Det var i juli at 22 år gamle Szymon fra Polen først kom til Norge for å jobbe i et lokalt byggefirma.

Etter å ha etterspurt en arbeidskontrakt hos sin daværende arbeidsgiver, sier han at han ble oppsagt på dagen.

Torbjørn Vereide i Arbeiderpartiet omtalte saken som «hårreisende». Samtidig tok Dagfinn Henrik Olsen (Frp) i stortingets arbeids- og sosialkomité til orde for strengere straffer for bedrifter som driver med sosial dumping.

Nå har lykken snudd for den polske 22-åringen, da et annet firma i Tromsø «strakte ut en hånd», slik han beskriver det.

Den nye sommerjobben i Norge som han nå har fått, vil ha mye å si for økonomien hans det kommende året. I oktober skal han nemlig begynne å studere fysioterapi i hjemlandet.

– Pengene jeg tjener her utgjør mye mer enn jeg ville ha tjent i Polen disse to månedene. Og jeg hadde ikke funnet noen sommerjobb der nede på denne tiden av sommeren. Pengene skal brukes på hverdagslige ting, og vil vare gjennom studieåret, forteller han.

– Da slipper jeg å ta på meg en ekstra jobb, og kan fokusere på studiene og meg selv. Jeg trenger ikke bekymre meg for hvor jeg skal bo eller hva jeg skal spise.

Szymon mener sesongarbeidere er bedre tjent med å bruke norske plattformer og bemanningsselskaper for å finne arbeid. Selv sier han at han ble rekruttert i Polen.

– Ikke let etter en jobb i Norge gjennom polske firmaer. Det er enklere og tryggere å være i direkte kontakt med norske firmaer for å sørge for at D-nummer, kontrakt, forsikring og så videre kommer i orden, mener han.

Sosial dumping Ekspandér faktaboks Begrepet brukes ofte når utenlandske arbeidere mottar mindre lønn og jobber under vanskeligere forhold enn norske arbeidere.

Sosial dumping kan innebære lavere timelønn, fravær av trygdeordninger, mangel på overtidsbetaling eller dårlig sikkerhet på arbeidsplassen.

Fagbevegelsen mener sosial dumping undergraver både lønnssystemet og velferdssamfunnet.

Tariffnemnda kan bestemme av vilkårene i tariffavtalen skal gjelde for alle som utfører arbeid avtalen regulerer, og regnes som et viktig redskap i kampen mot sosial dumping.

Likevel er sosial dumping et flytende begrep, og det noen kaller sosial dumping kan andre beskrive som legitim konkurranse.

Kilde: Store norske leksikon

– For lite oppfølging

Da Asbjørn Sandstrand i Tromsø Betong Team hørte om historien til Szymon, tok han kontakt med NRK og spurte om han kunne få snakke med den unge polakken.

– Det var jo trist at han skulle komme opp hit og jobbe og legge av penger til studiene, og så gikk det slik, sier han.

De to kom raskt til enighet, og forrige uke begynte Szymon som sesongarbeider i bedriften. Arbeidsgiveren har også ordnet bosted til ham.

Asbjørn Sandstrand i Tromsø Betong Team tok initiativ til å ansette Szymon etter å ha fått med seg hva som hadde skjedd tidligere i sommer. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

Sandstrand tror ikke det som skjedde med Szymon er spesielt uvanlig.

– Det er for mange useriøse aktører som ikke blir fulgt opp. Men hva andre gjør får være opp til dem. Vi har mange utlendinger i arbeid fra mange forskjellige land.

Han mener flere byer, som for eksempel Tromsø, kunne trenge mer oppfølging enn de får i dag. Han nevner Byggebransjens Uropatrulje som et eksempel.

Får mange henvendelser

Vidar Sagmyr, som er prosjektleder i Byggebransjens Uropatrulje, sier mange utenlandske sesongarbeidere som tar kontakt med dem ikke kjenner sine rettigheter.

– De er veldig sårbare for useriøse arbeidsgivere. Det er banditter der ute som ser seg nytte i å tjene penger på dem.

Vidar Sagmyr er prosjektleder i Byggebransjens Uropatrulje. Foto: Bent Lindsetmo / nrk

Samtidig er den yngre generasjonen østeuropeere vanskeligere å utnytte, sier han. Det er noe organisasjonen Fair Play Bygg også har pekt på.

– De er mer ressurssterke, og kan for eksempel andre språk mye bedre enn generasjonene før dem, sier Sagmyr.

– Vi har også fått henvendelser fra jordbruket, der folk skjønner at de blir lurt. Men samtidig ønsker de å jobbe og tjene så mye som mulig mens de er her, og vil kanskje ikke risikere å sitte igjen med mindre fordi de sa ifra.

Sagmyr mener også at byggebransjen har fått et ufortjent dårlig rykte for å ha mange useriøse aktører som utnytter arbeidstakerne.

Ifølge han domineres byggebransjen av seriøse bedrifter med dyktige håndverkere, selv om man gjennom media kan få et annet inntrykk.

– De negative oppslagene er dårlig nytt for rekrutteringa i en bransje som er seriøs og trenger mange nye fagfolk i årene som kommer. Samtidig er det selvsagt viktig å sette søkelys på kriminelle aktører, så balansegangen her er vanskelig.

Dette bør du som forbruker gjøre Ekspandér faktaboks Dette mener Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Fair Play Bygg du som forbruker kan gjøre for å hindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet: Sjekk om firmaet er seriøst, om det er registrert i Brønnøysund og i merverdiavgiftsregisteret.

Få et skriftlig tilbud på arbeidet som skal utføres, og avtal på forhånd til hvilken pris.

Betal via bank. Når man betaler for tjenester via bank, blir det vanskeligere å unndra skatter og avgifter

Snakk med de ansatte.

Sjekk at arbeidstakere bærer HMS-kort

Be om og sjekk gjerne referanser fra andre som har brukt virksomheten

Be om faktura slik at du har en bekreftelse på hva du betaler for

Når det gjelder firmaet som Szymon meldte inn til Arbeidstilsynet, er den saken fortsatt under arbeid hos sistnevnte, sier seksjonsleder Trond-Henry Skjønsfjell.

– Vi følger opp virksomheten, men vi kan ikke si noe om eventuelle funn eller reaksjoner foreløpig da det gjenstår en del arbeid. Dette vil vurderes når vi har fullført all tilsynsaktivitet og ferdigstilt en tilsynsrapport.

Sandstrand i Tromsø Betong Team håper at Szymon vil komme flere somre for å jobbe hos dem. Så langt er de begge strålende fornøyde med arbeidsforholdet.

– Dette tror jeg blir en vinn-vinn-situasjon for begge parter, sier Sandstrand.