Foto: Terje Pedersen / NTB

Et kvarter før slutt fjernet Fredrik André Bjørkan all tvil etter å ha scoret et noe merkelig mål etter hjørnespark. Ballen gikk gjennom en stor klynge med spillere, og Bjørkan satte ballen enkelt i nettet.

Det ble hans siste mål for gultrøyene, da han drar til Hertha Berlin i 2022.

– Det var så deilig. Jeg føler denne sesongen har vært helt sinnssyk, sier Bjørkan til NRK.

– Hvordan blir det å forlate denne gjengen?

– Det blir tungt, men de minnene er jeg så utrolig takknemlig for, sier Bjørkan.

Molde vant enkelt

Det var nok til å sikre seriegull for Kjetil Knutsens menn. Dagens resultat betød også at Mjøndalen rykket ned til 1. divisjon sammen med Stabæk.

Molde, som møtte Haugesund, ville imidlertid ikke gi se uten kamp. Ohi var smart i feltet på Moldes hjørnespark og satte inn 1-0 for de blå. Dermed var det i hvert fall et visst press på Glimt, og Ohi var dessuten ett steg nærmere toppscorertittelen.

Ola Brynhildsen sørget for at Molde fullførte jobben da han satte inn 2-0 for årets sølvvinner.

VANT TIL INGEN NYTTE: Molde måtte nøye seg med sølvplass i Eliteserien for andre gang på rad. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Forutsetningene før kampen var greie. Dersom Bodø/Glimt tok ett eller tre poeng, så ville de bli seriemestere. Det ville også bety at motstander Mjøndalen var garantert nedrykk.