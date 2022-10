PST anker løslatelsen av dronesiktede Jakunin

– Kjennelsen vil bli anket og vi ber om oppsettende virkning, sier informasjonsdirektør Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NTB.

PST ber om at Jakunin holdes i varetekt til fengslingen er behandlet.

Det skjer etter at Hålogaland lagmannsrett torsdag bestemte at Andrej Jakunin skulle løslates, etter at han var siktet for å ha brukt drone på Svalbard.

– Flertallets vurdering var at det ikke forelå noe straffbart forhold. Vi er veldig fornøyd med å se at lagmannsretten er enig med oss, Vi er på vei til fengselet for å snakke med Jakunin der, sier forsvarer Bernt Heiberg til NRK.

Lagmannsretten går med på å holde Jakunin i varetekt til Høyesterett har behandlet saken.

– Uriktig og uheldig avgjørelse

NRK møtte forsvarer til Jakunin, Bernt Heiberg og advokat Jens Bernhard Herstad, utenfor Tromsø fengsel, like etter at beskjeden om at PST anket kom.

– Etter vårt syn er det en uriktig og en veldig uheldig avgjørelse, sier forsvarer til Jakunin, Bernt Heiberg, om anken til PST.

– I en situasjon der ankeinstansen har funnet ut av at en handling ikke er straffbar, så bør vedkommende løslates umiddelbart.

Jakunins forsvarer Bernt Heiberg sier til NTB at lagmannsretten har gitt PST medhold i oppsettende virkning, som betyr at Jakunin blir sittende til Høyesterett har behandlet saken.

Heiberg hevder det sjelden gis oppsettende virkning i saker hvor retten har konkludert med at en handling ikke rammes av norsk straffelov.

Hålogaland lagmannsrett avgjorde tidligere torsdag at de vil løslate Andrej Jakunin, som er siktet for å ha fløyet drone på Svalbard.

John Christian Elden, som er en av advokatene til Jakunin, skriver i en pressemelding at han er veldig fornøyd med at lagmannsretten bestemte at klienten hans ikke hadde brutt loven.

– Det er ikke kriminelt for en russer å fly fritids-drone i Norge, ifølge lagmannsrettens avgjørelse. Andrej Jakunin burde med det bli løslatt umiddelbart, sier Elden.

Anket kjennelse om varetektsfengsling

Jakunin har sittet fengslet i Tromsø. Han er den tredje av fire russere som er pågrepet med drone i Norge siden 11. oktober og varetektsfengslet.

Grunnlaget er sanksjonene som ble innført mot Russland etter krigen mot Ukraina.

Den russisk-britiske forretningsmannen Andrej Jakunin (47) har ifølge siktelsen fløyet ulovlig mens han har vært på ferie på Svalbard.

Han ble varetektsfengslet i Hammerfest 18. oktober, men anket kjennelsen.

Jakunin har en antatt formue på nærmere 3 milliarder kroner. Det skriver ForumDaily, som siterer avisa Delovoy Peterburg.

Han kunne ta seg råd til å hente inn flere advokater i tillegg til sin offentlig oppnevnte forsvarer. Bernt Heiberg og John Christian Elden fra Elden Advokatfirma skrev en omfattende anke som NRK har fått innsyn i.

De angriper arrestasjonen på tre punkter:

En drone er ikke et luftfartøy

De mener for det første at droner ikke er omfattet av flyforbudet. Forbudet gjelder «luftfartøy», og det ordet har ikke noen klar definisjon. Droner havner på begge sider av streken, alt etter hva de brukes til.

Forsvarerne siterer et brev fra Luftfartstilsynet som sier at droner ikke regnes som luftfartøy når de brukes til rekreasjonsflyging.

Ifølge lagmannsretten er begrepet luftfartøy i utgangspunktet definert vidt nok til at droner er inkludert.

Men i sanksjonsforskriften er det likevel snevret inn. To av tre dommere slår fast: «Med en slik kvalifisering av hvilke luftfartøy som omfattes, faller de aktuelle dronene som er benyttet av siktede i denne saken klart utenfor forbudet i sanksjonsforskriften», skriver de.

En britisk statsborger kan ikke straffes som russer

Dessuten peker de på at Jakunin har britisk statsborgerskap i tillegg til det russiske. Stortinget har ikke vurdert om personer med dobbelt statsborgerskap skal rammes av sanksjonene, påpeker forsvarerne.

Hvis det var meningen, ville sanksjonene også ramme nordmenn som har russisk statsborgerskap i tillegg til det norske.

Forsvarerne konkluderer med at sanksjonsloven kun rammer folk med en tettere tilknytning til Russland.

Sanksjonene bryter med Svalbardtraktaten

Det siste er at sanksjonene ikke kan gjelde på Svalbard. Det ville bryte mot Svalbardtraktaten, som krever likebehandling av alle som har sluttet seg til den. Både Storbritannia og Russland har signert, påpeker advokatene.

På dette punktet har de fått motbør fra professor og folkerettsekspert Geir Ulfstein. Han har sagt til NRK at traktaten ikke gjelder luftfart.

Retten har ikke tatt stilling til de to siste argumentene, fordi den uansett kommer fram til at droner ikke er omfattet av sanksjonene.

Professor-støtte

Flere jurister ved Universitetet i Oslo, deriblant to professorer, har skrevet kronikk i Bergens Tidende der de hevder at russere ikke kan straffeforfølges for å fly drone i Norge.

De legger blant annet vekt på at droner ikke er tydelige definert som luftfartøy, og derfor ikke omfattet av sanksjonene.

Dermed vil det bryte mot Grunnloven å straffe dem for droneflygning.

Problemet blir nå mat for Høyesterett. En russer som ble fengslet i Gulating lagmannsrett denne uken, har nemlig bestemt seg for å anke videre.

Dommerne i Gulating går ikke nærmere inn på om dronebruk er en type luftfart som er rammet av sanksjonene. Mannens forsvarer tok heller ikke opp dette, ut fra det som kommer fram i kjennelsen.

Dette er russerne som er tatt med drone:

11. oktober: En 50-åring ble tatt på grensa ved Storskog. Han ble først varetektsfengslet for to uker, og blir framstilt for forlenget varetekt torsdag.

14. oktober: En 51-åring pågrepet på Tromsø lufthavn. Varetektsfengslet for to uker, anken avvist av lagmannsretten.

17. oktober: Forretningsmannen Andrej Jakunin (47) ble arrestert i Hammerfest. Fengslet for to uker, men anket.

20. oktober: En russer i 30-årene ble pågrepet i Ullensvang. Han er varetektsfengslet av lagmannsretten og har anket til Høyesterett.