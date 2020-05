Håper norske turister kan redde destinasjonen som har tapt nesten alt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Folk er veldig glade og gleder seg nå til sommeren. De ser fram til at vi kan begynne å åpne igjen, sier Mia Willmann.

Sammen med ektemannen driver hun Svalbard Husky, én av fem reiselivsbedrifter som tar turister med på hundeturer på Svalbard.

I forbindelse med koronautbruddet ble Svalbard stengt for turister i mars, i det som vanligvis er høysesong på øygruppa. Til sammen er rundt 80 prosent av de 600 årsverkene i reiselivet på øygruppen blitt permittert.

Turiststansen fikk også store konsekvenser for Mia Willmann. I verste fall fryktet hun at de måtte avlive hundene. Etter koronautbruddet har regjeringen gitt Mia og hennes kolleger kompensasjon for utgfter til fôr, slik at de tøffe månedene skal bli litt enklere å håndtere.

Og nå er det ikke lenge til det skal åpnes opp for at turistene kan komme tilbake til øygruppa.

Før helga ga regjeringa beskjed om at det åpnes for norske turister til Svalbard fra 1. juni. Etter 15. juni skal det vurderes å åpne for turister fra EØS-land, men da fra midten av juli.

Mia Willmann merker at folk i byen glade for at reiselivet starter opp igjen. Selv er hun spent på hvordan sommeren blir, selv om hun foreløpig bare har én reservasjon.

– Jeg har en booking med fire personer den 10. juni, men nordmenn er kjent for at de booker i siste liten. Vi får håpe at det kommer flere i løpet av sommeren, sier hun.

Og Willmann er ikke den eneste som merker en viss positivitet på Svalbard.

Tilbake på jobb

– De siste måneden kan bare beskrives med ett ord: Katastrofe. Men vi ser allerede nå at flere av dem som var i permisjon, nå er på vei tilbake i jobb. Så vil vi kanskje se enda flere tilbake etter hvert som datoene for å løse opp enda mer tikker inn, sier Ronny Strømnes, styreleder i Visit Svalbard.

Samfunnet i Longyearbyen er svært avhengig av reiseliv, og har merket koronarestriksjonene bedre enn de fleste andre steder.

Restriksjonene har også vart lengst her, på øygruppen, Norge sett under ett.

Strømnes understreker at reiselivet på Svalbard ikke kan overleve kun på norske turister. Ifølge han er det behov for hjelp fra myndighetene.

– Vi jobber hardt for å få politikerne til å forstå at tiltakspakkene fra regjeringen må treffe oss bedre. Dagens tiltak tar hensyn til de avgiftene som er på fastlandet. På Svalbard er vi fritatt de fleste avgiftene, men vi har for eksempel veldig høye fraktkostnader. En annen ting er at tiltakspakkene må ha lenger varighet, sier Strømnes.

LEVER I HÅPET: Styreleder i Visit Svalbard Ronny Strømnes, håper myndighetene kan bidra til å gjøre situasjonen på Svalbard bedre. Foto: Rune N. Andrassen / NRK

40- 50 millioner i minus hver måned

En annen som er spent på hva sommeren bringer er Vebjørn Andresen, destinasjonssjef for Hurtigruten Svalbard.

– Pressekonferansen om at vi skulle åpne for turister igjen var ikke over før telefonen begynte å ringe igjen, sier Andersen.

200 ansatte i Hurtigruten Svalbard er permittert. Det er litt mer enn 90 prosent av de ansatte. Han sier de trenger hjelp fra myndighetene for å holde butikken flytende.

– Det er ingen tvil om at norske turister er motiverte for å komme til Svalbard, så det blir spennende å se hva som skjer, fortsetter han.

Andersen tror likevel de vil fortsette å tape enorme summer på koronarestriksjonene – hver eneste måned.

– Vi venter i tålmodighet på veilederen fra myndighetene som skal si hva vi kan få drive med. Den vil legge føringer for hvor mange gjester vi kan ha, som vil bli avgjørende for driften i sommer.

Da håper Andresen å få åpne flere hoteller igjen, men det kommer selvsagt an på hvor mange som ringer for å bestille.

– Jeg ser med begrenset optimisme på fremtiden. Vi skal ha aktivitet i sommer og får gjester fra 1. juni, men det vil være begrensninger på hvor mange gjester vi kan ha.

Han tror situasjonen vil vare i lang tid, i alle fall før Svalbard er tilbake til normalen. Hurtigruten Svalbard har tapt 40–50 millioner i måneden og tror det i hovedsak vil fortsette.

– Lønnsomt blir det neppe, sier han.

KREVENDE: Vebjørn Andresen, destinasjonssjef for Hurtigruten Svalbard, håper ting endrer seg når turistene får komme til Svalbard igjen. Men han tror situasjonen kommer til å bli krevende i lang tid fremover. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Har fryktet for hundene

Mia Willmann har beregnet hvor mye de har tapt på koronakrise.

– Per i dag har vi tapt 2,5 millioner. Det ser jo heller ikke ut til at vi får en god sommersesong, og vi forventer at det blir rødt ved årsslutt, sier hun.

Så langt har de sett seg nødt til å adoptere vekk to hunder. De håper å slippe å kvitte seg med flere. Hun sier støtten fra lokalsamfunnet har vært formidabel.

Nå håper hun nordmenn skal få øynene opp for Svalbard, når de i sommer ikke kan reise til så mange andre steder.

– Vi åpner opp gradvis, men nordmenn er ikke de som kommer hit på sommeren, det er folk fra Europa. Jeg håper for sommeren at det blir et par tre turer i uka, slik at hundene kan løpe litt. Det er nok for å få til en sesong. Vi trenger bare nok til å overleve.