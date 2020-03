Turistene må forlate Svalbard på grunn av smittefare

– Nasjonale myndigheter har i dag besluttet at alle tilreisende gjester, som har kommet til Svalbard etter 27.februar skal reise til Oslo, skriver Longyearbyen lokalstyre på sine facebook-sider.

Åraken er frykt for koronasmitte på Svalbard.

– Longyearbyen er et svært sårbart lite samfunn. Vi har et lite akuttsykehus og nesten ingen offentlige helsetjenester. Samtidig har vi samfunnskritiske funksjoner som må ivaretas for at de lokale innbyggerne skal kunne bo og leve her. Vi må derfor ta alle forholdsregler for å ivareta denne situasjonen, står det videre på Facebook-innlegget.

Det er satt opp et fly som skal ta de tilreisende med til Oslo klokken 23.55 søndag kveld.

KONTROLL: Her kontrollerer politiet alle tilreisende som kom til Longyearbyen fredag. Turister fra land utenfor Norden ble sendt tilbake til Oslo eller Tromsø. Foto: Privat

Bekymret

Koronautbruddet har bekymret både innbyggere og styresmakter på Svalbard de siste ukene.

Tidligere denne uken ble flere personene i Longyearbyen satt i koronakarantene. Foreløpig har ingen fått påvist viruset.

– Vi er få mennesker i Longyearbyen. Vi er få som har ansvaret for samfunnskritiske funksjoner, næringsliv og andre tjenester. Dermed er det fort gjort å slå ut samfunnet ved et eventuelt virusutbrudd, så leder for lokalstyret i Longyearbyen, Arild Olsen, til NRK da.

Fredag ble det besluttet at ingen tilreisende fra land utenfor Norden fikk lov til å komme til Longyearbyen, av frykt for smitte.

– I dag er det ingen smittede i Longyearbyen og vi ønsker å ta best mulig vare på våre tilreisende gjester. Det gjør vi best ved å frakte dem til Oslo, som har et svært godt utbygd apparat for å ivareta denne situasjonen, skriver lokalstyret videre på Facebook.