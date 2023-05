Aldri før har flere lagt ut bunaden for salg

Camilla Jakobsen Evanger (31) fra Gullhav i Målselv fikk lenvikdrakten i konfirmasjonsgave av foreldrene sine.

Den ble spesialsydd til henne, men var altfor stor. Det er den fortsatt. Selv om det er et praktplagg hun er stolt over å eie, har hun bestemt seg for å prøve å selge den.

– Den henger så å si bare i skapet på boden. Jeg bruker den ikke. Jeg ser ikke vitsen med at den skal henge der og samle støv lenger, sier hun.

Lenvikdraktens stakk er brodert med løvetann. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Hun innrømmer at det allikevel ikke er enkelt å ta farvel med plagget.

– Den er jo verdifull. Før hadde jeg ikke lyst å selge den, selv om jeg ikke brukte den.

Rekord for Finns bruktmarked

Å selge festdrakten og bunaden sin er hun ikke alene om i år.

Direktør og bruktekspert for Torget til bruktmarkedet Finn.no, Kathrine Opshaug Bakke, forteller at de aldri har sett flere bunader og festdrakter ute for salg som nå.

– Hittil i år så er det lagt ut over 15.300 bunader. Det er en ny rekord, med mer enn 2.500 flere annonser enn i samme periode i fjor. Og mai er fremdeles ikke over, sier Bakke.

Antall bunadsannonser siden 2018 Ekspandér faktaboks ​​​​​​2018 – 9000 2019 – 11 200 2020 – 6400 2021 – 8100 2022 – 12 800 2023 – 15 000 Fakta: Finn.no

De siste årene har Finn.no sett at bruktsalget av bunader har gått en vei.

– Vi har sett en gradvis økning år etter år. Vi hadde en liten bunn under pandemien i 2020. Siden det har det tatt seg opp, sier Bakke.

– Jeg har alltid syntes at veska er spesielt vakker, sier Camilla Jakobsen Evanger Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Ulike årsaker

Finn-torget har ikke noen statistikk over hva som er årsaken til at det nå nærmest er en boom av bunader ute for salg. Brukteksperten tror det er flere grunner.

– Vi ser at stadig flere er interessert i å kjøpe brukte klær. Over halvparten av den voksne befolkningen kjøper faktisk brukte klær. Det har nok smittet over til bunad. Vi ser også at det er ganske trendy med bunad, sier hun.

Kathrine Opshaug Bakke Foto: Caroline Roka / FINN

Bakke sier at de også vet at det er en del folk som har trangere økonomi nå.

– Mange har en bunad de kanskje ikke bruker hengende i skapet. Den har en stor verdi. Særlig når det er en litt strammere situasjon, så ser vi at det er flere som kunne tenke seg å selge varer som koster en del.

Mange selger bunaden komplett. Noen selger kun sølvet. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Økonomi kan bidra

Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, tror også økonomi kan være en medvirkende årsak til økninga i salget av brukte bunader.

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank. Foto: Danske Bank / Sturlason

Hun forklarer at de har sett i forbrukersamfunnet at majoriteten av befolkninga ikke har redusert forbruket sitt så raskt som de forventet. En av årsakene kan være at folk sparte penger under pandemien.

– Nå begynner vi derimot å se en endring. Vi ser nå at flere er nødt til å redusere forbruket sitt, og at det er blitt trangere økonomisk.

– Ved å selge en bunad kan en få inn relativt mye penger på en gang.

Les også: Økonomiekspert: – Mange er helt skrapa og lever fra hånd til munn

Hun understreker at hun ikke kan slå fast hvorfor flere selger bunaden sin i år enn tidligere.

Men hun peker på at bunader og festdrakter er kostbare plagg, også når de selges brukt.

– Noen selger nå varer som er kostbare for å opprettholde forbruket sitt, for å sette pengene på sparekontoen, eller for å få kunne betale regninger, sier forbrukerøkonomen.

Les også: I år leier Lejla bunad for første gang

Olsen viser også til at bunad er et populært plagg.

Populariteten kan bidra til at flere tenker at dette kan være den rette tida å få solgt en bunad som knapt er i bruk, påpeker forbrukerøkonomen.

– Det er nok noen som selger den fordi de rett og slett synes det er for dyrt å ha i forhold til bruken, sier hun.

Bunadsposen med lenvikdrakten henger stort sett i skapet i boden. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

– For fin til å henge i skapet

For Camilla Jakobsen Evanger i Målselv var ikke økonomi blant grunnene til at hun la lenvikdrakten ut for salg før nasjonaldagen.

Camilla Jakobsen Evanger i lenvikdrakten på 17. mai. Her sammen med døtrene Lykke-Othelie (5) og Tuva-Alvilde (4). Foto: Torgeir Evanger

Siden ingen hadde kjøpt den innen 17. mai, bestemte hun seg for å bruke lenvikdrakten på festdagen.

Sannsynligvis for siste gang.

– Den er altfor fin til å bare henge i skapet. Jeg håper den kan få skinne hos noen som vil bruke den mer enn hva jeg gjør, sier hun.