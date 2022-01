I dag ankom Runar Espejord Bodø, og mye tyder på at han nå blir Bodø/Glimt-spiller.

Avisen iTromsø skriver at nederlandske Heerenveen og Bodø/Glimt allerede skal være enige om betingelsene for en overgang verdt cirka 2 millioner kroner.

Også avisene Nordlys og Nettavisen skriver at Espejord er i Bodø for å gjennomføre den medisinke testen.

Det betyr i så fall at spissen, som er født og oppvokst i Tromsø, har vraket barndomsklubben til fordel for fjorårets seriemester.

– Ikke populært

Sportsredaktør i Nordlys, Anders Mo Hanssen, har fulgt Runar Espejord lenge. Han sier at det er tydelig at en overgang til Glimt ikke er populært blant TIL-supporterne.

– Nå er han jo ikke TIL sin eiendom på noe vis – han tilhører Heerenveen og har en kontrakt som snart går ut. Men han er jo tromsøgutt og er flaska opp i TIL i alle år – og TIL ønsket han med videre nå. Så å gå til erkerivalen, som for øyeblikket er en storebror rent sportslig, det svir nok godt for mange virker det som, sier han til NRK.

Mo Hanssen skrev selv en kommentar i avisa hvor han prøvde å forklare hvorfor det både for Espejord, Glimt og også TIL kunne være fornuftig med den type overgang.

– Men det ble ganske mange reaksjoner på den. Følelsene står litt sterkere ... Det er ikke alltid så greit å rasjonalisere følelsene når man er fotballsupporter. Mange er nok både forbannet og skuffet virker det som.

Runar Espejord skal være svært nære å skrive under en kontrakt med Bodø/Glimt. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

0 mål i 2021

25-åringen ble solgt fra Tromsø til Heerenveen i desember i 2019, men oppholdet i Nederland ble aldri en suksess.

Fra september 2020 har han vært utlånt tilbake til barndomsklubben. I 2021 spilte han 17 kamper i eliteserien uten å score et eneste mål.

Likevel har altså de to store nordnorske klubbene begge vært interessert i å hente den skadeforfulgte spissen på en permanent overgang.

Espejord har et halvt år igjen av kontrakten med nederlenderne.

Botheim-erstatter?

Ryktene om en mulig overgang til Bodø/Glimt har versert lenge, men de skjøt fart før jul da det ble kjent at Espejord hadde vært i Bodø for å møte Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Bodø/Glimt, som solgte Erik Botheim til russiske Krasnodar for om lag 80 millioner kroner, har behov for forsterkninger på topp, og nå ser det ut til at en tromsøværing er løsningen.

– Spesielt

Mangeårig sportsjournalist i Nord-Norge og nå programleder i NRK Sporten, Gunnar Grindstein, har fulgt med på Espejord sportslig siden han var liten. Han er ikke overrasket over overgangen.

– Runar er vokst opp i Tromsø og TIL, det er spesielt at han velger å gå til den største rivalen, men samtidig skjønner jeg det.

Det begrunner han med at Espejord aldri helt har slått gjennom i Tromsø.

– Det meste han har scoret i løpet av en hel sesong er seks mål. Han har aldri spilt mer enn 20 kamper i en sesong i Tromsø – selv om han har vært i TIL i ganske mange sesonger. Så når Norges beste fotballklubb de to siste årene vil ha han, skjønner jeg godt at Espejord vil gripe denne sjansen.

Men han har også full forståelse for at Tromsø IL-supporterne liker dårlig at en av heltene flytter til Bodø.

– Tromsø-Bodø/Glimt er en klassisk rivalisering du har rundt omkring i fotballverdenen mange plasser; Liverpool-Everton, Real Madrid-Barcelona. Det er sterke følelser i fotballen, og det skal det være. At de mest ihuga supporterne ikke liker dette – det er sånn det skal være. De skal ikke hylle at en profil i TIL går til rivalen.

– Men samtidig fra mitt ståsted har jeg full forståelse for at Runar Espejord gjør det, og samtidig som jeg har full forståelse for at de fleste ihuga supporterne ikke liker det. Det er sånn det skal være, avslutter Grindstein.