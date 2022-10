Angriper droneforbudet: – Bryter mot Svalbardtraktaten

Forretningsmannen har toppet advokat-laget med John Christian Elden og Bernt Heiberg i Elden Advokatfirma. De bistår sammen med hans oppnevnte forsvarer, advokat Jens Bernhard Herstad, skriver de i en pressemelding onsdag kveld.

47-åringen er varetektsfengslet i to uker. Han er siktet for overtredelse av sanksjonsloven paragraf 4 for å ha flydd drone over norsk territorium på Svalbard. Ifølge siktelsen har han fløyet i perioden fra juli til 16. oktober, og dette kan også ha skjedd flere andre steder i Norge.

Satellittdata viser at båten seilte fra Svalbard til Norge mellom 6. og 8. september.

Båten til forretningsmannen ligger til kai i Hammerfest. Den ankom søndag. Foto: Allan Klo / NRK

– Ulovlig forbud

Sanksjonene som kom etter Russlands krigføring mot Ukraina, betyr at russere ikke kan fly på norsk territorium.

Nå hevder advokatene at forbudet ikke kan gjelde på Svalbard.

De peker på at mannen også har et britisk statsborgerskap. En brite kan ikke behandles annerledes enn norske borgere, hevder Elden.

– Videre følger det av Svalbardtraktaten at det på øygruppen er et absolutt forbud mot forskjellsbehandling alene på bakgrunn av nasjonalitet. Dette gjelder uavhengig av om han anses som britisk eller russisk, skriver John Christian Elden i pressemeldingen.

Ifølge satellittdata er dette bevegelsene til båten fra 27. september.

Han sier mannen har vært åpen om at han har fløyet droner som en fritidsaktivitet da han var på Svalbard.

– Vår klient har ikke brutt sanksjonsreglene, og fengslingen av ham er dermed heller ikke lovlig. Fengslingen ankes i kveld, og vi regner med at lagmannsretten vil behandle saken før helgen, skriver advokat Bernt Heiberg.