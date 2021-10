Sp-topp i 2017: – Utenkelig at vi sitter i en regjering som legger ned Andøy flystasjon

Stortingsrepresentant Willfred Nordlund forstår at mange i Vesterålen er skuffet og forbannet over at Senterpartiet ikke innfridde løftet om å reversere vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon.

Da regjeringens nye politikk ble lagt fram i dag ble ikke Andøya flystasjon nevnt med et eneste ord.

Senterpartiet gikk til valg på å reversere vedtaket, og ble belønnet med 54 prosent av stemmene i Andøy.

– Jeg har fått meldinger fra folk over hele landet som er skuffet over at vi ikke nådde fram. Jeg er også skuffet, både på velgernes og egne vegne, sier Nordlund.

Selv har han gått høyt ut i å love velgerne at Sp aldri kom til å gå inn i en regjering som ikke ville reversere Andøya-vedtaket.

– Det er ikke et realistisk scenario. Norges og Andøys befolkning kan ta det helt med ro. Senterpartiet ender ikke i en regjering der det ikke videreføres maritime overvåkingsfly på Andøya, uttalte Nordlund til NRK i 2017:

– Av og til må man innse et tap

I dag er tonen litt mer spak.

Han forklarer nederlaget for Senterpartiet med politikk og maktforhold. Og at han i 2017 så på dagens forhandlingsresultat som ganske urealistisk

– Politikk handler om mandater, og Senterpartiet ble ikke tunge nok til å stå ved lovnaden fra 2017. Så er det en erkjennelse av at det ikke er flertall på Stortinget for å reversere vedtaket.

– Men hvis Andøya var så viktig kunne dere jo bare stått fast på kravet?

– Det har vært en helhetsvurdering. Til slutt ble det en avveining om man syntes man fikk gode nok gjennomslag på andre området, sier Nordlund.

Og legger til:

– Vi mener fortsatt at å videreføre Andøya flystasjon med overvåkingsfly vil være det klokeste å gjøre. Vi har de faglige argumentene på vår side, men ikke makten. Av og til må man innse et tap.

Nordlund sier at Andøya har vært en av de vanskeligste sakene i forhandlingene, og at den lå på bordet helt til siste slutt.

– Også partilederen har vært klar på at Andøya er en sak som er vond og vanskelig, sier Nordlund.

Han tror Andøya-saken kommer til å være krevende for Senterpartiet framover.

– Men jeg har et håp om at alle de andre gjennomslagene vi har fått skal veie opp for Andøya.

Sint lokalpolitiker vurderer å melde seg ut

Men om toppene i Senterpartiet gleder seg over regjeringssamarbeid i dag, murres det på grasrota.

– Det er helt tomt. Det er vanskelig for meg å fortsette som lokalpolitiker i Senterpartiet når jeg opplever et så stort svik fra ledelsen i partiet.

Lokalpolitiker Kristian Leerstang Sørensen (Sp) er mildt sagt rasende på ledelsen, og kaller det som har skjedd et svik.

– Senterpartiet har vært garantisten for Andøya flystasjon. Men når vi er på oppløpssiden, tar vi tilfart og gir blaffen i innbyggerne og hele regionen, tordner han.

Sørensen sier han ikke kjenner igjen Senterpartiet i den politiske plattformen som ble lagt fram i dag.

– Vi tør ikke å stå imot. Jeg reagerer også på at plattformen er enstemmig vedtatt av partiets stortingsgruppe. Inkludert representantene fra Nordland.

Sørensen er selv født og oppvokst i Andøy, men flyttet til Porsgrunn hvor han meldte seg inn i Senterpartiet i forbindelse med Andøya-saken.

Nå vurderer han å melde seg ut.

– Akkurat nå er det helt tomt. Jeg føler at partiet ikke lytter til velgerne sine. Jeg må gå i tenkeboksen å se på om jeg i det hele tatt har tillit til mitt eget parti.

De ansatte skuffet

Stein Håkon Eilertsen er tillitsvalgt i Forsvaret på Andøya flystasjon.

Han reagerer spesielt på at Andøya flystasjon ikke engang er nevnt i regjeringens nye politikk.

Stein Håkon Eilertsen er leder for Norges Offisersforbund (NOF) på Andøya. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Jeg hadde forventet at flystasjonen ble nevnt. Slik det står nå er ikke flystasjonen «kvittert ut». Den har nok blitt diskutert, men jeg savner noen linjer med en begrunnelse.

Han legger ikke skjul på at han er skuffet over Senterpartiet.

– De var knallharde på Andøya i valgkampen. Det kan jo hende de har fått mange seire i fanget på å selge Andøya. Man kan jo lure på om det har vært et bevisst spill?

Samtidig er Eilertsen lettet over at det kommer en avklaring.

– Ikke minst for de ansatte. Vi har stått i krigen i fem år, sier han.

Eilertsen sier han forventer en avklaring om hva som skal være igjen på Andøya før jul.

– Jeg utfordrer den nye regjeringen til å komme raskt på banen å fortelle oss hva som skjer nå. Det ikke bare viktig for oss som jobber i Forsvaret, men også for samfunnet her, sier Stein Håkon Eilertsen.